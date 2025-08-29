ºùÅç¤ÇÏ¢Â³Ê®²Ð¡¡Ê®±ì£²£°£°£°£í¡Ú29Æü¤Î¹ß³¥Í½Êó¡Û¼¯»ùÅç»Ô³¹ÃÏÊý¸þ¡¦µÈÌîÊý¸þ¤ËÍ½ÁÛ
ºùÅç¤ÎÆî³Ù»³Äº²Ð¸ý¤Ç¡¢28Æü¸á¸å10»þ56Ê¬¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Ê®²Ð¤¬¡¢28Æü¸á¸å11»þ26Ê¬¸½ºß¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡ÖÏ¢Â³Ê®²Ð¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÏ¢Â³Ê®²Ð¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ°Ê¹ß¤ÎºÇ¹â¤ÎÊ®±ì¤Î¹â¤µ¤Ï¡¢²Ð¸ý¤«¤é2000m¤Ç¤¹¡£Ê®²Ð·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë¤Ï£³¤ÎÆþ»³µ¬À©¤¬·ÑÂ³Ãæ¤Ç¡¢µ¤¾ÝÂæ¤Ï²Ð¸ý¤«¤é¤ª¤ª¤à¤Í£²¥¥í¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÊ®ÀÐ¤È²ÐºÕÎ®¤Ë·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºùÅç¹ß³¥Í½Êó¡ÊÄê»þ¡Ë
£²£¹Æü¸áÁ°£¹»þ¤«¤éÀµ¸á¤Þ¤Ç¤Ï²Ð¸ý¤«¤éÀ¾¤Î¼¯»ùÅç»Ô³¹ÃÏÊý¸þ¡¢ËÌÀ¾¤Î¼¯»ùÅç»ÔµÈÌîÊý¸þ¤Ë¹ß³¥¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
£²£¹Æü¸áÁ°£°»þ¤«¤é£²£¹Æü¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¤ËÊ®²Ð¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÊý¸þ¡¦µ÷Î¥¤Ë¹ß³¥µÚ¤Ó¾®¤µ¤ÊÊ®ÀÐ¤ÎÍî²¼¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê»þ¹ï¡Ë¡Ê²Ð¸ý¤«¤é¤ÎÊý¸þ¡Ë¡Ê¹ß³¥¤Îµ÷Î¥¡Ë¡Ê¾®¤µ¤ÊÊ®ÀÐ¤Îµ÷Î¥¡Ë
¢§£²£¹Æü£°£°»þ¤«¤é£°£³»þ¤Þ¤Ç ËÌÀ¾¡Ê¼¯»ùÅç»ÔµÈÌîÊý¸þ¡Ë £´£°£ë£í £³£ë£í¢§£²£¹Æü£°£³»þ¤«¤é£°£¶»þ¤Þ¤Ç ËÌÀ¾¡Ê¼¯»ùÅç»ÔµÈÌîÊý¸þ¡Ë £³£°£ë£í £²£ë£í ¢§£²£¹Æü£°£¶»þ¤«¤é£°£¹»þ¤Þ¤Ç À¾¡Ê¼¯»ùÅç»Ô³¹Êý¸þ¡Ë £³£°£ë£í £²£ë£í ¢§£²£¹Æü£°£¹»þ¤«¤é£±£²»þ¤Þ¤Ç À¾¡Ê¼¯»ùÅç»Ô³¹Êý¸þ¡Ë £´£°£ë£í £²£ë£í ¢§£²£¹Æü£±£²»þ¤«¤é£±£µ»þ¤Þ¤Ç ËÌÀ¾¡Ê¼¯»ùÅç»ÔµÈÌîÊý¸þ¡Ë £³£°£ë£í £²£ë£í¢§£²£¹Æü£±£µ»þ¤«¤é£±£¸»þ¤Þ¤Ç ËÌÀ¾¡Ê¼¯»ùÅç»ÔµÈÌîÊý¸þ¡Ë £³£°£ë£í £²£ë£í
´ü´ÖÃæ¤ËÊ®²Ð¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î»ÔÄ®Â¼¤Ë¹ß³¥¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¼¯»ùÅç¸©¡§¼¯»ùÅç»Ô¡¢»§ËàÀîÆâ»Ô¡¢ÆüÃÖ»Ô¡¢¤¤¤Á¤¶úÌÚÌî»Ô¡¢°¨ÎÉ»Ô¡¢Ì¸Åç»Ô¡¢¿â¿å»Ô
