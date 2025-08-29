¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢Á°¼ÒÄ¹¤È¸µÀìÌ³¤Ë¡È50²¯±ß¡ÉÂ»³²Çå½þÀÁµá¡¡¡ÈÅö»ö¼Ô¡ÉÃæµï»á¤Ø¤ÎÇå½þÀÁµá¤Ï¡©
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢ÃæµïÀµ¹¤µ¤ó¤È¸µ½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¤á¤°¤ëÌäÂê¤Ç¡¢¹Á¹À°ìÁ°¼ÒÄ¹¤ÈÂçÂ¿Î¼¸µÀìÌ³¤ËÂÐ¤·¡¢Â»³²Çå½þ¤òµá¤á¤ÆÄóÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á°¼ÒÄ¹¤é¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÁµá³Û¤Ï50²¯±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ
28Æü¡¢°ìÏ¢¤Î¡È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌäÂê¡É¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¿·¤¿¤ÊÆ°¤¤¬¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢¹Á¹À°ìÁ°¼ÒÄ¹¤ÈÂçÂ¿Î¼¸µÀìÌ³¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ»³²Çå½þÀÁµá¤ÎÁÊ¾Ù¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¶â³Û¤Ï¡¢50²¯±ß¡£2¿Í¤Î¸Ä¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢µð³Û¤ÎÀÁµá¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæµïÀµ¹»á¤È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î½÷À¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¤á¤°¤ë°ìÏ¢¤Î¡È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌäÂê¡É¡£Â¿¤¯¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬CM¤Î½Ð¹Æ¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤ë¤Ê¤É¡¢·Ð±Ä¤Ë¤âÂç¤¤ÊÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¡¹Á¹À°ìÁ°¼ÒÄ¹¡Êº£Ç¯1·î¡Ë
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤ò¾·¤¤¤¿ÀÕÇ¤¤òÄË´¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¡ÂçÂ¿Î¼¸µÀìÌ³¡Êº£Ç¯4·î¡Ë
¡ÖËÜÆüÉÕ¤Ç´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼ÒÄ¹¤ò¼Ç¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×
°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤ÇÀÕÇ¤¤ò¤È¤ê¼ÒÄ¹¤ò¼Ç¤¤·¤¿¹Á»á¤È¡¢¥È¥é¥Ö¥ëÅö»þ¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀìÌ³¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ÂçÂ¿»á¡£
º£Ç¯6·î¤Ë¤Ï¡Ä¡£
µ¼Ô¡Êº£Ç¯6·î¡Ë
¡ÖÂç¤Þ¤«¤ÊÊý¸þÀ¤È¤·¤Æ¡Ê¹Á»á¡¦ÂçÂ¿»á¤Ø¤Î¡ËÂ»³²Çå½þÀÁµá¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡©¡×
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¡À¶¿å¸¼£¼ÒÄ¹¡Êº£Ç¯6·î¡Ë
¡Ö¤Þ¤À¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢¸½¾Ý¤È¤·¤Æ¸«¤ì¤Ð¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊüÁ÷¼ýÆþ¤ÎÂçÉý¤ÊÄã²¼¤¬¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÈï³²¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÂ¦¤Ï2¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖÂ»³²Çå½þÀÁµá¡×¤Î¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ìó3¤«·î¤¿¤Ã¤¿28Æü¡¢ÄóÁÊ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ
50²¯¤È¤¤¤¦µð³Û¤ÎÀÁµá¡Ä¡£
¤³¤Î¶â³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²ñ¼ÒÂ¦¤¬º£Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤ËÈï¤Ã¤¿Â»³²³Û¡¢Ìó453²¯±ß¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡£
Â»³²³Û¤Ï¼ç¤Ë°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤ò¼õ¤±¤Æ´ë¶È¤¬CM½Ð¹Æ¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤¿¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼ÎÁ¤È¤ß¤é¤ì¡¢º£¸å¡¢Â»³²³Û¤¬³ÈÂç¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÁý³Û¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤íºòÇ¯ÅÙ¡¢¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÏÁ´ÂÎ¤ÇºÇ½ªÂ»±×¤¬201²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¤ËÅ¾Íî¡£
º£Ç¯ÅÙ¤Î4·î¤«¤é6·î´ü¤Ç¤â±Ä¶ÈÂ»±×¤Ï127²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ëº£¸å¤Î¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤â¡¢¹¹ð¼ýÆþ¤Î²óÉü¤¬¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é²¼Êý½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÂ¦¤Ï°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ç2¿Í¤¬»ö°Æ¤Ë´Ø¤¹¤ëÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢·Ð±Ä¿Ø¤È¤·¤Æ²Ì¤¿¤¹¤Ù¤¡ÖÁ±´ÉÃí°ÕµÁÌ³¡×¤òÂÕ¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¡£
¡ÖÁ±´ÉÃí°ÕµÁÌ³¡×¤È¤Ï¡ÖÁ±ÎÉ¤Ê´ÉÍý¼Ô¤ÎÃí°ÕµÁÌ³¡×¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë3¤Ä¤ÎÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1¤ÄÌÜ¤¬¡¢Êó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ö¼Â´Ø·¸¤òÄ´ºº¤¹¤ë¤³¤È¡£
2¤ÄÌÜ¤¬¡¢Ä´ºº¤·¤¿»ö¼Â´Ø·¸¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÀìÌçÅª¤Ê½õ¸À¤ò½¸¤á¡¢¸¶°ø¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¾å¤ÇÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐºö¤ò¸¡Æ¤¡¦¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¡£
3¤ÄÌÜ¤¬¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤È¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÆâµ¬¤Ë½¾¤¤¡¢Ã´ÅöÌò°÷¤é¤ËÂÐºö¥Á¡¼¥à¤òÀßÃÖ¤µ¤»¤ë¤³¤È¡£
¤³¤ì¤é¤òÂÕ¤Ã¤¿·ë²Ì¤¬¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÂ»³²¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ
50²¯±ß¤È¤¤¤¦Â»³²Çå½þÀÁµá³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ë¶È¤ÎÇå½þÀÁµá¤Ë¾Ü¤·¤¤ÀìÌç²È¤Ï¡Ä¡£
´ë¶È¤ÎÇå½þÀÁµá¤Ë¾Ü¤·¤¤¡¡óîÅÄµ®»ÎÊÛ¸î»Î
¡Ö¥±¡¼¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ñ¼Ò¤ËÀ¸¤¸¤¿¼ÂÂ»¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìÄ¹°ìÃ»¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¸«¤ë¤È¡Ê50²¯±ß¤Ï¡ËÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê¶â³Û¤ÎÁÊ¾Ù¤È´¶¤¸¤ë¡×
Âç¤¤Ê¶â³Û¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢50²¯±ß¤È¤¤¤¦¶â³Û¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ï2¤Ä¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
1¤ÄÌÜ¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÂ¦¤¬¡ÖÀÕÇ¤¤òÌä¤¨¤ë¶â³Û¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¡£2¤ÄÌÜ¤¬¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Åª°Õ¿Þ¡×¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤Ç¤¹¡£
´ë¶È¤ÎÇå½þÀÁµá¤Ë¾Ü¤·¤¤¡¡óîÅÄµ®»ÎÊÛ¸î»Î
¡ÖÌò°÷¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ³Î¼Â¤ËÀÁµá¤Ç¤¤ë¡¢¤Ä¤Þ¤ê°ø²Ì´Ø·¸¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤¬¡¢¡ÊÌò°÷¤ÎÀÕÇ¤¤¬¡ËÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤¬50²¯¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¡×
¡Ö¶â³Û¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤È¤·¤Æ¤É¤ÎÄøÅÙ¼ÂºÝ¤Ë²ó¼ý¤Ç¤¤ë¤«¹Í¤¨¤Æ¤ë¤«¤Ï¶â³Û¤«¤é¤·¤Æµ¿Ìä¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤È¤·¤ÆÀ¤´Ö¸þ¤±¤Ë¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤±¤¸¤á¤ò¤Ä¤±¤Æ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤È¸«¤»¤ë°ÕÌ£¤Ç¤ÎºÛÈ½¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¶¯¤¤¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×
¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤ÎÁèÅÀ¤Ï2¤Ä¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¤ÎÇå½þÀÁµá¤Ë¾Ü¤·¤¤¡¡óîÅÄµ®»ÎÊÛ¸î»Î
