¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾¤Î£Ó£Ç¡ÖÂè£·£±²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡×¤Ï£²£¸Æü¡¢Í½Áª£³ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£

¡¡³¤Ìî¹¯»ÖÏº¡Ê£³£·¡á»³¸ý¡Ë¤Ï£³ÆüÌÜ£±£Ò¡¢£¶ÏÈ¤«¤éÁ°¤Å¤±¤ËÆ°¤­£²¥³¡¼¥¹¤òÃ¥¼è¡£¥³¥ó¥Þ£°£·¤Î¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éº¹¤·¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ç£²Ãå¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£¡Ö¥Ô¥Ã¥ÈÎ¥¤ì¤ä¹Ô¤­Â­¤¬ÎÉ¤¯¡¢²¼¤¬¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤âµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯·è¤Þ¤Ã¤ÆÉÔ°Â¤Î¤Ê¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡×¤Èµ¡ÎÏ¤Ë¤ÏÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤À¡£

¡¡ÆÀÅÀÎ¨£¶¡¦£°£°¡¢£±£·°Ì¥¿¥¤¤È¥Ü¡¼¥À¡¼¾å¤ÇÍ½ÁªºÇ½ªÆü¤ËÎ×¤à¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÌó£²£±Ç¯¡¢£Ó£Ç½é¤ÎÍ½ÁªÆÍÇË¤ØÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£