¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡ÙºÇ¿·89¡¦90´¬PRÆ°²è¡¢YouTube¡Ö¥¦¥©¡¼¥º¥Þ¥ó¤Îµ°À×¡×Àè¹Ô¸ø³«¡ª¡¡½é¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÇ³¤¨³Ì¤ÏÆ¬¿¿¤ÃÇò¡¢²»³ÚÃ´Åö¡¦APAZZI¤Îµ°À×¤Ë¶ÃØ³!!
8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥ó¤ÎÆü¡×¤Ë¡¢JC¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡ÙºÇ¿·89´¬¡Ê9·î4ÆüÈ¯Çä¡Ë¡õ90´¬¡Ê10·î3ÆüÈ¯Çä¡Ë¤òµÇ°¤·¡¢YouTube¡Ö½µ¥×¥ìChannel¡×¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¦¥©¡¼¥º¥Þ¥ó¤Îµ°À×¡×¡£¤³¤ÎÆ°²è¤Ë¤Ï¡¢¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥óÃ´Åö¤È¤·¤Æ·î¥¤¥Á¤Î¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥ó¥³¥é¥à¡×¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¾®Àâ²È¤ÎÇ³¤¨³Ì¤µ¤ó¡¢²»³ÚÃ´Åö¤È¤·¤ÆTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù´°àúÄ¶¿Í»ÏÁÄÊÔ¤ÎSeason 1¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ÖÄ¶¿Í¡×¡¢Season 2¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥ó±ÑÍº¡Ê¥Ò¡¼¥í¡¼¡Ë¡×¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ö29¡Ê¤Ë¤¯¡Ë¡×¤Îºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¤òÌ³¤á¤¿APAZZI¤µ¤ó¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤«ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦Ì¡²è¸¶ºîÃ´Åö¼ÔT¤Î¶¯°ú¤Ê°ú¤¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¼ýÏ¿¸å¤ËÇ³¤¨³Ì¤µ¤ó¤ÈAPAZZI¤µ¤ó¤ÎÂÐÃÌ¡Ê¤Û¤Ü°û¤ß²ñ¡Ë¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤¿¡£
¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó½éÄ©Àï¤À¤Ã¤¿Ç³¤¨³Ì¤µ¤ó¤Î¶ÛÄ¥¤Ï¡¢¤¤¤¯¤é¥°¥é¥¹¤ò¶õ¤±¤Æ¤â¼£¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢APAZZI¤È¤¤¤¦¥³¥ß¥åÎÏÄ¶¿Í¤¬ÂæÆ¬¤·¤¿......¡£
¡üÇ³¤¨³Ì¤µ¤ó¡¢½é¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÆ¬¿¿¤ÃÇò
¡½¡½¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¼ýÏ¿¡¢ÂçÊÑ¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
Ç³¤¨³Ì¡Ê°Ê²¼¡¢Ç³¡Ë¡¡Ææ¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËÆæ¤Ç¤·¤¿¡£º£Ç¯°ìÈÖ¶ÛÄ¥¤·¤¿»Å»ö¤Ç¤¹¡£ËÍ50ºÐ¤ò±Û¤¨¤¿¤°¤é¤¤¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤È¾®Àâ¤ä¥¨¥Ã¥»¥¤¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤Ç¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤Ï¿·¤·¤¤»Å»ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â¡Ö¤¢¤¢¡¢¤¢¤Î»Å»ö¤È°ì½ï¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ã¤Æ¡¢²áµî¤Î·Ð¸³¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
º£²ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤É¤ì¤È¤â°ìÃ×¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤Ã¤«¤¤¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ê¡öTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù´°àúÄ¶¿Í»ÏÁÄÊÔ¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ç¤â»È¤Ã¤¿¤Ç¤Ã¤«¤¤¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë¤Ë¤¤¤¤Ê¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¡¢Ã´Åö¤ÎT¤µ¤ó°Ê³°ÃÎ¤é¤Ê¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤òÇØ¤Ë¡¢¥Ý¥Ä¥ó¤È¤Ò¤È¤ê¡£
ËÍ¤Ï¥é¥¸¥ª¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤Ï´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ÈÌÜ¤¯¤Ð¤»¤·¤Ê¤¬¤é¤ß¤¿¤¤´¶¤¸¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ º£²ó¤Ï¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Ë¸å¤í¤Ë¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡ÌÜ¤¯¤Ð¤»¤Î¤¿¤á¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤º¡¢ÉÔ°Â¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç²»¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¼Í¥¤µ¤ó¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¤ª»Å»ö¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤ò¡¢¿´¤«¤é¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢ËÜÅö¤ËÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Æ»Å»ö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥ë¡¼¥à¤«¤é¸«¤¿Ç³¤¨³Ì¤µ¤ó¡£ÇØÃæ¤¬ÉÔ°Â¤½¤¦......
