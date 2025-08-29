¡È¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¿ÆÏÂÀ¡É10·î3Æü³«¶È¤ÎºÇ¿·¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ÖTOYOTA ARENA TOKYO¡×¸ø³«¡¡ÃÏ°è¤Î²ÝÂê²ò·è¤ò¿Þ¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤â
Åìµþ¡¦Î×³¤¥¨¥ê¥¢¤Ë³«¶È¤¹¤ë¡ÖTOYOTA ARENA TOKYO¡×¡£
¿·¤·¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¤ÈÃÏ°è¤Î²ÝÂê²ò·è¤ò¿Þ¤ëÀè¿Ê¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ï¡£
Ìó1Ëü¿Í¤¬¼ýÍÆ¤Ç¤¡¢360ÅÙ¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â¸«¤ä¤¹¤¤´ÑµÒÀÊ¤Ë¡¢¥³¡¼¥ÈÃæ¿´¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Âç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¡£
Åìµþ¡¦Î×³¤¥¨¥ê¥¢¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤è¤ëºÇ¿·¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ÖTOYOTA ARENA TOKYO¡×¡£
10·î3Æü¤Î³«¶È¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢28Æü¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¤Ë¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡ß¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡ß¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿²ÄÇ½À¤ÎÄÉµá¡É¤Ç¤¹¡£
ÊÉ¤Ë²ÎÉñ´ì¤Î³¨¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿Éô²°¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¡ÈÏÂ¡É¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é»î¹ç¤ò´ÑÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2³¬¤Ë¤ÏÂ¿ºÌ¤ÊÉô²°¤äÀÊ¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¥·¡¼¥ó¤Ë±þ¤¸¤¿´ÑÀï¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤òÄó°Æ¡£
4³¬¤Ë¤Ï¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÁÇºà¤ò°ìÉô»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥³¡¼¥È¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³«¶È¸å¤Ï¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëB¥ê¡¼¥°¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¡×¤Î¥Û¡¼¥à¥¢¥ê¡¼¥Ê¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê½¸²ñ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶½¹Ô¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥è¥¿¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¡¦ÎÓË®É§¼ÒÄ¹¡§
¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¼«¿È¤â¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤«²»³Ú¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤ÏÈó¾ï¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òËÜµòÃÏ¤È¤·¤Æ¤³¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¤¬¤¤¤¤Áê¾è¸ú²Ì¤ò¾ú¤·½Ð¤¹¤È¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
B¥ê¡¼¥°¿Íµ¤¤Ê¤É¤òÄÉ¤¤É÷¤Ë¡¢2025Ç¯1·î»þÅÀ¤Ç·úÀßÃæ¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÏÁ´¹ñ¤Ç45¥«½ê¡£
°Û¶È¼ï¤Î»²Æþ¤âÁê¼¡¤®¡È·úÀß¥é¥Ã¥·¥å¡É¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢º¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤ë¤Ë¤Ï¼«¼Ò¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÀ¸¤«¤·¡¢»ÜÀß¤´¤È¤Î¡È¥«¥é¡¼¡É¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤ÐNTT¥É¥³¥â¤¬±¿±Ä¤Ë·È¤ï¤ë¡ÖIG¥¢¥ê¡¼¥Ê¡×¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯µ»½Ñ¤ò¼´¤Ë¡¢¥ê¥¢¥ë¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤òÍ»¹ç¤·¤¿¡È¿·¤¿¤Ê¥¨¥ó¥¿¥áÂÎ¸³¡É¤òÁÏ½Ð¡£
Âç¼êÄÌÈÎ²ñ¼Ò¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡ÖÄ¹ºê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥·¥Æ¥£¡×¤Ï¡¢ÄÌÈÎ¶È¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ö¶È¤ÎÃÎ¸«¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ä¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë²Ã¤¨¡¢Í£°ì¤ÎÄ¾±ÄÅ¹¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤â¡¢²°³°¤Ç¤Ï¡ÈÌ¤Íè¤Î°ÜÆ°¡É¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î»î¾èÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥È¥è¥¿¥°¥ë¡¼¥×¤Ç³«È¯¤¬¿Ê¤àµ»½Ñ¤Î¼Â¸³¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤âÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡Ö¥¢¥ê¡¼¥Ê¡×¤È¡Ö¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡×¤Î¿ÆÏÂÀ¤¬¡¢Î×³¤ÃÏ¶è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¸°¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥è¥¿¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¡¦ÎÓË®É§¼ÒÄ¹¡§
¤³¤Î¡ÊÎ×³¤¡ËÃÏ¶è¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥é¡¦°ÜÆ°¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾®·¿¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¤È¤¤¤¦Í¾²Ë¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¯¾ì½ê¤Ç¡È°ÜÆ°¤â³Ú¤·¤á¤ë¡É¤³¤È¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ë¡£¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î³§¤µ¤ó¤Î¹Í¤¨Êý¤ÏÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤È»×¤¦¡£