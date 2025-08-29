¡È¥ß¥é¥¯¥ë¡¦¥ì¥¹¥¿¡¼¡É¤ÎÎ©Ìò¼Ô¥ô¥¡¡¼¥Ç¥£¡¢¥¥ã¥ê¥¢½é¤Î¹ñ³°Ä©Àï¤Ø¡Ä¥»¥ê¥¨A¾º³Ê¤Î¥¯¥ì¥â¥Í¡¼¥¼°ÜÀÒ¤ËÇ÷¤ë
¡¡¥»¥ê¥¨A¤Î¥¯¥ì¥â¥Í¡¼¥¼¤Ï¡¢¸µ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½FW¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥ô¥¡¡¼¥Ç¥£¤Î³ÍÆÀ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£28Æü¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß38ºÐ¤Î¥ô¥¡¡¼¥Ç¥£¤Ï¡¢2012Ç¯²Æ¤Ë¥ì¥¹¥¿¡¼¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤ÇÆ±¥¯¥é¥Ö¤Ç³èÌö¡£2015-16¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¡¢¡È¥ß¥é¥¯¥ë¡¦¥ì¥¹¥¿¡¼¡É¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¡¢2019¡Ý20¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÇÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£ºßÀÒ13¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»500»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢200¥´¡¼¥ë53¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦µÏ¿¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡2024¡Ý25¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¥ì¥¹¥¿¡¼¤òÂàÃÄ¤·¤¿¥ô¥¡¡¼¥Ç¥£¤Ï¡¢º£²Æ¤Îµî½¢¤ËÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤Þ¤ÀÌ¤½êÂ°¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Åö½é¤Ï¥í¥á¥ë¡¦¥ë¥«¥¯¤ÎÉé½ý¤ò¼õ¤±¡¢¥»¥ê¥¨A²¦¼Ô¥Ê¥Ý¥ê¤¬³ÍÆÀ¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æº£µ¨¥»¥ê¥¨A¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¥¯¥ì¥â¥Í¡¼¥¼°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¤¬°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤Ï¡Ö¥ô¥¡¡¼¥Ç¥£¤¬¥¯¥ì¥â¥Í¡¼¥¼¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ò¾µÇ§¤·¤¿¡×¤ÈÊóÆ»¡£¡Ö¸½ºß¤Ï·ÀÌóÆâÍÆ¤Î¾ÜºÙ¤òµÍ¤á¤ëÃÊ³¬¤Ç¡¢Æ±Áª¼ê¤Ï¤Þ¤â¤Ê¤¯¥¤¥¿¥ê¥¢Æþ¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥ã¥ê¥¢½é¤Î¹ñ³°°ÜÀÒ¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
