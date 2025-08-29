Åìµþ¡È½ë¤µ°ìÉþ¡É¤â¡Ä½©¤ÎË¬¤ì¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À±ó¤¤¡¡½µËö¤Ï¡È³ÆÃÏ¤ÇÌÔ½ëÆü¡ÉÍ½ÁÛ¡¡ÆÍÉ÷Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿ÍÜ·Ü¾ì¡¢Èï³²ÌÀ¤é¤«¤Ë¡Únews23¡Û
Á´¹ñÅª¤Ë¤Ï½ë¤¤°ìÆü¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ï¾¯¤·¤À¤±ÎÃ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î½µËö¤«¤é¤Þ¤¿¸·¤·¤¤½ë¤µ¤¬¤Ö¤êÊÖ¤·¤½¤¦¤Ç¡¢½©¤ÎË¬¤ì¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À±ó¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¡¦ÀõÁð¡£Ï¢Æü¤ÎÌÔ½ë¤«¤é°ìÅ¾¡¢²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤µ¤¸õ¤Ë¡¢¤ª¼ò¤â¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê½ë¤¤¤È¤µ¡¢µ¢¤í¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÎÃ¤·¤µ¤Ê¤é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤°û¤â¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤¸¤ã¤ó¡×
Åìµþ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï33.9¡î¡£¸·¤·¤¤½ë¤µ¤â¡¢28Æü¤Ï¾¯¤·¤À¤±ÏÂ¤é¤®¤Þ¤·¤¿¡£
Âç³ØÀ¸
¡ÖÆü»±¤Ï¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎÃ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
Á´¹ñ¤Ç°ìÈÖ¤Î½ë¤µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌ¾¸Å²°»Ô¤Èºæ»Ô¤Ç¡¢ºÇ¹âµ¤²¹37.3¡î¤ò´ÑÂ¬¡£Âçºå»Ô¤Ç¤Ï35.8¡î¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë¸·¤·¤¤½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥µ¥¦¥Ê¤°¤é¤¤½ë¤¤¤Ç¤¹¡×
Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ
¡Ö¤¹¤´¤¯½ë¤¤¡×
¡ÖÆüËÜ¤ÏÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤è¤ê½ë¤¤¡×
°ìÊý¡¢Å·µ¤¤ÎµÞÊÑ¤Ë¤è¤ëÈï³²¤â¡£27ÆüÌë¡¢ÆÍÉ÷¤¬È¯À¸¤·¤¿ºë¶Ì¸©ºä¸Í»Ô¡£°ìÌëÌÀ¤±¡¢Èï³²¤ÎÄÞº¯¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô
¡ÖÍÜ·Ü¾ì¤¬ÄÙ¤ì¤Æ¡¢²°º¬¤¬ÃÏÌÌ¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÍî¤Á¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÍÜ·Ü¾ì¤Î²¼¡¢¥Ë¥ï¥È¥ê¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¤«¡£¤Þ¤ÀÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
ÍÜ·Ü¾ì¤Î²°º¬¤Ï¿á¤Èô¤Ð¤µ¤ì¡¢¹üÁÈ¤ß¤¬¤à¤½Ð¤·¤Î¾õÂÖ¤Ë¡£¶á¤¯¤ÎÅÅÃì¤Ïº¬¸µ¤«¤éÀÞ¤ì¡¢Æ»Ï©¤ò¤Õ¤µ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÜ·Ü¾ì¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¿ÆÂ²
¡Ö·Ü¼Ë¤¬2Îó¤¢¤Ã¤Æ¡¢2ÎóÌÜ¤Î·Ü¼Ë¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÊø¤ì¤¿¡£ÆâÂ¦¤Î·Ü¼Ë¤Î²°º¬¤¬Æ»Ï©¤Þ¤ÇÈô¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢ÅÅÃì¤ò¤Ê¤®ÅÝ¤·¤¿¡×
¤³¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢27ÆüÍ¼Êý¤´¤í¤«¤éÅ·µ¤¤¬µÞÊÑ¡£Åö»þ¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢²£¤Ê¤°¤ê¤ÎÉ÷¤¬¿á¤¹Ó¤ì¡¢¤Ò¤ç¤¦¤È¤ß¤é¤ì¤ëÉ¹¤ÎÎ³¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÍÜ·Ü¾ì¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¿ÆÂ²
¡ÖË½É÷±«¤¬Íè¤ÆÂçÊÑ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸«¤ËÍè¤¿¤é¤³¤ì¡£15Ê¬¡¢20Ê¬¤Î´Ö¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
º£²ó¤ÎÈï³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡Ö¥À¥¦¥ó¥Ð¡¼¥¹¥È¡×¤«¡Ö¥¬¥¹¥È¥Õ¥í¥ó¥È¡×¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤ÈÈ¯É½¡£±²¤ò´¬¤¤¤¿¾å¾ºµ¤Î®¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯À¸¤¹¤ë¡ÖÎµ´¬¡×¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Ë¥ï¥È¥ê¤¿¤Á¤Ï¡Ä
ÍÜ·Ü¾ì¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¿ÆÂ²
¡ÖÆâÂ¦¡Ê±ü¡Ë¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤Ë¤Ï200±©¡¢³°Â¦¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤Ë¤Ï800±©¡£¡Ê¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¡Ë¤«¤Ê¤ê¹âÎð¤Ç¤¹¤«¤é¡¢°ú¤¼è¤ê¼ê¤Î¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ë¾ù¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µ¤¾Ý¾õ¶·¤¬¤º¤¤¤Ö¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡Ä¡£ÉÝ¤¤¡×
Å·µ¤¤¬µÞÊÑ¤·¤ä¤¹¤¤¡¢¤³¤Îµ¨Àá¡£½©¤ÎË¬¤ì¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À±ó¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î½µËö¤Ï¡¢ÅìÆüËÜ¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸·¤·¤¤»Ä½ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£