インドのナレンドラ・モディ首相は２９日の来日に合わせ、読売新聞の書面インタビューに応じた。

来日中に改定を予定する日印の「安全保障協力に関する共同宣言」について「次世代のために、安全で安定したインド太平洋を築くという我々の意思を前進させるものだ」と述べ、防衛面で協力を進める考えを示した。

２００８年に署名された共同宣言の改定案では経済安保や防衛産業などの連携を新たに盛り込んでおり、日印両政府は２９日の首脳会談にあわせ、改定文書を交換する予定だ。

モディ政権がロシア中心だった防衛装備品の調達先の多角化を急ぐ中、日本はインドに対し、艦艇搭載用の通信アンテナの装備移転を進めている。モディ氏は、防衛協力が「両国にとって大きな成功事例」だと強調した。「日本は防衛技術分野で実績がある。政治的信頼と補完性に基づき、両国は自国に限らず世界に向けて設計や生産ができるだろう」として、第三国への売り込みを視野に協力する意向を示した。

日米豪印４か国の協力枠組み「Ｑｕａｄ（クアッド）」については、テーマが海上の安全保障や宇宙協力へ拡大しているとして、「実践的な解決策と具体的な成果を生み出し続けると確信する。クアッドの仲間として日本とのパートナーシップを重視し、緊密な連携を期待する」と述べた。

インドが国産化を急ぐ半導体分野の協力は日印パートナーシップの「主要な柱」になるとし、「インドの規模と能力に日本の先進技術を組み合わせることで強靱（きょうじん）で信頼性の高い半導体の供給網を構築できる」とした。

インドで導入予定の日本の新幹線方式を採用した高速鉄道について、建設中の商都ムンバイと工業都市アーメダバードを結ぶ路線のほかに拡充する考えを示し、「日本企業の積極的な参加を歓迎したい」と表明した。（ニューデリー支局 青木佐知子）