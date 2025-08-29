¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï¾®È¿Íî¡¡¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Î·è»»¤Ë»Ô¾ì¤ÏÎäÀÅ¤ÊÈ¿±þ¡áÊÆ¹ñ³ô½øÈ×
NY³ô¼°28Æü¡ÊNY»þ´Ö11:46¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö00:46¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡45525.26¡Ê-39.97¡¡-0.09%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡21627.79¡Ê+37.65¡¡+0.17%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡42945¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+15¡¡+0.03%¡Ë
¡¡¤¤ç¤¦¤Î£Î£Ù³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï¾®È¿Íî¡£¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ãNVDA¡ä¤Î·è»»¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢»Ô¾ì¤ÏÎäÀÅ¤ÊÈ¿±þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ーÉôÌç¤ÎÇä¾å¹â¤¬Í½ÁÛ¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢Âè£³»ÍÈ¾´ü¤ÎÇä¾å¹â¤â¹µ¤¨¤á¤Ê¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£»Ô¾ì¤Ç¤Ï£Á£É¼ûÍ×¤ÎÆ¬ÂÇ¤Á¤Î·üÇ°¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹ÆâÍÆ¤È¤Î¼õ¤±»ß¤á¤«¤é¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢³ô¤ÏÆðÄ´¤ÊÆ°¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢£É£Ô¡¦¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ôÁ´ÂÎ¤Ø¤ÏÇÈµÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡°ìÉô¤«¤é¤Ï¡Ö¸ÌÀ¤ÊÅê»ñ²È¤Ï¥Î¥¤¥º¤ò¸«È´¤¯¡£¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Ï·è»»Æü¤ËÆðÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ë»Ô¾ì¤¬ÆâÍÆ¤ò¾Ã²½¤·¤Æ¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë¾å¾º¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö³ô²Á¤¬¤¹¤°¤ËÈ¿Å¾¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤é¡¢»Ô¾ì¤Ï°ìÃ¶¾Ã²½¶ÉÌÌ¤ËÆþ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Ï°ÍÁ³ºÇ¹âÃÍÉÕ¶á¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âº£²ó¤Î·è»»¤¬¼¡¤Î¾å¾º¤Î°ú¤¶â¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£º£¸å¤Ï£Á£É¤è¤ê¤â¤à¤·¤í£Æ£Ò£Â¤ÎÆ°¸þ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î£Æ£Ò£Â¤À¤¬¡¢¥¯¥Ã¥¯£Æ£Ò£ÂÍý»ö¤¬Àµ¼°¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ò¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ÎºÛÈ½½ê¤ËÄóÁÊ¤·¤¿¡££Æ£Ò£Â¤ÎÆÈÎ©À¤ò½ä¤ëÎò»ËÅª¤ÊÁè¤¤¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢ÁÐÊý¤È¤âºÛÈ½½ê¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë°Ñ¤Í¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ô¾ì¤âºÛÈ½½ê¤ÎÈ½ÃÇÂÔ¤Á¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡£
¡¡¶âÍø¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÁ°ÆüÆ±ÍÍ¤ËÊ·°Ïµ¤¤ËÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¤¡£Ã»´ü¶âÍ»»Ô¾ì¤Ç¤Ï¼¡²ó£¹·î£Æ£Ï£Í£Ã¤Ç¤ÎÍø²¼¤²¤Î³ÎÎ¨¤Ï£¸£³¡óÄøÅÙ¤Ç¿¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ç¯Æâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï£¹·î¤ò´Þ¤á¤Æ¤¢¤È£²²ó¤«£³²ó¤ò¿¥¤ê¹þ¤àÆ°¤¡££²²ó¤Ï´°Á´¤Ë¿¥¤ê¹þ¤ß¡¢£³²ó¤Ï£±£¶¡óÄøÅÙ¤Î³ÎÎ¨¡££¹·î£Æ£Ï£Í£Ã¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ËÈ¯É½¤Ë¤Ê¤ëÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤äÊÆ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ã£Ð£É¡ËÂÔ¤Á¤È¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¡£
