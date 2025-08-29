¥É¥ë±ß¡¢¥ì¥ó¥¸Áê¾ì¤òÈ´¤±½Ð¤»¤º¡¡ÌÀÆü¤Ï£Ð£Ã£Å¡á£Î£Ù°ÙÂØ
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥É¥ë±ß¤Ï£±£´£·±ß¤Á¤ç¤¦¤É¶áÊÕ¤Ç¤Î¿ä°Ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á´ÂÎÅª¤ËÍÍ»Ò¸«¥àー¥É¤¬¶¯¤Þ¤ëÃæ¡¢¥É¥ë±ß¤Ï´Ë¤ä¤«¤ÊÇä¤ê¤Ë²¡¤µ¤ì¡¢°ì»þ£±£´£¶±ßÂæ¤Ë²¼Íî¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÆüÈ¯É½¤ÎÊÆ£Ç£Ä£Ð²þÄêÃÍ¤¬¾åÊý½¤Àµ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç£±£´£·±ßÂæ¤ËÇã¤¤Ìá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀßÈ÷Åê»ñ¤¬ÂçÉý¤Ë¾åÊý½¤Àµ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¾åÊý½¤Àµ¤ÎÍ×°ø¡£
¡¡ÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ²á¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ë¶É¥É¥ë±ß¤Ï£±£°£°ÆüÀþ¤È£²£°£°ÆüÀþ¤Î´Ö¤Ç¤Î¥ì¥ó¥¸Áê¾ì¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡££Æ£Ò£Â¤Î¶âÍø¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï£¹·î£Æ£Ï£Í£Ã¤Ç¤ÎÍø²¼¤²¤ò»Ô¾ì¤Ï¤Û¤Ü³Î¼Â»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ËÈ¯É½¤Ë¤Ê¤ëÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤äÊÆ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ã£Ð£É¡ËÂÔ¤Á¤È¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¡£
¡¡ÌÜÀè¤ÏÌÀÆü¤Î£··î¤Î£Ð£Ã£Å²Á³Ê»Ø¿ô¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡££Æ£Ò£Â¤¬½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ì»ØÉ¸¤À¤¬¡¢¥³¥¢»Ø¿ô¤ÇÁ°Ç¯Èæ£²¡¥£¹¡ó¤È¹â¤á¤Î¿ô»ú¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀèÆüÈ¯É½¤ÎÊÆÀ¸»º¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ð£Ð£É¡Ë¤Î¥Çー¥¿¤«¤é¡¢¥µー¥Ó¥¹²Á³Ê¡¢¤È¤ê¤ï¤±¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª±¿ÍÑ¼ê¿ôÎÁ¤Ê¤É¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤¬¹â¤á¤Î¿ô»ú¤Î¼ç°ø¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
USD/JPY¡¡146.97¡¡EUR/JPY¡¡171.59
GBP/JPY¡¡198.64¡¡AUD/JPY¡¡95.98
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ
