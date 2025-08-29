¡Úº£Æü¤Î¸¥Î©¡Û2025Ç¯8·î29Æü(¶â)¡Ö¤µ¤µ¿È¤È¥È¥Þ¥È¤ÎÎäÀ½¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¡¼¡×
¥×¥í¤ÎÎÁÍý¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¡ÖE¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤¬¤´¾Ò²ð¤¹¤ëº£Æü¤ÎÍ¼¿©¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¸¥Î©¤Ï¡¢ ¡Ö¤µ¤µ¿È¤È¥È¥Þ¥È¤ÎÎäÀ½¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¡¼¡× ¡Ö¹âÌîÆ¦Éå¤È¥¢¥Ü¥«¥É¤Î¥ª¥à¥ì¥Ä¡× ¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Î¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥½¥Æ¡¼¡× ¤ÎÁ´3ÉÊ¡£
Îä¤¿¤¤¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¡¼¤Ë¡¢²¹¤«¤¤ÉûºÚ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Ó¥¿¥ß¥óACE¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¼è¤ì¤ë¸¥Î©¡£
Îä¤¿¤¤¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¡¼¤Ë¡¢²¹¤«¤¤ÉûºÚ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Ó¥¿¥ß¥óACE¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¼è¤ì¤ë¸¥Î©¡£
¡Ú¼ç¿©¡Û¤µ¤µ¿È¤È¥È¥Þ¥È¤ÎÎäÀ½¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¡¼
À¸¤Î¥È¥Þ¥È¤È¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¤ÎW»È¤¤¤ÇÁÖ¤ä¤«¤Ë¡£ÅöÆü¤ÎÄ«¤äÁ°Æü¤ÎÌë¤Ë¥½¡¼¥¹¤òºî¤Ã¤ÆÎä¤ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÊØÍø¤Ç¤¹¡£
©E¥ì¥·¥Ô
Ä´Íý»þ´Ö¡§30Ê¬+Îä¤ä¤¹»þ´Ö
¥«¥í¥ê¡¼¡§617Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡¶â´Ý Íø·Ã
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¡¼ 160g
Ç®Åò 2000ml
±ö Âç¤µ¤¸1
·Ü¤µ¤µ¿È 4ËÜ ±ö¥³¥·¥ç¥¦ ¾¯¡¹
Çò¥ï¥¤¥ó Âç¤µ¤¸2
¥È¥Þ¥È 1¸Ä
¶Ì¥Í¥® 1/2¸Ä
ÀÖ¥Ñ¥×¥ê¥« 1/4¸Ä
²«¥Ñ¥×¥ê¥« 1/4¸Ä
±ö Å¬ÎÌ ¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä
¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹ (Ìµ±ö)200ml
¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý Âç¤µ¤¸2
¥ì¥â¥ó½Á Âç¤µ¤¸1
±ö ¾®¤µ¤¸1/2
¥³¥·¥ç¥¦ ¾¯¡¹
¥ª¥ì¥¬¥Î (¥É¥é¥¤)¾¯¡¹
¥Ð¥¸¥ë (À¸)Å¬ÎÌ
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û¥È¥Þ¥È¤Ï¥Ø¥¿¤ò¤¯¤êÈ´¤¤¤ÆÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ê¡¢ÍðÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¶Ì¥Í¥®¤ÏÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£ÀÖ¥Ñ¥×¥ê¥«¤È²«¥Ñ¥×¥ê¥«¤Ï¥Ø¥¿¤È¼ï¤ò¼è¤ê½ü¤¡¢ÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û1. ·Ü¤µ¤µ¿È¤ÏÂÑÇ®ÍÆ´ï¤ËÊÂ¤Ù¡¢Î¾ÌÌ¤Ë±ö¥³¥·¥ç¥¦¤ò¿¶¤ë¡£Çò¥ï¥¤¥ó¤ò¤«¤±¡¢¥é¥Ã¥×¤ò¤·¤ÆÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç2Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£¥é¥Ã¥×¤ò³°¤·¤Æ¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤µ¤é¤Ë1Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£ÁÆÇ®¤¬¼è¤ì¤ë¤Þ¤ÇÃÖ¤¯¡£