APAZZI¡Ê°Ê²¼¡¢A¡Ë¡¡ËÍ¤â¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤ª¼ÙËâ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ç³¤¨³Ì¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤ËÀÄÇ¯¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¶¤¤À¼¤ò¤ª»ý¤Á¤À¤Ê¡¢¤È¡£°¦¾ð¤Ëµ²¤¨¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¤â¡¢Í§¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âºÇ¤â½ã¿è¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¥¦¥©¡¼¥º¥Þ¥ó¤Î¤Á¤°¤Ï¤°¤Ê¿´¾ð¤È¡¢Ç³¤¨³Ì¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤¬¥·¥ó¥¯¥í¤¹¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÞÍÈ¤ò¥¯¥Ã¤ÈÍÞ¤¨¤¿¡¢ÆÈÆÃ¤ÊÃ¸¡¹¤È¤·¤¿´¶¤¸¤¬¡¢µÕ¤Ë¥¨¥â¤µ¤È¤¤¤¦¤«¡¢µ¡³£Ä¶¿Í´¶¤¬½Ð¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç³¡¡ËÜÅö¤Ç¤¹¤«......¡©¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤´ËÜ¿ÍÅª¤Ë¤³¤³¤òÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤É¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ç³¡¡Æ¬¿¿¤ÃÇò¤Ç¤·¤¿¤è¡ª¡¡¡Ö¤â¤Ã¤È´¶¾ð¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¡×¡¢¡ÖÂæËÜ¤Î¡Ø......¡Ù¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¤«T¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ï¤½¤ó¤Ê¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤Ê¤¤¤ï¤±¡Ê¾Ð¡Ë¡£
A¡¡¤½¤ê¤ã¡¢¤Ñ¤Ã¤È½Ð¤»¤ë¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í...¡ª
Ç³¡¡T¤µ¤ó¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¡¢¤ª¤½¤é¤¯±þ¤¨¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤³¤òñ¨¡¹¡Ê¤Ò¤ç¤¦¤Ò¤ç¤¦¡Ë¤ÈÄ´À°¤·¤Æ·Á¤Ë¤¹¤ë¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢À¼Í¥¤µ¤ó¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¶²¤í¤·¤µ¤¿¤ë¤ä¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ËÍ¤ÎËÜ¶È¤Ç¤¢¤ëÊ¸¾Ï¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤Î¾ì¹ç¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤«¤éÌÀ³Î¤ÊÆüËÜ¸ì¤ÎÀÖ»ú¤Ç»ØÅ¦¤¬Æþ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÄ¾¤·¤¿¤ê¡¢É½¸½¤ò¾¯¤·ÊÑ¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¡Ö¡Ø......¡Ù¤Î´¶¤¸¤ò¤â¤¦¾¯¤·¡×¤Ã¤ÆÉ½¸½¤Ï¡¢ËÜÍèÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£°ÅÃæÌÏº÷¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢ÉÔ°Â¤¹¤®¤Æ¡¢²»³Ú¤¬¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ò·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯ºî¶È¤Ê¤ó¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
À¼Í¥¤µ¤ó¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢³á¡ÊÍµµ®¡Ë¤µ¤ó¤¬¥¦¥©¡¼¥º¥Þ¥ó¤ÎÀ¼¤ò½Ð¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¥¦¥©¡¼¥º¥Þ¥ó¤Ê¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¤Ò¤È¤ê¤Î¿Í´Ö¤Ê¤ï¤±¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤«¤¤¤í¤ó¤ÊÍ×°ø¤Ç°ã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤º¤Ã¤È¥¦¥©¡¼¥º¥Þ¥ó¤À¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤ÎÄ´À°ÎÏ¤¬À¼Í¥¤µ¤ó¤ÏÀ¨¤¹¤®¤ë¡£
