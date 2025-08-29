¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¤Î¥¬¥Á¥ã¡Ö¤ª¤Ð¤±¤´¤Ã¤³¡×¤¬¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ9·î6ÆüÈ¯Çä¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¡¢¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡¢¥¯¥í¥ß¡¢¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡¢¥Ï¥ó¥®¥ç¥É¥ó¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º ¤ª¤Ð¤±¤´¤Ã¤³ ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ßS ¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¡×
¡¡¥¿¥«¥é¥È¥ßー¥¢ー¥Ä¤Ï¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º ¤ª¤Ð¤±¤´¤Ã¤³ ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ßS¡×5¾¦ÉÊ¤ò9·î6Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï³Æ2,640±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥¬¥Á¥ã¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º ¤ª¤Ð¤±¤´¤Ã¤³¡×¥·¥êー¥º¤ò¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ç¾¦ÉÊ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¡¢¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡¢¥¯¥í¥ß¡¢¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡¢¥Ï¥ó¥®¥ç¥É¥ó¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¹¤ë¡£¤ª¤Ð¤±¥·ー¥Ä¤Ï¼è¤ê³°¤·¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¥·ー¥Ä¤ÎÃæ¤ÏÄÌ¾ï¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º ¤ª¤Ð¤±¤´¤Ã¤³ ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ßS ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Ú¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¡Û
¥µ¥¤¥º¡§120¡ß140¡ß45mm¡ÊÉý¡ß¹â¤µ¡ß±ü¹Ô¡Ë¡Ú¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡Û
¥µ¥¤¥º¡§110¡ß180¡ß45mm¡ÊÉý¡ß¹â¤µ¡ß±ü¹Ô¡Ë¡Ú¥¯¥í¥ß¡Û
¥µ¥¤¥º¡§100¡ß170¡ß45mm¡ÊÉý¡ß¹â¤µ¡ß±ü¹Ô¡Ë¡Ú¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡Û
¥µ¥¤¥º¡§130¡ß150¡ß60mm¡ÊÉý¡ß¹â¤µ¡ß±ü¹Ô¡Ë¡Ú¥Ï¥ó¥®¥ç¥É¥ó¡Û
¥µ¥¤¥º¡§130¡ß160¡ß60mm¡ÊÉý¡ß¹â¤µ¡ß±ü¹Ô¡Ë
(C)2025 SANRIO CO.,LTD. APPROVAL NO.L660317
¢¨¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥µ¥¤¥º¡¢»ÅÍÍ¡¢²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£