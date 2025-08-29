新DCユニバースの幕開け『スーパーマン』が、本日2025年8月29日よりプレミア配信開始となった。7月11日の劇場公開より爆速での登場となる。

日本では公開初週の週末興行収入・動員ランキングでともに洋画 No.1 を記録し、累計興行収入は10億円超え。全世界累計興行収入においても6億ドルを突破。この夏最大ヒット作のひとつとなっている。

日本語吹替版では、ディビッド・コレンスウェット演じるスーパーマン／クラーク・ケント役を武内駿輔、レイチェル・ブロズナハン演じるロイス・レイン役を種粼敦美、ニコラス・ホルト演じるレックス・ルーサー役を浅沼晋太郎が務めるほか、クリストファー・リーヴが演じたスーパーマンの日本語吹替を務めたささきいさおが、本作ではスーパーマンの地球での育ての父親ジョナサン・ケント役を務める。その他ヒーロー集団ジャスティス・ギャングのミスター・テリフィックを諏訪部順一、グリーン・ランタンを東地宏樹、ホークガールを松岡美里、あらゆる物質に姿を変える特殊能力を持つメタモルフォを津田健次郎が演じた。

ジェームズ・ガンによる新シリーズの映画第1弾として、誰でも入口として楽しめる内容。もう一度観たい方も、劇場で見逃していた方も。『スーパーマン』は2025年8月29日(金)よりプレミア配信開始（字幕版・吹替版）。