³§¤µ¤ó¤ÎÇ½ÎÏ¤¬¥¹¥´¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤±¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Á¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë·Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¤¹¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½ÂçÊÑ¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿......¡£¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Î¡Ö¥¦¥©¡¼¥º¥Þ¥ó´Ñ¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ç³¡¡ËÍ¡¢¥¦¥©¡¼¥º¥Þ¥ó¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤è¤¯·î¥¤¥Á¥³¥é¥à¤Ç¤â¥¦¥©¡¼¥º¥Þ¥ó¤ÎÏÃ¡¢¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤«¥í¥ÜÄ¶¿Í¤ò¤¤¤¤¤³¤È¤Ë²õ¤ìÊý¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£´é¤È¤«ÌÜ¤â»×¤¤¤Ã¤¤ê¤Ø¤³¤ó¤À¤ê¤·¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
¥×¥í¥ì¥¹Åª¤Ê¸«Êý¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤ä¤é¤ìÊý¤¬³¨¤Ë¤Ê¤ë¡¢¼õ¤±¤¬¤¤¤¤¡£¥¦¥©¡¼¥º¥Þ¥ó¤Î»î¹ç¤Ã¤Æ¾¡ÇÔ¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢Éé¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»î¹çÅ¸³«¤¬ÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
A¡¡¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¤¤¤¤»î¹ç¡¢ËÜÅö¤Ë¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥Èºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¡£¿Í´Ö¤Èµ¡³£¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É´¶¤Ë¡¢¥¦¥©¡¼¥º¥Þ¥ó¤â¼«¿È¤âÇº¤ó¤Ç¤Æ¡¢¤É¤Ã¤Á¤Ä¤«¤º¤ÎÉôÊ¬¤Ã¤Æ¤¿¤Ö¤óÅö»þ¤Î¾¯Ç¯¾¯½÷¤â´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£
Ç³¡¡±«¤¬¹ß¤Ã¤Æµ¡³£¤Ë¤ÏÉÔÍø¤È¤«¡¢Æ®¤¤¤ËÀ©¸Â»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤È¤«¡¢À©Ìó¤âÂ¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
A¡¡¥Ø¥ë¡¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥Í¥ë¥º¡Ê¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¥Þ¥ó¡¢¥Ó¥Ã¥°¡¦¥¶¡¦ÉðÆ»ÁÈ¡Ë¤Ë¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¤â¡Ö¤ï¤¶¤È¤«¡×¤Ã¤Æ¤°¤é¤¤¥¦¥©¡¼¥º¥Þ¥ó¤ò¾®¤µ¤¯ÉÁ¤¤¤Æ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ç³¡¡¤¢¤È¡¢¤Ê¤ó¤«¤³¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢ÀéÄ»Â¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤â²¿½½Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ò¤ß¤ó¤Ê³Ð¤¨¤Æ¤ë¤«¤éÉúÀþ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
Ç³¤¨³Ì¤µ¤ó¡¢APAZZI¤µ¤ó¤È¤â¤Ë»ØÅ¦¤¹¤ë¥¦¥©¡¼¥º¥Þ¥ó¤Î¤¢¤¨¤Æ±é½Ð¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¡Ê¡©¡Ë¤â¤í¤µ¤È¤Ï¤«¤Ê¤µ¡ÊJC18´¬¡Ë
A¡¡º£²ó¤Î89¡¢90´¬¤Ë¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¥¦¥©¡¼¥º¥Þ¥óvs¤Ú¥·¥ß¥Þ¥ó¤â¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦ÉúÀþ¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ²ó¼ý¤·¤Æ¤¯¤ó¤À¤í¤¦¡×¤Ã¤Æ¸Ä¿ÍÅª¤Ë¾¡¼ê¤ËÌÑÁÛ¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤Í¡£
Ç³¡¡ËÍ¤ÈÄÞÀÚÃË¤µ¤ó¤È¤Õ¤¿¤ê¤Ç ·î¤Ë1²ó¥³¥é¥à¤È¤·¤Æ¤½¤ó¤ÊÍ½ÁÛ¤ò¤·¤Æ¤Ï¤º¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¥Ä¥Ã¥³¥ß¤É¤³¤í¤â¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´ÀèÀ¸¤¬´²Âç¤À¤Ã¤Æ¾å¤Ç¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤â¸À¤¤¤¿¤¤ÊüÂê¤Ã¤Æ¤¤¤¦Í¥¤·¤µ¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¥¦¥©¡¼¥º¥Þ¥ó¤¬¿Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡Ê¥¨¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¥Ð¥È¥ë¥â¡¼¥É¡Ë¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤Ï¤ä¤ê¤¹¤®¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤âÆ°¤¤¬Æß¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤«¡¢¹¥¤¾¡¼ê¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í......¡£
¡ü»ä¤Î¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡ÙÍúÎò½ñ
A¡¡À¤´Ö¤Ç¤¤¤¦¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥ó¥Ö¡¼¥à¡×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¡¢ËÍ¤ÏÍÄÃÕ±à¤Ë¤¤¤¿º¢¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£2¸Ä¾å¤Î·»¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¥ó¥±¥·¤â¤¿¤¯¤µ¤ó»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
Ç³¡¡ËÍ¤Ï¿¿¤ÃÂþÃæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¥É¥Ã¥×¥ê¤Ç¤·¤¿¡£¾¼ÏÂ40Ç¯ÂåÀ¸¤Þ¤ì¡Ê1965¡Á74Ç¯¡Ë¤Ï¤â¤¦¤Í¡¢¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡ÙÆÉ¤ó¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â¥¥ó¥±¥·¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥×¥é¥âÍÑ¤Î¥«¥é¡¼¤ò¤è¤¦¤¸¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢¥¥ó¥±¥·¤Ë¿§¤òÅÉ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
A¡¡²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡ËÍ¤â·»¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£¥í¥Ó¥ó¥Þ¥¹¥¯¤È¤«Ê£»¨¤Ê·Á¤À¤«¤éÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£¤½¤ì¤ò»ý¤Á´ó¤Ã¤Æ¡¢¥¬¥·¥ã¥ó¥¬¥·¥ã¥óÆ®¤ï¤»¤Æ¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£
¥¦¥©¡¼¥º¥Þ¥ó¤Î¥¹¥«¥¸¥ã¥ó¤òÃå¤³¤Ê¤¹APAZZI¤µ¤ó
Ç³¡¡¹â¹»À¸¤Î»þ¤ÏÌ¡²è¸¦µæ²ñ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤ó¤ÊÉÁ¤¤¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù¡£¤â¤¦¤Û¤È¤ó¤É¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥ó¸¦µæ²ñ¡×¤Ç¤·¤¿¤è¡£¥¸¥ã¥ó¥¯¥Þ¥ó¤ä¥Ú¥ó¥¿¥´¥ó¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¡¢¥é¡¼¥á¥ó¥Þ¥ó¤Ê¤ó¤«¤ÏÉÁ¤¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢µÕ¤Ë¡¢¥¥óÆù¥Þ¥ó¤ä¥Æ¥ê¡¼¤ÏÆñ¤·¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
A¡¡ËÍ¤âÍÄÃÕ±à¤Î¤³¤í¡¢¥Ø¥¿¤Ê¤ê¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥·¥å¥é¥Þ¥ó¤Î3ÌÌ¤¬¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢²èÍÑ»æ¤Ë3¤Ä´é¤òÉÁ¤¤¤Æ¡¢Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥»¥í¥Ï¥ó¥Æ¡¼¥×¤ÇÅ½¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÈï¤Ã¤Æ¥¯¥ë¥¯¥ë²óÅ¾¤µ¤»¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡£
Ç³¡¡¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î±à»ù¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£Åö»þ¤Ï¥Í¥Ã¥È¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù¤Ç²ó¤·ÆÉ¤ß¤È¤«¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤É¡¢É¬¤º¼Ú¤ê¥Ñ¥¯¤µ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢³Ø¹»¤Ë¤¤¤ë¤ÈÃ¯¤«¤¬¡¢ËÍ¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤Àè¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò»ÅÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
A¡¡¾®¤µ¤«¤Ã¤¿º¢¤Ï´Á»ú¤¬ÆÉ¤á¤º¥¢¥Ë¥á¤·¤«´Ñ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤òÆÉ¤á¤ë·»¤ÎÀ¤Âå¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤¬¡¢¥¹¥´¤¯Âç¿Í¤Ë¸«¤¨¤Æ¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤Î!? ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ê¤¢¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÌ´¤ÎÄ¶¿Í¥¿¥Ã¥°¡×¤ÇËÍ¤ÎÃÎ¼±¤Ï»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢·»¤Ï¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥ó¤¬5¿Í½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¡×¤Ê¤ó¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£Áá¤¯´Á»ú¤¬ÆÉ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò¡¢º£¤Ç¤â¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ç²è¤Ë¤â¤è¤¯Ï¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢·àÃæ¤Ç¥é¡¼¥á¥ó¥Þ¥ó¤¬Æ®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î²»³Ú¤Ê¤ó¤«¤¹¤´¤¯¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£
Ç³¡¡¶úÅÄ¥¢¥¥é¤µ¤ó¤Î¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥óGo Fight!¡Ù¤È¤«¤¤¤Ã¤Ä¤â²Î¤Ã¤Æ°é¤Á¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï²£ÉÍ½Ð¿È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥ó²»Æ¬¡×¤È¤«¡¢¤¦¤Á¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤â²£ÉÍ¤ÎÃÏ¸µ¤Î¤ªº×¤ê¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡£
A¡¡ÅèÅÄ¡ÊÎ´»Ê¡ËÀèÀ¸¡Ê¸¶ºîÃ´Åö¡Ë¤â²Î¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤ÎÏÃ¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢ºÇ¶á¡¢ÅèÅÄÀèÀ¸¤È¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤ª¿©»ö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£ËÍ¥¯¥ë¥Þ¤ÇÍè¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤è¤í¤·¤±¤ì¤Ð¤¢¤Î¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
Ç³¡¡¤½¤ì¤ÏÂçÊÑ¤ÊÇ¤Ì³¤ò...¡£
A¡¡ËÍ¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ÇÅèÅÄÀèÀ¸¤Î¤´¼«Âð¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¡¢Áö¤é¤»¤Æ¤ëÆ»Ãæ¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤À¤«¤é¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù¤Î¶Ê¤Ê¤ó¤«Ä°¤¤Þ¤¹¤«¡¢¤È¡£
Ç³¡¡¹¶¤á¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
A¡¡¤½¤·¤¿¤éÅèÅÄÀèÀ¸²Î¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡ª¡¡¤½¤ì¤Ç°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¥¹¥´¤¤Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ç³¡¡¤¨¡Á¡Á¡ª
¡üAPAZZI¤µ¤ó¤¬¥³¥ß¥åÎÏÄ¶¿Í¤Ê·ï
A¡¡º£¤Ï¥¢¥Ë¥á¤Î¶èÀÚ¤ê¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤ó¤ªµÙ¤ßÃæ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Ç¡ÖÄ¶¿Í¥é¥¸¥ª¡×¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¥¥óÆù¥Þ¥óÌò¤ÎµÜÌî¿¿¼é¤µ¤ó¤Ï¤¸¤á¡¢À¼Í¥¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È¤Ç½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï±óÆ£ÀµÌÀ¤µ¤ó¤È3·î17Æü¡¢24Æü¤Î²ó¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Season 2¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò²Î¤¦±óÆ£¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÅöÁ³²Î¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Á¤í¤óËÍ¤â¥®¥¿¡¼¤ÇÈ¼ÁÕ¤·¤Þ¤·¤Æ¡ª
Ç³¡¡½àÈ÷¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
A¡¡¡Ê¿©¤¤µ¤Ì£¤Ç¡Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ï¥ß¡¼¥È¤¯¤óÌò¤Î¾åºä¤¹¤ß¤ì¤µ¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡¢¾åºä¤µ¤ó¤Î¿ä¤·Ä¶¿Í¤¬¥¦¥©¡¼¥º¥Þ¥ó¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡¢¥«¥×¥»¥ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¨¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¥Ð¥È¥ë¥â¡¼¥É¤Î¥¦¥©¡¼¥º¥Þ¥ó¤Î¥¥ó¥±¥·¤ò»äÊª¤Î¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤ÎãþÂÎ¤Î¤Ê¤«¤ËÆþ¤ì¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£½Ð¤·¤ã¤Ð¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ã¤ÆÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÈÖÁÈÆâ¤Ç²ó¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÂçÊÑ´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ç³¡¡¤½¤ó¤Ê¥¥óÆù¥Þ¥óÈÇ¡¢µæ¶Ë¤ÎÀÜÂÔ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª
¥¨¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¥Ð¥È¥ë¥â¡¼¥É¤Î¥¦¥©¡¼¥º¥Þ¥ó¤¬É½»æ¤ÎJC¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡ÙÂè89´¬¤Ï¡¢9·î4Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯Çä
¡½¡½¥¢¥Ë¥á¤Î²»³Ú¤Ë·È¤ï¤ë¾å¤Ç¤â¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£
A¡¡¤è¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¥¢¥Ë¥á¤Î¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù´°àúÄ¶¿Í»ÏÁÄÊÔ¤ÎÀ½ºî¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿º¢¡¢ËÍ¤â¥¤¥Á¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤Ç¤â¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë´Ø¤ï¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ËÍ¤ÎAPAZZI¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤â¡¢ÅöÁ³¡Ö¥¢¥Ñ¥Ã¥Á¤Î¤ª¤¿¤±¤Ó¡×¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù¤â¤¤¤í¤ó¤Êµ»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥¸¥§¥í¥Ë¥â¤Î¡Ö¥¢¥Ñ¥Ã¥Á¤Î¤ª¤¿¤±¤Ó¡×¤À¤±¤ÏÀ¼¤ò»È¤¦¤Ê¤¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ËÍ¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤ÆÉÕ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
Ç³¡¡Çö¡¹¤½¤¦¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
A¡¡¤½¤ì¤Ç¡¢¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´ÀèÀ¸¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤³¤³¤Ë¡Ø±ê¤Î¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù¤ÎÎáÏÂ¥¢¥ì¥ó¥¸¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òºî¤Ã¤ÆÁ÷¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î¤¢¤È¤â²¿ÅÙ¤«¤´Ï¢Íí¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¥Ý¥Ë¡¼¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¤ÎÊý¤«¤é¤ªÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éº£¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
Ç³¡¡¥¹¥´¤¤¤Í¡¢¥ä¥Ð¤¤¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼¤À¤è¤Í¡£
A¡¡Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¯¤Æ¡£
Ç³¡¡¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
A¡¡º£Ç¯¤Î3·î¤Î¥¢¥Ë¥á¤ÎSeason2¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤³¤í¤Ë¡¢º£ÅÙ¤Ï¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´Î¾ÀèÀ¸¤È¤ª¿©»ö¤Ë¹Ô¤¯µ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡£¤½¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤É¤¦¤Ë¤«·Á¤Ë¤·¤¿¤¯¤Æ¡£
Ç³¡¡¤Þ¤¿¥¹¥´¤¤¤ÎÍè¤½¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
A¡¡ËÍ¤Ï¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´ÀèÀ¸¤â¤ª¹¥¤¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤Î¡ÖWhen I'm sixty-four¡Ê64ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤¬»×¤¤Éâ¤«¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¡£¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´ÀèÀ¸¤´¼«¿È¤â64ºÐ¤Ç¡¢¤³¤Î¶Ê¼«ÂÎ¤â¡Ö64ºÐ¤Î¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÃçÎÉ¤¯¤¤¤è¤¦¤Í¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¼ñ»Ý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥Î¥ó¤È¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Þ¥Ã¥«¡¼¥È¥Ë¡¼¤Î´Ø·¸À¤ÈÀèÀ¸¤¿¤Á¤Î´Ø·¸À¤¬¤È¤Æ¤â¶á¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹!!
