Æü¸þºä46¶âÂ¼Èþ¶ê¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤Ç¤ä¤ó¤¹¤è¡¼¡ª¡×¡¡¡Ø¾¾ÅÄ¹¥²ÖANNX¡Ù¤ËÅÐ¾ì
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Æü¸þºä46¤Î¶âÂ¼Èþ¶ê¤¬¡¢28Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ØÆü¸þºä46¡¦¾¾ÅÄ¹¥²Ö¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX¡Ù¡ÊËè½µÌÚÍË¡¡¿¼0:00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ËÁÆ¬¤«¤é¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤Ç¤ä¤ó¤¹¤è¡¼¡ª¡×¤È¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î´Ö¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡È¤ä¤ó¤¹Àá¡É¤ò¤µ¤¯Îö¤µ¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆü¸þºä46¶âÂ¼Èþ¶ê¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤Ç¤ä¤ó¤¹¤è¡¼¡ª¡×
¡¡¶âÂ¼¤¬¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤Ç¤ä¤ó¤¹¤è¡¼¡ª¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë¤â¡¢¾¾ÅÄ¹¥²Ö¤«¤é¼«¸Ê¾Ò²ð¤òµá¤á¤é¤ì¡Ö¿½¤·ÃÙ¤ì¤Þ¤·¤¿¡¢¶âÂ¼Èþ¶ê¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÂçÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¡¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¾Ð¤¤À¼¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¡Ö¤³¤Î¥é¥¸¥ª¤Ç¡¢¶âÂ¼¤ÎÏÃÂê¤¬¤¹¤´¤¯¤³¤¹¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡×¤ÈÎ§µ·¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ä¤ó¤¹¤Î¶âÂ¼¡×¤È¤Ï¡¢7·î31ÆüÊüÁ÷¤ÎÆ±ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Î¥È¡¼¥¯¤¬Í³Íè¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°YouTube¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡ÖÆó´üÀ¸Âç½¸¹ç¡ª¤¹¡¼¤¸¡¼¤Î¾ÆÆù¥Ñ¡¼¥Á¡¼¡×¸å¤Î¤Æ¤óËö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾¾ÅÄ¤¬¾Ò²ð¤·¤¿ºÝ¡¢¾¾ÅÄÂð¤Ç¼Â»ÜÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡È2¼¡²ñ¡É¤ËÍ£°ì»²²Ã¤·¤¿¶âÂ¼¤¬¡¢¾¾ÅÄÂð¤ËÅþÃå¤¹¤ëÁ°¤Ë¡Ö¤â¤¦¤¹¤°Ãå¤¯¤Ç¤ä¡¼¤ó¤¹¡×¤ÈÏ¢Íí¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤â¤¿¤Ó¤¿¤ÓÏÃÂê¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾¾ÅÄ¤ÎÆ±´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¶âÂ¼¤È¡¢Æü¸þºä46¤Î³èÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¡¼¥¯¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡Ö2025¡¦²Æ¡ª¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤³¤È¤òÁ´Éô¤ä¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿´ë²è¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£À¸ÊüÁ÷¤Ç¡¢²Æ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò2¿Í¤¬ÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ï¥é¥¸¥ª¡¦radiko¤Î¤Û¤«¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥¢¥×¥ê¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óJAM¡×¤Ç¤â²»À¼Æ±»þÇÛ¿®¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óJAM¡×¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï²áµîÊüÁ÷Ê¬¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¡¢¸ÂÄê¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯¤âÄ°¤¯¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¡£
