NY株式28日（NY時間12:06）（日本時間01:06）
ダウ平均　　　45572.38（+7.15　+0.02%）
ナスダック　　　21648.27（+58.13　+0.27%）
CME日経平均先物　42945（大証終比：+15　+0.03%）

欧州株式28日GMT16:06
英FT100　 9216.82（-38.68　-0.42%）
独DAX　 24039.92（-6.29　-0.03%）
仏CAC40　 7762.60（+18.67　+0.24%）

米国債利回り
2年債　 　3.637（+0.029）
10年債　 　4.213（-0.021）
30年債　 　4.879（-0.043）
期待インフレ率　 　2.427（-0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.695（-0.005）
英　国　　4.699（-0.037）
カナダ　　3.432（-0.018）
豪　州　　4.286（-0.039）
日　本　　1.613（-0.008）

NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.61（-0.54　-0.84%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3464.90（+16.30　+0.47%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝112789.31（+367.37　+0.33%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1657万4389（+53985　+0.33%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