¡Ö¼ÒÄ¹¤¿¤Á¤¬²Ì¤¿¤¹¤Ù¤µÁÌ³¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤Þ¤º1¤Ä¤ÎÁèÅÀ¡×
¡Ö2¤ÄÌÜ¤ÎÁèÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢²¾¤Ë²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÂ»³²¤È¤Î´Ø·¸¤Ç¤É¤ÎÄøÅÙ°ø²Ì´Ø·¸¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢ ¶â³Û¤Ï¤À¤¤¤ÖÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡×
¨¡¨¡º£¸å¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
´ë¶È¤ÎÇå½þÀÁµá¤Ë¾Ü¤·¤¤¡¡óîÅÄµ®»ÎÊÛ¸î»Î
¡ÖºÛÈ½¤ÎÃæ¤ÇÈ½·è¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«ÏÂ²ò¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢Ç§¤á¤é¤ì¤¿¶â³Û¡¦¹ç°Õ¤·¤¿¶â³Û¤ò»ÙÊ§¤¦µÁÌ³¤¬À¸¤¸¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ë¡£ºÛÈ½´±¤¬ÁÐÊý¤Î¼çÄ¥¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ¡¢50²¯±ß¤Î¤¦¤ÁÀÕÇ¤¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤òÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢50²¯±ß¤ÎÀÁµáÄÌ¤ê¤â¤·¤¯¤Ï¤½¤ì¤è¤ê²¼¤¬¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶¯À©¼¹¹Ô¡¦ºÄ¸¢²ó¼ý¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¬¡¢¤â¤·¼ÒÄ¹¤¿¤Á¤Î»ñ»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ50²¯±ß¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î²ó¼ý¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ÊÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤¦¡×
¡¡¡¡¡¡¡þ
º£²ó¡¢Åö»þ¤Î·Ð±Ä¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ»³²Çå½þÀÁµá¤ò¤·¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡£¤Ç¤Ï¡¢ÌäÂê¤ÎÅö»ö¼Ô¤Ç¤¢¤ëÃæµï»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÂ»³²Çå½þÀÁµá¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¶¿å¼ÒÄ¹¤Ï²áµî¤Ë¡Ä¡£
¨¡¨¡Ãæµï»á¤Ø¤ÎË¡ÅªÀÕÇ¤¤òÄÉµÚ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ï¡©
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¡À¶¿å¸¼£¼ÒÄ¹¡Êº£Ç¯6·î¡Ë
¡Ö¤³¤Á¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤À¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁªÂò»è¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Î¾õÂÖ¡×
¨¡¨¡²¿¤«¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤«Æ°¤¤Ï¡©
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¡À¶¿å¸¼£¼ÒÄ¹¡Êº£Ç¯6·î¡Ë
¡Ö¤Þ¤À¤³¤ÎÃÊ³¬¤Ç¿½¤·¾å¤²¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢28Æü¤Ë¼èºà¤·¤¿´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ä¡£
´Ø·¸¼Ô
¡ÖÃæµï»á¤Ø¤ÎÁÊ¾Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³°Éô¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ê¤É¤È¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Â»³²Çå½þ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤«¤½¤ÎÀÁµá³Û¡¢ÁÊ¾Ù¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î½÷À¤Ø¤ÎÉéÃ´¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤Ë¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿µ½Å¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
½÷À¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬É¬Í×¤À¤È¤·¤Æ¡¢ÁÊ¾Ù¤Ë¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÂ¦¤Ï¡¢ÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡Ö¿Í¸¢¤È¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤òºÇ½ÅÍ×¤Ë·Ç¤²¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜÁÊ¾Ù¤â´Þ¤á¡ØºÆÀ¸¡¦²þ³×¡Ù¤Ë¸þ¤±Ãå¼Â¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê8·î28ÆüÊüÁ÷¡Ønews zero¡Ù¤è¤ê¡Ë