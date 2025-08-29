¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¤Î·òÂç¹âºê¡¦ÀÐ³À¤¬¡Ö¥É¥é1¤ÎÎÏ¡×¼Â¾Ú¤Ø¡Ä¸Ç¤¤¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÅ¬±þ¤Ç¤¤ë¤«¤¬¸°¡Ö´·¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡9·î5Æü¤Ë²Æì¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡Ö¥é¥°¥¶¥¹¡¡presents¡¡Âè32²óWBSC¡¡U18¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡×¤ÇÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¤¬28Æü¡¢ÆáÇÆ»ÔÆâ¤Ç»ÏÆ°¤·¤¿¡£
¡¡½éÆü¤Ï²Æì¥»¥ë¥é¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆáÇÆ¤Ç¸á¸å¤«¤é¥·¡¼¥È¥Î¥Ã¥¯¤ä¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡º£½©¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¸õÊä¤Ëµó¤¬¤ë·òÂç¹âºê¤ÎºÇÂ®158¥¥í±¦ÏÓ¡¦ÀÐ³À¸µµ¤¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÊá¼ê¤òºÂ¤é¤»¤Æ19µå¤òÅê¤²¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¡ÖÀÖÅÚ¡Ê¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ï¡ËÅê¤²¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Çº£Æü¤Ï¾¯¤·Åê¤²¤Å¤é¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤â¸Ç¤¯¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤È¤Ï°ã¤¦´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ§¤óÄ¥¤ê´¶¤ò¶¯¤¯¤·¤¿¤é°ÂÄê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Åê¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é´·¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÅêµåÅö½é¤Ï¹Ó¤ì¤Ë¹Ó¤ì¤¿¡£¼«¿®¤ò»ý¤Ä¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤¬ËÜÎÝ¤ÎÌó1¥á¡¼¥È¥ëÁ°¤Ç¥Ð¥¦¥ó¥É¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢½ù¡¹¤Ë´¶³Ð¤òÄÏ¤à¤ÈÄ¾µå¡¢ÊÑ²½µå¤È¤â¤ËÄã¤á¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤ò·Þ¤¨¤ë¤Þ¤Ç·òÂç¹âºê¤Î¸ø¼°Àï2ÇÔ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â²£ÉÍÁê¼ê¤ÎÇÔÀï¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Î²Æ¤Ë²£ÉÍ¤ÈºÆ¤ÓÀï¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï°¤ÉôÍÕÂÀ¼ç¾¡Ê3Ç¯¡Ë¤é4¿Í¤Î²£ÉÍÀï»Î¤ÈÀ¤³¦°ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¦Æ®¤¹¤ë¡£¡ÖËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ß¤ó¤Ê¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤â¤¦¤·¤Ã¤«¤êÂÇ¤Á²ò¤±¤¿¡£°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È¾Ð¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤¬¥É¥é¥Õ¥ÈÁ°ºÇ¸å¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Î¾ì¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÊÏ©¤ò·è¤á¤ëÂç»ö¤ÊÂç²ñ¤À¤È»×¤¦¡£·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÎÏ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¡Ê¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÌîµåÃ´Åö¥¥ã¥Ã¥×¡¦ÌøÆâ¡¡ÎËÊ¿¡Ë