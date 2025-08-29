±ÑÊ©ÆÈ¡¡¥¤¥é¥ó¤Ø¤ÎÀ©ºÛÉü³è¤Î¼êÂ³¤³«»Ï¡¡³Ë¹ç°Õ°ãÈ¿¤ò¹ñÏ¢°ÂÊÝÍý¤ËÄÌÃÎ¡¡¥¤¥é¥ó³°Ì³¾Ê¡ÖÃÇ¸Ç¤È¤·¤ÆµñÈÝ¡×
¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î3¤«¹ñ¤Ï¡¢¹ñÏ¢¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ãÍý»ö²ñ¤ËÂÐ¤·¡¢¥¤¥é¥ó¤¬³Ë¹ç°Õ¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÄÌÃÎ¤·¡¢À©ºÛ¤òÉü³è¤µ¤»¤ë¼êÂ³¤¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î3¤«¹ñ¤Î³°Áê¤Ï28Æü¡¢¶¦Æ±À¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¡¢¹ñÏ¢°ÂÊÝÍý¤ËÂÐ¤·¡¢¥¤¥é¥ó¤¬¥¦¥é¥óÇ»½Ì³èÆ°¤Ê¤É¤òÂ³¤±¡¢³Ë¹ç°Õ¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÄÌÃÎ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
30Æü´Ö¤Î¿³µÄ´ü´Ö¤ÇÀ©ºÛ²ò½ü¤ò±äÄ¹¤¹¤ë·èµÄ¤¬ºÎÂò¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢³Ë¹ç°Õ¤Ç²ò½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿À©ºÛ¤ò¤¹¤Ù¤ÆÉü³è¤µ¤»¤ë¡Ö¥¹¥Ê¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¯¡×¤¬È¯Æ°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
3¤«¹ñ¤Ï¶¦Æ±À¼ÌÀ¤Ç¡Ö¥¤¥é¥ó¤¬¹ç°Õ¤ò½ç¼é¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤¢¤é¤æ¤ë³°¸òÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢À©ºÛÉü³è¤Þ¤Ç¤Î30Æü´Ö¤Ç¥¤¥é¥ó¤Î¾ùÊâ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
À©ºÛ¤òÉü³è¤µ¤»¤ë¼êÂ³¤¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥¤¥é¥ó¤Î¹ñÏ¢ÂåÉ½Éô¤Ï¡Ö¿¼¹ï¤Ê·ë²Ì¤ò¾·¤¯¥¹¥Ê¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¯¤òÈ¯Æ°¤¹¤ë¤«½ÅÂç¤Ê¶ÉÌÌ¤Ë¤¤¤ë¡×¤ÈSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¤Ï¡¢À¼ÌÀ¤Ç¡Ö3¤«¹ñ¤¬¥¤¥é¥ó¤Î³Ë¹ç°Õ¤Ø¤Î½ÅÂç¤ÊÉÔÍú¹Ô¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È´¿·Þ¡£¡ÖÊ¿ÏÂÅª¤«¤Ä±ÊÂ³Åª¤Ê²ò·è¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¤¥é¥ó¤ÈÄ¾ÀÜ¸ò¾Ä¤¹¤ëÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹ñÏ¢°ÂÊÝÍý¤Ï29Æü¸áÁ°¤Ë¤âÈó¸ø³«¤Ç¶ÛµÞ²ñ¹ç¤ò³«¤¯Êý¿Ë¤Ç¡¢À©ºÛ¤ÎÉü³è¤ò¤á¤°¤ëµÄÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥¤¥é¥ó³°Ì³¾Ê¤Ï28Æü¡¢¡Ö°ãË¡¤ÊÄÌÃÎ¤òÃÇ¸Ç¤È¤·¤ÆµñÈÝ¤·¡¢ºÇ¤â¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÈóÆñ¤¹¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¥¤¥é¥ó¤ÈIAEA¡á¹ñºÝ¸¶»ÒÎÏµ¡´Ø¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÂÐÏÃ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¡ÖÃø¤·¤¯Â»¤Ê¤¦¡×¤È¤·¡¢º£²ó¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤¬¤È¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