Ç³¡¡¤¢¤¢¡¢¤â¤¦¡¢´°àú¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
A¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤Î¶Ê¤òÀèÀ¸Êý¤ÎÊâ¤¤¤Æ¤¤¿"µ°À×"¤Ë±è¤Ã¤ÆÂØ¤¨²Î¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤ò¿á¤¹þ¤ó¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢ÀèÀ¸ÊýÎÞ¤°¤ó¤Ç´î¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£
Ç³¡¡¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤À¤ï¡£¤Ê¤ó¤«¶²¤í¤·¤¤¿Í¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù¥Á¡¼¥à¡£
¡ü¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¡Ö¥¢¥Ñ¥Ã¥Á¤ÎÀÜÂÔ¡×
A¡¡Ç³¤¨³Ì¤µ¤ó¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢ËÍ¡¢2017Ç¯¤´¤í¤ÎÇ³¤¨³Ì¤µ¤ó¤ÎX¤Ç¥¸¥§¥í¥Ë¥â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¥¸¥§¥í¥Ë¥â¥Õ¥¡¥ó¤È»×¤Ã¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
Ç³¡¡¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢¤Þ¤À¤Ê¤ó¤«¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
A¡¡¤³¤ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê²¼¼Ì¿¿¡Ë¡¢ÂÞ¤âÅö»þ¤ÎÌô¶É¤ÎÂÞ¤Ç...
Ç³¡¡¤¨¡¢ÂÞ¤â¤¹¤²¤¨¡ª
A¡¡Åö»þ¤Î¥¸¥§¥í¥Ë¥â¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¥Ú¥¤¥ó¥È¤·¤¿¤â¤Î¤é¤·¤¯¤Æ¡£
Ç³¡¡¥ª¥ì¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢½é¤á¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿¡ª
¡½¡½¾¯¤·ÏÃ¤Ï¤½¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÇµÌÚºä46¡Ê¡ÖÂè59²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡×¤Ç¤ÏÊÔ¶Ê¤òÃ´Åö¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢AKB48·Ï¡¢ºäÆ»·Ï¤ÎÊÔ¶Ê¤òÂ¿¿ôÃ´Åö¡Ë¤â¤ä¤é¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤ÆÉý¤¬¹¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤³¤Ë¤â¥¹¥´¤¤¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
A¡¡¤Þ¤¿ÏÃÄ¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤¦ËÜÅö¤Ë½©¸µ¹¯¤µ¤ó¤È»Å»ö¤¬¤·¤¿¤¯¤Æ¡£Åö»þ½»¤ó¤Ç¤¿²È¤Î»Å»öÉô²°¤ÎÀµÌÌ¤ÎÊÉ¤Ë¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿ä¤·³è¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢ÏÓ¤òÁÈ¤ó¤À½©¸µ¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤òÅ½¤Ã¤Æ¡¢ËèÆüÇÒ¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÆ±¡¡¡ÊÇú¾Ð¡Ë
A¡¡ËÍ¤â¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù¤Ë²»³Ú¤Ç´Ø¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Îµ°À×¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£²ó¡¢Ç³¤¨³Ì¤µ¤ó¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤â¤Þ¤¿¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î´ñÀØ¤Î¤è¤¦¤Ê"µ°À×"¤Ç¤¹¡ª
Ç³¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤â¤¦¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¤È¤«½ñ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢Ã¯¤â¥Þ¥Í¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
A¡¡¤¤¤ä¡¢¤â¤¦Âç¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤À¤«¤é¡ª¤Ã¤Æ¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
Ç³¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥´¤¤¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£
A¡¡¤½¤ó¤Ê......¡¢ËÍ¤Ï¤Ç¤â¡¢¸ý²¼¼ê¤Ê¤ó¤Ç¡£
°ìÆ±¡¡¡ÊÇú¾Ð¡Ë
