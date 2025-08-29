ÌÀ¼£¿ÀµÜ¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤ËÍî½ñ¤¡¡±ÔÍø¤Ê¤â¤Î¤Ç¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¸»ú¤òºï¤Ã¤¿¤«
Åìµþ¡¦½ÂÃ«¶è¤ÎÌÀ¼£¿ÀµÜ¤Ç28Æü¡¢½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÌç¡×¤ËÍî½ñ¤¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
28Æü¸á¸å1»þ¤´¤í¡¢½ÂÃ«¶è¤ÎÌÀ¼£¿ÀµÜ¤Ç¡ÖÅì¿ÀÌç¤Ëºï¤Ã¤Æ¤¢¤ëÍî½ñ¤¤¬¤¢¤ë¡×¤È¿¦°÷¤«¤é110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹ñ¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅì¿ÀÌç¤ÎÃì¤ò»Ù¤¨¤ëÉôÊ¬¤Ë¡¢±ÔÍø¤Ê¤â¤Î¤Çºï¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÍî½ñ¤¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Íî½ñ¤¤Ï½Ä5cm¡¢²£20cm¤Û¤É¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¸»ú¤¬¿ô¥«½ê½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤ÏÊ¸²½ºâÊÝ¸îË¡°ãÈ¿¤È¤·¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£