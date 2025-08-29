¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¦¥¡¼¥¦¤ËÂçµ¬ÌÏ¹¶·â »Ò¤É¤â´Þ¤à18¿Í»àË´¡¡EU°Ñ°÷Ä¹¡ÖÊ°³´¤·¤Æ¤¤¤ë¡× ÂåÉ½Éô¤Ë¤âÈï³²¡¢¥Ó¥ë¤Î°ìÉô¤¬Â»½ý
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼óÅÔ¡¦¥¡¼¥¦¤Ç¥í¥·¥¢·³¤Ë¤è¤ë¥ß¥µ¥¤¥ë¤ä¥É¥í¡¼¥ó¤ò»È¤Ã¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê¹¶·â¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë»Ò¤É¤â¤ò´Þ¤à18¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÅö¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥í¥·¥¢·³¤Ï27ÆüÌë¤«¤é28Æü¤Ë¤«¤±¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÂÐ¤·¡¢¥ß¥µ¥¤¥ë31È¯¤È¥É¥í¡¼¥ó598µ¡¤ò»È¤Ã¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê¹¶·â¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼óÅÔ¡¦¥¡¼¥¦¤Ç¤Ï½¸¹ç½»Âð¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë4¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò´Þ¤à18¿Í¤¬»àË´¡¢30¿Í°Ê¾å¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢EU¡á¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÏ¢¹ç¤ÎÂåÉ½Éô¤ä¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÊ¸²½¸òÎ®µ¡´Ø¡Ö¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥«¥¦¥ó¥·¥ë¡×¤¬Æþ¤ë·úÊª¤â¹¶·â¤ò¼õ¤±¡¢Â»½ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥é¥ß¡¼³°Áê¤Ï¡¢SNS¤Ç¡Ö»¦Ù¤¤ÈÇË²õ¤Ï»ß¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ËÃóºß¤¹¤ë¥í¥·¥¢Âç»È¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¹¶·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥í¥·¥¢¤Ï¸ò¾Ä¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÁª¤ó¤À¡£ÀïÁè¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë»¦Ù¤¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤òÁª¤ó¤À¡×¤ÈSNS¤ËÅê¹Æ¤·¡¢¥í¥·¥¢¤Ø¤ÎÀ©ºÛ¶¯²½¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ï¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î¼Â»Ü¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³«ºÅ¤Î¸«ÄÌ¤·¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¹¶·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢EU¤Î¥Õ¥©¥ó¥Ç¥¢¥é¥¤¥¨¥ó°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡ÖÊ°³´¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
EU¡¡¥Õ¥©¥ó¥Ç¥¢¥é¥¤¥¨¥ó°Ñ°÷Ä¹
¡Ö¥¡¼¥¦¤Ø¤Î¹¶·â¡¢ÆÃ¤ËEUÂåÉ½Éô¤Ø¤Î¹¶·â¤ËÊ°³´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï7·î°ÊÍè¡¢¥¡¼¥¦¤ËÂÐ¤¹¤ëºÇ¤â¿¼¹ï¤Ê¥É¥í¡¼¥ó¤È¥ß¥µ¥¤¥ë¹¶·â¤Ç¤·¤¿¡×
¥Õ¥©¥ó¥Ç¥¢¥é¥¤¥¨¥ó°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥ß¥µ¥¤¥ë2È¯¤¬EUÂåÉ½Éô¤Î¥Ó¥ë¤«¤é50¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÃÏÅÀ¤ËÃåÃÆ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ó¥ë¤Î°ìÉô¤¬Â»½ý¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿¦°÷¤Ë¤±¤¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¹¶·â¤ò¼õ¤±¡¢²þ¤á¤Æ¥í¥·¥¢¤Ø¤ÎÀ©ºÛ¤ò¶¯²½¤·¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤Î»Ù±ç¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
