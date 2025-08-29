ÅÔÎ©¹â¹»¶µ»Õ¤ÎÂçÊ¿¤Ê¤ëÈþÍÆµ¿¼Ô¡Ê30¡ËÂáÊá¡Ä¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿ÃËÀ¤«¤é700Ëü±ßº¾¼è¤Îµ¿¤¤
ÅÔÎ©¹â¹»¤Î¶µ»Õ¤Î½÷¤¬¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿ÃËÀ¤«¤é700Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÔÎ©¹â¹»¤Î¶µ»Õ¡¢ÂçÊ¿¤Ê¤ëÈþÍÆµ¿¼Ô¡Ê30¡Ë¤Ï2025Ç¯2·î¤´¤í¡¢50Âå¤ÎÃËÀ¤Ë»Å»ö¾å¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ÇºÛÈ½¤ÎÏÂ²ò¶â¤¬É¬Í×¤À¤È±³¤ò¤Ä¤¡¢¡Ö²ò·è¶â700Ëü±ß¡×¤Ê¤É¤ÈµºÜ¤¬¤¢¤ëµ¶Â¤¤µ¤ì¤¿ÏÂ²òÄ´½ñ¤ò¸«¤»¤Æ¿®¤¸¹þ¤Þ¤»¡¢¸½¶â700Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÂçÊ¿ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÌó3Ç¯Á°¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÇÃËÀ¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢Äê´üÅª¤Ë²ñ¤¦´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÂçÊ¿ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö700Ëü±ß¤ÏÊÖ¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤ÇÊÖ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¡¢ÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£