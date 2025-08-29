MLB¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏÃ´Åö¡¦¥¢¥É¥é¡¼»á¤¬¸ì¤ë¡ÖÅê¼ê¡¦ÂçÃ«¡×¤Î¸½ºßÃÏ¤ÈÌ¤Íè¡õ¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ³ÍÆÀ¤Ø¤Î¸°
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5¡½1¥ì¥Ã¥º¡Ê2025Ç¯8·î27Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥Ç¡¼¥¿²òÀÏ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥È¥¥ã¥¹¥È¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Ç¡¼¥Ó¥Ã¥É¡¦¥¢¥É¥é¡¼»á¡Ê33¡Ë¤¬¡¢¡ÖÅê¼ê¡¦ÂçÃ«¡×¤Î¸½ºßÃÏ¤ÈÌ¤Íè¤ò²òÀâ¡£¡Ê1¡ËÂÐ±¦ÂÇ¼Ô¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È²ò¶Ø¡¢¡Ê2¡ËÂ¿Åê¤·¤¿¥«¡¼¥Ö¤ÎµåÂ®¥¢¥Ã¥×¡¢¡Ê3¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹»þ¤Î±¦ÏÓ¤Î³ÑÅÙ¡Ö¥¢¡¼¥à¥¢¥ó¥°¥ë¡×¤Î3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¡¢Íèµ¨¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ³ÍÆÀ¤Ø¤Î¸°¤â»ØÅ¦¤·¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦¿ù±ºÂç²ðÄÌ¿®°÷¡Ë
¡¡¥¢¥É¥é¡¼»á¤Ï749Æü¤Ö¤ê¤ËÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¤ÎÅêµå¤òÀä»¿¡£¡Öº£Ìë¤Ï¥Ù¥¹¥È¤Ë¶á¤¤»Ñ¡×¤È¤·3¤Ä¤ÎÊÑ²½¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¡Ê1¡Ë¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¡¡¡ÖÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Î»È¤¤Êý¡£²áµî10ÅÐÈÄ¤Ç·×15µå¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÁ´Åêµå¤Î13¡ó¤Î11µå¡£µå¿ô¡¢³ä¹ç¤È¤â¤ËÉüµ¢¸åºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á6µå¤Ïº£µ¨½é¤á¤Æ±¦ÂÇ¼Ô¤Ë¡£¡Öº£Ç¯¤ÏÄ¾µå¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÂ¿¤¯Åê¤²¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÁ´7µå¼ï¤òËþÊ×¤Ê¤¯Åê¤²¤¿¡£ÂçÃ«¤ÏÂ¿¤¯¤Îµå¼ï¤ò»È¤¨¤Ð»È¤¦¤Û¤É¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ê2¡Ë¥«¡¼¥Ö¡¡¥«¡¼¥Ö¤âÉüµ¢¸åºÇÂ¿¤Î27¡ó¤ËÅö¤¿¤ë23µå¡£¥¢¥É¥é¡¼»á¤ÏµåÂ®¤ÎÊÑ²½¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¡£²áµî10»î¹ç¤Ç·×11µå¤À¤Ã¤¿¥«¡¼¥Ö¤ÎÊ¿¶ÑµåÂ®¤Ï76¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó122¥¥í¡Ë¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï74.7¡Á84¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó120¡Á135¥¥í¡Ë¤ÈÂ®¤¤¥«¡¼¥Ö¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡£¡Ö¤¢¤ÎÂ®¤¤¥«¡¼¥Ö¤ò·ÑÂ³¤·¤ÆÅê¤²¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢ÆÃ¤Ëº¸ÂÇ¼Ô¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Æ¤³¤º¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡Ê3¡Ë¥¢¡¼¥à¥¢¥ó¥°¥ë¡¡ÂçÃ«¤Î±¦ÏÓ¤Î³ÑÅÙ¤Ï20Ç¯¤Î45ÅÙ¤«¤éÇ¯¡¹²¼¤¬¤ê¡¢º£µ¨¤Ï35ÅÙ¡£ÂçÃ«¤Ï6·î¤Ë¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¥á¥«¥Ë¥¯¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¢¥É¥é¡¼»á¤Ï¡Ö¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤è¤ê°ì´Ó¤µ¤»¤¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£23Ç¯¤Þ¤Ç¤Ïµå¼ï¤´¤È¤Ë³ÑÅÙ¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¡¢Ä¾µå¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¤è¤êÄã¤¯¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ï¤è¤ê¹â¤«¤Ã¤¿¡£¡Öº£¤Ïµå¼ï¤´¤È¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬ÂÇ¤Á¤Å¤é¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤éÎÉ¤¤¤³¤È¡×¤È¥¢¥É¥é¡¼»á¡£¡Öº£¸å¤Ï¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½ù¡¹¤Ë¹â¤¯¤·¤Æ¡¢°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤Ê½Ä¤ËÍî¤Á¤ë¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¿ä»¡¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤Ê¤É¤Î¸Ä¿Í¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¸½¼ÂÅª¤Ë¸«¿ø¤¨¤ë¤Î¤ÏÍèµ¨¡£¥¢¥É¥é¡¼»á¤Ï¡Ö°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤Î¤ÏÀ©µå¡£ºÇÂç¤Î¶¯¤ß¤Ï¾ï¤ËÂ¿ºÌ¤ÇÌñ²ð¤ÊÊÑ²½µå¤òÅê¤²¤é¤ì¤ë¥Ü¡¼¥ë¤Î¼Á¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤òÀ©µå¤Ç¤¤ì¤ÐÄ¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤é¤ì¤ë¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£