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡£
Ç³¡¡ËÁÆ¬¤Ç¤â¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯°ìÈÖ¶ÛÄ¥¤·¤Æ¡¢»î¹Ôºø¸í¤ò¤·¤¿¤ª»Å»ö¤Ç¤¹¡£¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡ÙÀ¤Âå¤Ç¤¢¤ë50Âå¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À°ÂÄê¤¹¤ëºÐ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤ËÇç¤¤¤Ä¤¯¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
A¡¡º£²ó¡¢¥¢¥Ë¥á¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¸¶ºîÌ¡²è¤ÎPR¤Ë¤Þ¤Ç´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡£Æ°²èÆâ¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤¿²»³Ú¤â¡¢¤«¤Ê¤êµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤ÆÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥½¥ó¥°¤ÎÀ½ºî¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¸¶ºî¤â2029Ç¯¤Ë¤Ï50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢´ë²è¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Á´¹ñ¤ÎÆùÍ§¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù¤Î¿·¤·¤¤µ°À×¤ò¡¢¶¦¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤´°ì½ï¤Ç¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
³§¤µ¤ó¤â¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡üÇ³¤¨³Ì¡ÊMOEGARA¡Ë
1973Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£Æ¯¤¤Ê¤¬¤é»Ï¤á¤¿¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ºî²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ø¥Ü¥¯¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ó¤ÊÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¤¹¤Ù¤ÆËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¡¢¡ØÌÀ¤±¤Ê¤¤¤ÇÌë¡Ù¡Ê¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤ÎÃøºî¤¬¤¢¤ë¡£ºÇ¿·Ãø¤Ï¡Ø¤³¤ÎÌ£¤â¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«Îø¤·¤¯¤Ê¤ë¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡Ë¡£·²ÁüWeb¤Ç¤Ï¡ÖÅòÉÛ±¡µª¹Ô¡×¤ÎÌ¡²èÏ¢ºÜ¤â¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤Þ¤¿¡¢¡ØGetNavi web¡Ù¤Ë¤Æ¥³¥é¥à¡Ö¤â¤Î¸ì¤ê¤ò¤Ï¤¸¤á¤è¤¦¡×¤òÏ¢ºÜÃæ¡£¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ ¡ØBEFORE DAWN¡Ù(J-WAVE¡¢Ëè½µ²ÐÍË26:30¡Á27:00)¤â¥Á¥§¥Ã¥¯
¡üAPAZZI¡Ê¥¢¥Ñ¥Ã¥Á¡Ë
Ç¯Îð¡¦½Ð¿ÈÃÏÉÔÌÀ¡£TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù´°àúÄ¶¿Í»ÏÁÄÊÔ¤Ë¤Æ¡¢Season 1¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ÖÄ¶¿Í¡×¡Ê²Î¡§¥¥óÆù¥Þ¥ó CV¡§µÜÌî¿¿¼é¡Ë¡¢Season 2¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥ó±ÑÍº¡Ê¥Ò¡¼¥í¡¼¡Ë¡×¡Ê²Î¡§±óÆ£ÀµÌÀ¡Ë¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ö29¡Ê¤Ë¤¯¡Ë¡×¡Ê²Î¡§¥¥óÆù¥Þ¥ó CV¡§µÜÌî¿¿¼é¡Ë¤Îºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¤òÃ´Åö¡£Â¾¤Ë¤â¡¢ºäÆ»¥°¥ë¡¼¥×¡¢AKB48¥°¥ë¡¼¥×¡¢HYDE¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Èºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¤Ê¤É¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÇµÌÚºä46¤Î¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡×¤Ç¤ÏÊÔ¶Ê¤òÃ´Åö¤·¡ÖÂè59²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ
»£±Æ¡¿ºç ÃÒÏ¯¡¡©¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¡»£±Æ¶¨ÎÏ¡¿¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó³¹Bar HIDE