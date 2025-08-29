◇ナ・リーグ ドジャース5―1レッズ（2025年8月27日 ロサンゼルス）

エンゼルス時代に大谷と21〜22年途中までチームメートだったフィリーズの外野手マーシュが、749日ぶりの白星を祝福した。

「歴史に残る偉大な選手が再び勝った。本当におめでとう。彼もこの瞬間を楽しみにしていたと思う」。大谷より4歳年下で21年にメジャーデビュー。同じ左打者として助言されることも多く「良いスイングだけど、もう少し沈んで、後ろ足（左足）を積極的に使った方がいい」と伝えられたことがあった。「それを意識してから打球の飛び方が良くなった。彼との時間はどれも特別だが、打撃だけでなく、日頃のルーティンや人生観までいろいろなことを教えてくれた」。22年には大谷、サンドバル（現レッドソックス）らと日本式の焼き肉にも行きユッケやタンにも挑戦。「全てが初めてでボンディング・エクスペリエンス（絆を深める経験）だった」と振り返った。

昨季は自己最多の16本塁打。現在チームはナ・リーグ東地区首位で、大谷とはポストシーズンで対戦する可能性がある。「もちろんポストシーズンでの再会を願っている」と笑みを浮かべた。（杉浦 大介通信員）