中国が来月、北京で行う軍事パレードに北朝鮮の金正恩総書記が出席することについて、北朝鮮の元外交官は、ロシアによるウクライナ侵攻の今後を見据えた動きだとの見方を示しました。

北朝鮮の金総書記は、中国・北京で来月3日に開催される軍事パレードに中国側の招待を受けて出席する予定で、6年ぶりの訪中となります。この動きについて、北朝鮮の元外交官で2016年に韓国に亡命し、その後、尹錫悦前大統領の下で諮問機関のトップも務めた太永浩氏に話を聞きました。太氏は、ウクライナでの戦闘が終結し、現在、北朝鮮がロシアに対して行っている支援が不要になるケースも見据えている可能性があると分析しました。

北朝鮮元外交官 太永浩氏

「北朝鮮はウクライナに軍隊を送り、露から経済・軍事技術など支援を受けました。（戦争が終わればロシアに代わり）北朝鮮を支援する存在が必要です。それが中国の習近平だと考えているのでしょう」

金正恩氏は近年、ロシアを再三訪問し関係強化に努める一方、中国との首脳往来は途絶えていましたが、太永浩氏はウクライナ紛争の先行きも見通せない中、中国との関係強化にも動き始めた可能性があると指摘しました。

また、北朝鮮が韓国の李在明大統領による対話の呼びかけに応じない姿勢を示していることについては、「北朝鮮は韓国の李政権の姿勢よりも国際政治の状況を注視している」と述べ、ロシアとの関係強化にまい進する中で、韓国との関係改善への関心が薄いと指摘しました。

太永浩(テ・ヨンホ)氏の略歴：

1962年 平壌生まれ。1988年 北朝鮮外務省入省。2013年 駐英北朝鮮大使館公使。2016年 韓国に亡命。2017年 国家安全保障戦略研究院。2022年4月〜2024年4月 韓国国会議員。2024年7月〜2025年7月 民主平和統一諮問会議事務所長(次官級)