¡¡ÌÜÀè¤Ï¡¢ÌÀÆü¤Î£··î¤Î£Ð£Ã£Å²Á³Ê»Ø¿ô¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡££Æ£Ò£Â¤¬½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ì»ØÉ¸¤À¤¬¡¢¥³¥¢»Ø¿ô¤ÇÁ°Ç¯Èæ£²¡¥£¹¡ó¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀèÆüÈ¯É½¤ÎÊÆÀ¸»º¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ð£Ð£É¡Ë¤Î¥Çー¥¿¤«¤é¡¢¥µー¥Ó¥¹²Á³Ê¡¢¤È¤ê¤ï¤±¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª±¿ÍÑ¼ê¿ôÎÁ¤Ê¤É¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤¬¼ç°ø¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
¡¡£È£Ð¡ãHPQ¡ä¤¬·è»»¤ò¼õ¤±¾å¾º¡£ºÇ¿·¤Î£Á£É¥½¥Õ¥È¤òÆ°¤«¤»¤ë¿··¿£Ð£Ã¤Ø¤Î¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬ÇØ·Ê¡£Âè£´»ÍÈ¾´ü¤Î¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤â¸øÉ½¤·¡¢Í½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë£±³ôÍø±×¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£³ô²Á¤Ï»þ´Ö³°¤ÇÆðÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÄÌ¾ï¼è°ú¤ËÆþ¤Ã¤Æ¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥é¥¦¥É¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿¤ÎÊÝ´ÉÊ¬ÀÏ¥µー¥Ó¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥¹¥Îー¥Õ¥ìー¥¯¡ãSNOW¡ä¤¬·è»»¤ò¼õ¤±ÂçÉý¹â¡£Á°Æü°ú¤±¸å¤Ë£µ－£··î´ü·è»»¡ÊÂè£²»ÍÈ¾´ü¡Ë¤òÈ¯É½¤·¡¢£±³ôÍø±×¡¢Çä¾å¹â¤È¤âÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤â¸øÉ½¤·¡¢ÄÌ´ü¤ÎÀ½ÉÊÇä¾å¹â¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¾åÊý½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤Î¥¯ー¥Ñー¡ãCOO¡ä¤¬·è»»¤ò¼õ¤±ÂçÉý°Â¡£ÄÌ´ü¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤Ç¡¢Çä¾å¹â¤ª¤è¤Ó´ûÂ¸»ö¶ÈÇä¾å¹â¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò²¼Êý½¤Àµ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥ê¥Æ¥£¤ÎÈÎÇäÉÔ¿¶¤ä¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ç¤ÎÈÎÇä¤¬¼å¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥Ñ¥ì¥ëÈÎÇä¤Î¥¢ー¥Ð¥ó¡¦¥¢¥¦¥È¥Õ¥£¥Ã¥¿ー¥º¡ãURBN¡ä¤¬·è»»¤ò¼õ¤±²¼Íî¡£Í½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë¹¥·è»»¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æ±¼Ò³ô¤ÏÇ¯½éÍè¤Ç£´£²¡ó¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î·è»»¤ÏÀµÅö²½¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤ÎÉ¾²Á¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥Ð¥¤¥ª°åÌôÉÊ¤Î¥È¥é¥Ùー¥ë¡¦¥»¥é¥Ô¥åー¥Æ¥£¥¯¥¹¡ãTVTX¡ä¤¬¾å¾º¡£Æ±¼Ò¤Î¡Ö¥Õ¥£¥ë¥¹¥Ñ¥ê¡×¤ÎÅêÍ¿³«»Ï¸å¤Î´Îµ¡Ç½¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤ÎÉÑÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£Æ£Ä£Á¤¬½¾Íè¤ÎËè·î¤«¤é£³¥«·î¤´¤È¤Ë´ËÏÂ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾µÇ§¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥¹¥Îー¥Õ¥ìー¥¯¡ãSNOW¡ä¡¡235.55¡Ê+35.16¡¡+17.55%¡Ë
£È£Ð¡ãHPQ¡ä¡¡27.86¡Ê+0.75¡¡+2.75%¡Ë
¥Ô¥å¥¢¡¦¥¹¥È¥ìー¥¸¡ãPSTG¡ä¡¡78.72¡Ê+17.86¡¡+29.35%¡Ë
¥¯ー¥Ñー¡ãCOO¡ä¡¡65.37¡Ê-8.74¡¡-11.79%¡Ë
¥¢ー¥Ð¥ó¡ãURBN¡ä¡¡70.64¡Ê-7.37¡¡-9.45%¡Ë
¥È¥ì¥Óー¥¢¡ãTVTX¡ä¡¡18.66¡Ê+1.22¡¡+7.00%¡Ë
¥¢¥Ã¥×¥ë¡ãAAPL¡ä¡¡231.32¡Ê+0.83¡¡+0.36%¡Ë
¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡ãMSFT¡ä¡¡507.40¡Ê+0.66¡¡+0.13%¡Ë
¥¢¥Þ¥¾¥ó¡ãAMZN¡ä¡¡231.83¡Ê+2.71¡¡+1.18%¡Ë
¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥ÈC¡ãGOOG¡ä¡¡211.73¡Ê+3.52¡¡+1.69%¡Ë
¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥ÈA¡ãGOOGL¡ä¡¡210.97¡Ê+3.49¡¡+1.68%¡Ë
¥Æ¥¹¥é¡ãTSLA¡ä¡¡341.16¡Ê-8.44¡¡-2.41%¡Ë
¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ãNVDA¡ä¡¡178.95¡Ê-2.66¡¡-1.46%¡Ë
¥á¥¿¡ãMETA¡ä¡¡749.49¡Ê+2.11¡¡+0.28%¡Ë
£Á£Í£Ä¡ãAMD¡ä¡¡166.79¡Ê-0.34¡¡-0.20%¡Ë
¥¤ー¥é¥¤¥ê¥êー¡ãLLY¡ä¡¡730.38¡Ê-3.79¡¡-0.52%¡Ë
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ
