£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£°»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£¶£¸¥É¥ë°Â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Ï¥×¥é¥¹·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü
NY³ô¼°28Æü¡ÊNY»þ´Ö11:16¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö00:16¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡45496.83¡Ê-68.40¡¡-0.15%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡21676.77¡Ê+86.63¡¡+0.40%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡42975¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+45¡¡+0.10%¡Ë
²¤½£³ô¼°28ÆüGMT15:16
±ÑFT100¡¡ 9218.14¡Ê-37.36¡¡-0.40%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 24062.76¡Ê+16.55¡¡+0.07%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 7767.82¡Ê+23.89¡¡+0.31%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.633¡Ê+0.025¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.219¡Ê-0.016¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.884¡Ê-0.038¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.427¡Ê-0.012¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.699¡Ê-0.001¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.701¡Ê-0.035¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.430¡Ê-0.020¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.286¡Ê-0.039¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.613¡Ê-0.008¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª10 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á63.86¡Ê-0.29¡¡-0.45%¡Ë
NY¶âÀèÊª12 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á3468.10¡Ê+19.50¡¡+0.57%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á113119.63¡Ê+697.69¡¡+0.62%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
¡Ê±ß·ú¤Æ¡Ë¡á1663Ëü4242¡Ê+102595¡¡+0.62%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì
