ÂçÃ«¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤Î23Ç¯8·î°ÊÍè749Æü¤Ö¤ê¾¡Íø¡ª5²ó1¼ºÅÀ¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹½é¾¡Íø
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5¡½1¥ì¥Ã¥º¡Ê2025Ç¯8·î27Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥ì¥Ã¥ºÀï¤Ç5²ó2°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡¢9Ã¥»°¿¶¤Î¹¥Åê¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤Î23Ç¯8·î9Æü°ÊÍè749Æü¤Ö¤ê¤Ç¡¢2ÅÙÌÜ¤Î±¦Éª¼ê½Ñ¤«¤é¤ÎÉüµ¢¸å½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£¥Þ¥¤¥Ê¡¼ÅÐÈÄ¤Ê¤·¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤ÎÆ»¤ÇÆóÅáÎ®´°Á´Éü³è¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¡¢11ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¤ÎÇòÀ±¡£4²óÀèÆ¬¤ÇµÕÅ¾·à¤Î¸ý²Ð¤òÀÚ¤ë±¦Á°ÂÇ¤âÊü¤Ã¤Æ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹1¾¡ÌÜ¤Ë²Ö¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡Í¾±¤¤Ë¿»¤ë´Ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£5²ó¡¢Åê¼êÉüµ¢¸åºÇÂ¿¤Î87µå¤òÅê¤²ÀÚ¤Ã¤Æ2°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È»°ÎÝ¥Ù¥ó¥Á¤ËÊâ¤½Ð¤·¤¿ÂçÃ«¤¬¡¢²æ¤ËÊÖ¤Ã¤Æ¶î¤±½Ð¤·¤¿¡£¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤Ç¹²¤¿¤À¤·¤¯ËÉ¶ñ¤òÃå¤±¡¢ÀèÆ¬¤ÇÂÇÀÊ¤Ø¡£749Æü¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤âÆóÅáÎ®¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¾¡¤ÁÀ±¤ÏÂÇÀþ¤È¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Çµ¤¤Ë¤·¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¡£²þ¤á¤Æ5²óÅê¤²ÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬°ì¤Ä°ìÈÖ¤¤¤¤¤È¤³¤í¤«¤Ê¡×
¡¡ÀáÌÜ¤Î¾¡Íø¤Ï°ø±ï¤ÎÁê¼ê¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤Î23Ç¯8·î23Æü¡£±¦Éª¤òÂ»½ý¤·2²óÅÓÃæ¹ßÈÄ¤·¤¿¤Î¤¬¥ì¥Ã¥ºÀï¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢9·î19Æü¤Ë2ÅÙÌÜ¤Î¤¸¤óÂÓºÆ·ú¼ê½Ñ¡£¼ê½Ñ¤«¤é708ÆüÌÜ¡¢Æ±¤¸Áê¼ê¤«¤éÇòÀ±¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¸µ¤Î¤è¤¦¤ËÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£Åê¼êÀ¸Ì¿¤ò¶¼¤«¤¹2ÅÙÌÜ¤Î¼ê½Ñ¸å¡¢Åö»þ¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä»Ë¾åºÇ¹â³Û¤Î10Ç¯Áí³Û7²¯¥É¥ë¡Ê·èÄê»þÌó1015²¯±ß¡Ë¤Ç¥É·³¤Ë°ÜÀÒ¡£1Ç¯ÌÜ¤ÎºòÇ¯¤ÏÂÇ¼Ô¤ËÀìÇ°¤·¤Æ»Ë¾å½é¤Î¡Ö50¡½50¡Ê54ËÜÎÝÂÇ¡õ59ÅðÎÝ¡Ë¡×¤òÃ£À®¤·¡¢Èá´ê¤Î¼«¿È½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡º£¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤ÏÆóÅáÎ®ËÜ³ÊÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥»¥Ã¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤«¤éÉª¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤â¹ÍÎ¸¤·¥Î¡¼¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤òÆ³Æþ¡£ÂÇ¼Ô½Ð¾ì¤¬Â³¤¯¤¿¤á¥Þ¥¤¥Ê¡¼ÅÐÈÄ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÆóÅáÎ®¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îº¤Æñ¤â¡¢°ÛÎã¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥êÅÐÈÄ¤òÂ³¤±¡¢11ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤Ç5²ó¤òÅê¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£¼ê½Ñ¤«¤é938Æü¤À¤Ã¤¿1ÅÙÌÜ¤Î¼ê½Ñ¤è¤ê230ÆüÁá¤¯¡¢ÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Éü³è¤Ø¤ÎºÇ½ªÃÊ³¬¤Ë¤âÆþ¤Ã¤¿¡£¡Ö¥«¡¼¥Ö¤È¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ï°ìÈÖºÇ¸å¤ÎÃÊ³¬¡£¤³¤ì¤¬¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²ÀÚ¤ì¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¥Õ¥ë¤Ç¤¤¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