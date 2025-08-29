兵庫県神戸市で24歳の女性が殺害された事件で、谷本将志容疑者が事件の2日前に被害者を見つけ、「好みのタイプの女性だと思ってあとをつけた」という趣旨の供述をしていることが新たに分かりました。

◇

事件前、何度も防犯カメラに谷本将志容疑者とみられる男の姿が捉えられていました。

谷本容疑者は、片山恵さんの胸などをナイフで複数回刺し、殺害した疑いがもたれています。これまで片山さんを“まったく知らない人”だと話していました。

事件から一週間以上がたった28日、これまで明らかになっていなかった片山さんを狙った理由について、谷本容疑者から新たな供述が…

谷本容疑者

「好みのタイプの女性だと思ってあとをつけていき、勤務先のビルに入っていくのを確認した」

片山さんについて、“好みのタイプの女性と思ってあとをつけた”という趣旨の話をしているということです。そして、片山さんを初めて認識した状況については…

谷本容疑者

「8月18日の朝、勤務先付近の路上で歩いている被害者（片山さん）を見つけた」

谷本容疑者が片山さんを見つけた日だと話す事件2日前、片山さんの職場周辺の防犯カメラには、半そで・半ズボン姿で歩く谷本容疑者とみられる男の姿が捉えられていました。

道路の向かい側、片山さんの職場がある方向に少し目を向けるようなそぶりを見せます。この時はそのまま通り過ぎていきますが、すでに片山さんは認識され狙われていたのでしょうか。

その翌日にも同じ場所に現れると、電話をするようなしぐさでうろつきます。

立ち止まると、片山さんの職場の方に体を向けて地面に座り込む様子が確認できます。その後、およそ4分間、電話を耳に当てたまま片山さんの勤務先に顔を向けていました。

谷本容疑者とみられる男は、日に日に女性へと迫っていきました。そして事件当日、女性を追いかける様子が映っていました。

事件の数日前から片山さんの職場周辺をうろついていたとみられる谷本容疑者は、「一般的に仕事が終わる時間帯に被害者（片山さん）の勤務先付近で、勤務先から出てくるのを待ったり朝に勤務先に出勤するのを見ていた」といった趣旨の話をしているといい、片山さんを執拗（しつよう）に追いかけていたことがうかがえます。

さらに事件直前には、片山さんを職場から自宅マンションまで50分以上にわたって追い回していたとみられています。

「news zero」は28日夜、防犯カメラの映像とほぼ同じ時間帯に現場周辺を歩いてみました。

車通りも多いように見え、街灯や信号の数も多いので道はあまり暗くありません。帰宅する人が多いのか、通行人の数もあります。

片山さんが職場を出て向かった方向へさらに歩いて行くと、少しずつ周りが明るくなっているように見えます。駅やマンションなどに加え街灯も多いので、あまり警戒して歩くことは難しいかもしれません。

谷本容疑者が神戸にやってきたのは、今月17日です。防犯カメラの捜査などによりますと、その日以降、宿泊先のホテル周辺などを徘徊し、ほかの女性のあとをつけている状況なども確認されているということです。

女性を物色していくなかで片山さんを見つけ、狙ったとみられます。これまでの捜査では事件発生時以外では、2人の接触は確認されておらず、谷本容疑者が一方的に狙った可能性があるということです。

そして事件後の行動についても、新たな情報が明らかになりました。谷本容疑者は逃走する際、証拠隠滅を図るかのような行動をとっていたというのです。

徒歩で現場を離れ、その後、タクシーで逃げたとみられています。捜査関係者によりますと谷本容疑者が向かったのは、宿泊していたホテル。そしてスーツケースを持ち、再びタクシーで新神戸駅へ移動したとみられます。

新幹線で東京方面に向かい、事件2日後に東京・奥多摩町で身柄が確保されました。しかしこの時、ホテルから持ち出したスーツケースは持っていなかったということです。

証拠隠滅を図ったとみられる行動は、ほかにもあります。

事件当日にはリュックを背負っていましたが、確保された日にはリュックは持っておらず、ショルダーバッグにかわっているのが分かります。

さらに凶器とみられるナイフが、現場マンションのすぐ近くの駐車場からみつかっていたことなどから、逃走の過程で証拠隠滅を重ねた可能性があるとみられています。

谷本容疑者は、5年前には別の女性に対する迷惑防止条例違反の疑いで逮捕され、その後、ストーカー規制法違反などの罪で罰金の略式命令を受けていました。

今回の事件に至るまでにも同様の手口を繰り返していたとみられていて、警察は事件の経緯や動機などを詳しく調べています。

