ºë¶Ì¡¦ºä¸Í»Ô¤ÇÈ¯À¸¤ÎÆÍÉ÷¤Ï¡Ö¥À¥¦¥ó¥Ð¡¼¥¹¥È¡×¤«¡Ö¥¬¥¹¥È¥Õ¥í¥ó¥È¡×¤«
ºë¶Ì¡¦ºä¸Í»Ô¤Ç27Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÆÍÉ÷¤Ï¡Ö¥À¥¦¥ó¥Ð¡¼¥¹¥È¡×¤«¡Ö¥¬¥¹¥È¥Õ¥í¥ó¥È¡×¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
27Æü¸á¸å6»þ²á¤®¡¢ºä¸Í»ÔÀÄÌÚ¤ÇÆÍÉ÷¤¬È¯À¸¤·¡¢ÍÜ·Ü¾ì¤Î²°º¬¤¬Èô¤Ð¤µ¤ì¡¢ÅÅÃì¤¬ÅÝ¤ì¤ëÈï³²¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
·§Ã«ÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ï28Æü¡¢¸½ÃÏÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢ÆÍÉ÷¤Ïºä¸Í»ÔÀÄÌÚÉÕ¶á¤«¤éÀîÅçÄ®ÈÓÅçÉÕ¶á¤Ë¤«¤±¤Æ¹¤¬¤ê¡¢ÀÑÍð±À¤«¤éÎä¤¿¤¤¶õµ¤¤¬¿á¤¹ß¤ê¤ë¤³¤È¤ÇÆÍÉ÷¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡Ö¥À¥¦¥ó¥Ð¡¼¥¹¥È¡×¤«¡Ö¥¬¥¹¥È¥Õ¥í¥ó¥È¡×¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÑÍð±À¤ËÈ¼¤¦¾å¾ºµ¤Î®¤Ë¤è¤êÈ¯À¸¤¹¤ë¡ÖÎµ´¬¡×¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢É÷¤Î¶¯¤µ¤ÏÉ÷Â®Ìó45¥á¡¼¥È¥ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£