¼«¿®¤¬¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤Æ¤ë¡×¡£º£µ¨3¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥«¡¼¥Ö¤Ï¤³¤ÎÆüºÇÂ¿¤Î27¡ó¤È¤Ê¤ë23µå¡¢Æ±¤¸¤¯3¡ó¤À¤Ã¤¿¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤â13¡ó¤Î11µåÅê¤¸¤¿¡£Éüµ¢¸åºÇÂ¿¤ÎËè²ó¤Î9Ã¥»°¿¶Ãæ4¤Ä¤ò¥«¡¼¥Ö¤ÇÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢µåÃÄ¿·µÏ¿¤È¤Ê¤ë1»î¹ç19Ã¥»°¿¶¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡¡Öµå¿ô¤Î´Ø·¸¤Ç¡¢¤¢¤È°ì¿Í¤Ç¸òÂå¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÂç¤¤Ê¾¡Íø¡×¤È¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡£ÂÇ¼Ô¤Ç¤â0¡½1¤Î4²óÀèÆ¬¤Ç¤Î¥Á¡¼¥à½é°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ë±¦Á°ÂÇ¤¬4ÆÀÅÀ¤ÎµÕÅ¾·à¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£4Ï¢¾¡¤ÇÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï2¤Ä¸º¤Ã¤Æ26¡£¡Ö¤¤¤¤¥×¥í¥»¥¹¤ò¤â¤Á¤í¤óÆ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤Ï»×¤¦¡£ÂÎ¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤Æ°ì»î¹ç°ì»î¹çÂç»ö¤ËÅê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£´°Á´Éü³è¤ØÂç¤¤Ê°ìÊâ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê±üÅÄ¡¡½¨¼ùÄÌ¿®°÷¡Ë
¡¡¡ÚÂçÃ«¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡¡¡½¡½5²ó¤òÅê¤²½ª¤¨¤¿¸å¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡£
¡¡¡Ö´¶¶Ë¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂÇÀÊ¤¬¤½¤Î¸å¤Ë¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤«¤Ê¤È¡×
¡¡¡½¡½¼ê½Ñ¸å¡¢¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡£
¡¡¡ÖÀ¨¤¯Íî¤Á¹þ¤à¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥É¥¯¥¿¡¼¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤âËèÆü¥±¥¢¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¡½º£¸å¤â¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ï¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£
¡¡¡Öº£Æü¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ïµå¿ô¤â¤«¤µ¤ó¤Ç¡¢5²óÅê¤²ÀÚ¤ì¤ë¤«¤â¥®¥ê¥®¥ê¤Ê¤È¤³¤í¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¤³¤È¡¢¤Þ¤¿Áý¤ä¤¹¤Î¤«¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤Ï´ÆÆÄ¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¡¢¥É¥¯¥¿¡¼¤È¤âÏÃ¤·¤Æ·è¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡¡½¡½Åê¼ê¤È¤·¤Æ¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î³èÌö¤Ï¤É¤ì¤Û¤ÉÂç»ö¤«¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤È¤·¤Æ¤ÏÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²ÀÚ¤Ã¤Æ¾¡¤Æ¤ë³ÎÎ¨¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¾å¤²¤ë¤³¤È¡£¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤â¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¡½¡½¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤«¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤Ï¡£
¡¡¡ÖÅÐÈÄÆü¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤³¤Î½¸ÃæÎÏ¤òÄ¹¤¤Ç¯·îÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤âÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤½¤ì¤âÂº·É¤ËÃÍ¤¹¤ë¡£ËèÆü¡¢¸«¤Æ¤¤¤ÆÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¡½¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤ª½Ë¤¤¤Ï¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î¤ª½Ë¤¤¤ò¤·¤Æ¡ÈÌÀÆü¥ª¥Õ¤Ê¤Î¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤âÁá¤¯µ¢¤Ã¤ÆµÙ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡É¤Ã¤Æ¡×