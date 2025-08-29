ÃíÌÜ¤Ï¡È²û¤«¤·¤¯¿·¤·¤¤¡É¤ª¤â¤Á¤ã¥·¥ç¡¼¡¡Æ´¤ì¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¼«Å¾¼Ö¤âÎáÏÂ¤ËÉü³è
¾¼ÏÂ¤Î²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ëÎáÏÂ¤Î´á¶ñ¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾¼ÏÂ¤Î¾¯Ç¯¤¿¤Á¤ÎÆ´¤ì¤À¤Ã¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¼«Å¾¼Ö¤¬¡¢ÎáÏÂ¤ËÉü³è¡£
28Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Åìµþ¤ª¤â¤Á¤ã¥·¥ç¡¼¡£
ºÇ¿·¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡È²û¤«¤·¤¯¤â¿·¤·¤¤¤ª¤â¤Á¤ã¡É¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¼«Å¾¼Ö¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¡Ö¥ß¥é¥¤¥ÉS¡×¤Ï¡¢¥ì¥Ð¡¼Áàºî¤Ç¥é¥¤¥È¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸÷¤êÊý¤ò¤·¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥á¡¼¥¿¡¼¤ÏÉ½¼¨¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»î¾è¤·¤¿ÎáÏÂ¥¥Ã¥º¤Ï¡Ö¾è¤Ã¤Æ¤Æ³Ú¤·¤¯¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¤¥Ç¥¹±Ä¶ÈÉô¡¦½©»³È»¿Í²ÝÄ¹¡§
Íè½ÕÈ¯Çä¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¼«Å¾¼Ö¤¬¼Ò²ñ¸½¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥ß¥é¥¤¥É¤Ç¿·¤¿¤ÊÅÁÀâ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
15ºÐÌ¤Ëþ¤Î¿Í¸ý¤¬¸º¤êÂ³¤±¤ë°ìÊý¤Ç¡¢´á¶ñ¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï³ÈÂç¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¡È¥¥À¥ë¥È¡É¡£
¥¥Ã¥º¤Î¿´¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¥¢¥À¥ë¥È¤Ç¤¹¡£
Âç¿Í¤âÇã¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤¬Çä¤ê¾å¤²¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¼ÏÂ¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ö¥¿¥ß¥ó¥È¥ó¡×¤ÎÎáÏÂÈÇ¡£
¤½¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡©
¥á¥¬¥Ï¥¦¥¹ ¥¯¥í¥¹¥Ö¥é¥ó¥É»ö¶ÈÉô¡¦ÉðÃÒÎ¼¤µ¤ó¡§
±©º¬¤¬Í·¤Ó¤ä¤¹¤¯·Ú¤¯¿Ê²½¤·ÂÚ¶õ»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¾®¤µ¤¤¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÍ·¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾¼ÏÂ¤ÎÀ¤Âå¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ë¤âÍ·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤Ä¤Ä¡¢ÎáÏÂ¤Î¡ÊÅö»þ¤ò¡ËÃÎ¤é¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤óÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢¥ë¡¼¥Ó¥Ã¥¯¥¥å¡¼¥Ö¤Ï°ì¤Ä¤ÎÌÌ¤¬Ê£¿ô¤Ë¿§Ê¬¤±¤µ¤ìÌÏÍÍ¤òºî¤ë¥Ñ¥º¥ë¤Ë¿Ê²½¡£
¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤«¤éÀ¤Áê¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¿¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤Î¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡Ä¡£
¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼Hits¥Ó¥¸¥Í¥¹ËÜÉô ¥ê¥«¤Á¤ã¤ó»ö¶ÈÉô´ë²è³«È¯²Ý¡¦Ê¿ÎÓÆà¡¹¾åµé¼çÇ¤¡§
º£²ó¤Ï¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤ÇÈâ¤¬¼«Æ°¤Ç³«ÊÄ¤·¤¿¤ê¤Ç¤¹¤È¤«¡¢ºÇ¶á¤Î¤ª¤¦¤Á¤Ç¤ÏÂðÇÛ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¸¼´Ø¤Ë¿·¤·¤¯ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÌÜ¤ä¼ª¤¬ÉÔ¼«Í³¤Ê»Ò¤É¤â¤â°ì½ï¤ËÍ·¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Æ°¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤¬½Ð¤¿¤ê¡¢Éô²°¤´¤È¤Ë¾²¤Î¿¨¤ê¿´ÃÏ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤É¹©É×¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ä¤Ä¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿Ê²½¤·¤¿¤ª¤â¤Á¤ã¤Î¿ô¡¹¤¬¸«¤é¤ì¤ëÅìµþ¤ª¤â¤Á¤ã¥·¥ç¡¼¡£
°ìÈÌ¸ø³«¤Ï30Æü¤È31Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£