©E¥ì¥·¥Ô
·Ü¤µ¤µ¿È¤Î¸ü¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÃÇ®»þ´Ö¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÍÍ»Ò¤ò¤ß¤Æ²ÃÇ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2. (1)¤Î·Ü¤µ¤µ¿È¤òºÙ¤«¤¯Îö¤¯¡£¾ø¤·½Á¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡£
©E¥ì¥·¥Ô
3. ¶Ì¥Í¥®¤È¥Ñ¥×¥ê¥«¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Æ±ö¤ò¿¶¤ê¡¢¤·¤ó¤Ê¤ê¤µ¤»¤ë¡£¿å¤Ç±öÊ¬¤òÀö¤¤Î®¤·¡¢¿åµ¤¤ò¹Ê¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
4. ¥Ü¥¦¥ë¤Ë(2)¤Î¾ø¤·½Á¤È¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¡¢º®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£·Ü¤µ¤µ¿È¤È¥È¥Þ¥È¡¢(3)¤òÆþ¤ì¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ÇÎä¤ä¤¹¡£
©E¥ì¥·¥Ô
ÎäÂ¢¸Ë¤ÇÎä¤ä¤¹»þ´Ö¤ÏÄ´Íý»þ´Ö¤Ë´Þ¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
5. ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÇ®Åò¤Ë±ö¤òÆþ¤ì¡¢¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¡¼¤ò²Ã¤¨¤ë¡£ÂÞ¤Î»ØÄê»þ´Ö¤è¤ê1Ê¬Ä¹¤¯¥¯¥Ä¥¯¥Ä¼Ñ¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤æ¤Ç¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
6. ¤æ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢¥¶¥ë¤Ë¾å¤²¤ÆÎ®¿å¤Ç¼êÁá¤¯Àö¤¤¡¢¿åµ¤¤ò¤¤ë¡£É¹¿å¤ËÊü¤Á¡¢Á´ÂÎ¤Ëº®¤¼¤Ê¤¬¤éÎä¤ä¤·¡¢¥¶¥ë¤Ë¾å¤²¤Æ¼ê¤Ç²¡¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¿åµ¤¤ò¤¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
7. (6)¤ò´ï¤ËÀ¹¤Ã¤Æ(4)¤ò¤«¤±¡¢¾å¤Ë¥Ð¥¸¥ë¤ò¤Î¤»¤Æ¡¢Ê´¥Á¡¼¥º¤ò¿¶¤ë¡£Ê¬ÎÌ³°¤Î¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¾¯¡¹¤ò²ó¤·¤«¤±¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¡ÚÉûºÚ¡Û¹âÌîÆ¦Éå¤È¥¢¥Ü¥«¥É¤Î¥ª¥à¥ì¥Ä
¹âÌîÆ¦Éå¤ËÍñ±Õ¤òµÛ¤ï¤»¤ë¤È¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¿©´¶¤Ë¡£¥¢¥Ü¥«¥É¤Î¥³¥¯¤È¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¢¤ëÈþÌ£¤·¤¤°ì»®¤Ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
Ä´Íý»þ´Ö¡§20Ê¬+¾Æ¤¯»þ´Ö
¥«¥í¥ê¡¼¡§319Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡¶â´Ý Íø·Ã
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë¹âÌîÆ¦Éå 1Ëç
¥¢¥Ü¥«¥É 1¸Ä
¡ãÍñ±Õ¡ä
Íñ 1¸Ä
µíÆý 100ml
¤¤Óº½Åü ¾®¤µ¤¸1/2
±ö ¾®¤µ¤¸1/2
¥Ê¥Ä¥á¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼ ¾¯¡¹
¡ã¥½¡¼¥¹¡ä
¥±¥Á¥ã¥Ã¥× ¾®¤µ¤¸2
¥¦¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹ ¾®¤µ¤¸1
¥Þ¥è¥Í¡¼¥º ¾®¤µ¤¸1
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û¹âÌîÆ¦Éå¤Ï¿å¤Ë¤Ä¤±¤Æ½À¤é¤«¤¯¤â¤É¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¹Ê¤Ã¤Æ¿åµ¤¤ò¤¤ë¡£½ÄÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÃ¼¤«¤éÉý5mm¤¯¤é¤¤¤ËÀÚ¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¥¢¥Ü¥«¥É¤Ï¼ï¤Ë±è¤Ã¤Æ½Ä¤Ë1¼þÀÚ¤ê¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¡¢¼ï¤ò¼è¤Ã¤ÆÈé¤ò¤à¤¯¡£½ÄÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÃ¼¤«¤é5mm°Ì¤ËÀÚ¤ë¡£¤¢¤ì¤ÐÊ¬ÎÌ³°¤Î¥ì¥â¥ó½Á¾¯¡¹¤ò¤Þ¤Ö¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
