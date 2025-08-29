Âç³ØÀ¸¥¥ã¥ê¥¢°Õ¸þÄ´ºº¡¡³ØÀ¸56.7¡ó¤¬Æþ¼ÒÍ½ÄêÀè¤Ë¡ÖÉÔ°Â¡×¡Ä¡ÈÆ¯¤¯´Ä¶¡É½Å»ë¤Î·¹¸þ¤â
½¢¿¦³èÆ°¤ò½ª¤¨¤¿³ØÀ¸¤¬¡¢Æþ¼Ò¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤ÈÉÔ°Â¤ò¤Ê¤¯¤¹¤¿¤á¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤È¤Ï¡£
8·î¤â¤¢¤È¾¯¤·¡£
½¢¿¦³èÆ°¤¬°ìÃÊÍî¤·¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë²Æ¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¤¬2026Ç¯¤Î½Õ¤ËÂç³Ø¤òÂ´¶ÈÍ½Äê¤Î³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ÖÆþ¼ÒÍ½ÄêÀè¤Î·èÄê¤ÈÉÔ°Â¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÆþ¼ÒÍ½ÄêÀè¤ÎËþÂÅÙ¡×¤¬100ÅÀÃæ²¿ÅÀ¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Ê¿¶Ñ86.5ÅÀ¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Æâ¡¹Äê¾µÂú¤Î·è¤á¼ê¤È¤·¤Æ¡ÖÊ¡Íø¸üÀ¸À©ÅÙ¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡¢¡Ö´õË¾¤¹¤ë¶ÐÌ³ÃÏ¤ÇÆ¯¤±¤ë¡×¡¢¡ÖµëÍ¿¤ä¾ÞÍ¿¤¬¹â¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¡ÈÆ¯¤¯´Ä¶¡É¤ò½Å»ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë³ØÀ¸¤Ï56.7¡ó¡£
¤½¤ÎÉÔ°Â¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿¤¤Ã¤«¤±¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¿Í»ö¤È¤ÎÂÐÏÃ¡×¤¬¸°¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£