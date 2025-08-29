ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は横ばい ナスダックはプラス圏での推移
NY株式28日（NY時間12:06）（日本時間01:06）
ダウ平均 45572.38（+7.15 +0.02%）
ナスダック 21648.27（+58.13 +0.27%）
CME日経平均先物 42945（大証終比：+15 +0.03%）
欧州株式28日GMT16:06
英FT100 9216.82（-38.68 -0.42%）
独DAX 24039.92（-6.29 -0.03%）
仏CAC40 7762.60（+18.67 +0.24%）
米国債利回り
2年債 3.637（+0.029）
10年債 4.213（-0.021）
30年債 4.879（-0.043）
期待インフレ率 2.427（-0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.695（-0.005）
英 国 4.699（-0.037）
カナダ 3.432（-0.018）
豪 州 4.286（-0.039）
日 本 1.613（-0.008）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.61（-0.54 -0.84%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3464.90（+16.30 +0.47%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝112789.31（+367.37 +0.33%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1657万4389（+53985 +0.33%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 45572.38（+7.15 +0.02%）
ナスダック 21648.27（+58.13 +0.27%）
CME日経平均先物 42945（大証終比：+15 +0.03%）
欧州株式28日GMT16:06
英FT100 9216.82（-38.68 -0.42%）
独DAX 24039.92（-6.29 -0.03%）
仏CAC40 7762.60（+18.67 +0.24%）
米国債利回り
2年債 3.637（+0.029）
10年債 4.213（-0.021）
30年債 4.879（-0.043）
期待インフレ率 2.427（-0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.695（-0.005）
英 国 4.699（-0.037）
カナダ 3.432（-0.018）
豪 州 4.286（-0.039）
日 本 1.613（-0.008）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.61（-0.54 -0.84%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3464.90（+16.30 +0.47%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝112789.31（+367.37 +0.33%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1657万4389（+53985 +0.33%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