¡ã¥½¡¼¥¹¡ä¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û1. ¡ãÍñ±Õ¡ä¤ÎºàÎÁ¤ò¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¡¢Ë¢Î©¤Æ´ï¤Çº®¤¼¤ë¡£¹âÌîÆ¦Éå¤ò¿»¤·¡¢5¡Á6Ê¬ÃÖ¤¤¤ÆÍñ±Õ¤òµÛ¤ï¤»¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
2. ¥°¥é¥¿¥ó»®¤Ë¡¢(1)¤È¥¢¥Ü¥«¥É¤ò¶ÑÅù¤Ë»¶¤é¤·¤ÆÆþ¤ì¡¢¥ª¡¼¥Ö¥ó¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç15Ê¬ÄøÅÙ¾Æ¤¯¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¾Ç¤²¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢ÅÓÃæ¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¥ë¤òÈï¤»¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ÃÝ¶ú¤Ç»É¤·¤Æ²¿¤â¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¾Æ¤¾å¤¬¤ê¡£
3. ¥ª¡¼¥Ö¥ó¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤«¤é¼è¤ê½Ð¤·¡¢¡ã¥½¡¼¥¹¡ä¤ò¤«¤±¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¡ÚÉûºÚ¡Û¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Î¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥½¥Æ¡¼
¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ò¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Á¡¼¥ÎÉ÷¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¡£¥Ñ¥óÊ´¤ò°ì½ï¤ËßÖ¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ì£¤¬¤«¤é¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
©E¥ì¥·¥Ô
Ä´Íý»þ´Ö¡§15Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§121Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡¶â´Ý Íø·Ã
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼ (Ãæ)1/2³ô ¥Ë¥ó¥Ë¥¯ (¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê)1ÊÒÊ¬
¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý Âç¤µ¤¸1.5
ÀÖÅâ¿É»Ò (¹ï¤ß)¾¯¡¹
¥Ñ¥óÊ´ Âç¤µ¤¸2
±ö ¾¯¡¹
ÁÆ¤Ó¤¹õ¥³¥·¥ç¥¦ ¾¯¡¹
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ï¾®Ë¼¤ËÊ¬¤±¤ë¡£·Ô¤ÎÉôÊ¬¤ÏÈé¤ò¸ü¤á¤Ë¤à¤¡¢Éý5mm¤ËÀÚ¤ë¡£Ç®Åò¤Ç¥µ¥Ã¤È¤æ¤Ç¤Æ¥¶¥ë¤Ë¾å¤²¡¢¿åµ¤¤ò¤¤Ã¤Æ¤¦¤Á¤ï¤Ê¤É¤Ç¤¢¤ª¤¤¤ÇÎä¤Þ¤¹¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¡Úºî¤êÊý¡Û1. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¤È¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡¢ÀÖÅâ¿É»Ò¤òÆþ¤ì¡¢¼å²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£¹á¤ê¤¬¤¿¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤òÆþ¤ì¤ÆßÖ¤á¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
2. (1)¤Ë¥Ñ¥óÊ´¤ò²Ã¤¨¡¢Á´ÂÎ¤Ë¤Þ¤Ö¤¹¤è¤¦¤ËßÖ¤á¤ë¡£±ö¤ÈÁÆ¤Ó¤¹õ¥³¥·¥ç¥¦¤ÇÌ£¤òÄ´¤¨¡¢´ï¤ËÀ¹¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô