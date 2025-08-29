¡Ö¶âÍË¥íー¥É¥·¥çー¡×¤Ë¤Æ±Ç²è¡Ö¤â¤Î¤Î¤±É±¡×¤¬ËÜÆü8·î29Æü21»þ¤«¤éËÜÊÔ¥Îー¥«¥Ã¥ÈÊüÁ÷
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢¡Ö¶âÍË¥íー¥É¥·¥çー¡×¤Ë¤Æ±Ç²è¡Ö¤â¤Î¤Î¤±É±¡×¤ò¡¢ËÜÆü8·î29Æü21»þ¤«¤éÊüÁ÷¤¹¤ë¡£ËÜÊÔ¥Îー¥«¥Ã¥È¡¢55Ê¬³ÈÂçÊüÁ÷¤È¤Ê¤ê¡¢ÊüÁ÷»þ´Ö¤Ï23»þ49Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡¡Ö¶âÍË¥íー¥É¥·¥çー¡×¤Ç¤Ï8·î15Æü¤«¤é¡Ö3½µÏ¢Â³²Æ¤Ï¥¸¥Ö¥ê!!¡×¤ò¼Â»ÜÃæ¡£8·î15ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡×¡¢8·î22ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö³³¤Î¾å¤Î¥Ý¥Ë¥ç¡×¤ËÂ³¤¡¢3½µÌÜ¤È¤Ê¤ëº£½µ¤Ï¡Ö¤â¤Î¤Î¤±É±¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¤â¤Î¤Î¤±É±¡×¤Ï¡¢1997Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¤Ç¡¢¸¶ºî¡¢µÓËÜ¡¢´ÆÆÄ¤òµÜ粼½Ù»á¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÄÇ¯¡¦¥¢¥·¥¿¥«¤Ï¡¢¤¿¤¿¤ê¿À¤Î¼ö¤¤¤ò²ò¤³¤¦¤ÈÎ¹¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¸¤¿À¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿¾¯½÷¡¦¥µ¥ó¤È½Ð²ñ¤¦¡£¥¢¥·¥¿¥«¤Ï¡¢¿¹¤Ë¤¹¤à¿À¡¹¤È¡¢¿¹¤òÀÚ¤êÊø¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¥¨¥Ü¥·Î¨¤¤¤ë¿Í¡¹¤È¤ÎÀï¤¤¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¤½¤ÎÇØ¸å¤Ç¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ÎÂç¤¤ÊÍßË¾¤¬¤¦¤´¤á¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£»à¤Î¼ö¤¤¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿ÀÄÇ¯¤È¸¤¿À¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿¾¯½÷¡£¤ä¤¬¤Æ2¿Í¤Ï¡¢¤ª¤ª¤¤¤Ê¤ë±¿Ì¿¤Î±²¤Ë°û¤ß¤³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¥¢¥·¥¿¥«Ìò¤Ë¤Ï¾¾ÅÄÍÎ¼£¤µ¤ó¡¢¥µ¥óÌò¤Ë¤ÏÀÐÅÄ¤æ¤ê»Ò¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊüÁ÷»þ´Ö¡§8·î29Æü21»þ～23»þ49Ê¬
¡ÊËÜÊÔ¥Îー¥«¥Ã¥È/55Ê¬³ÈÂçÊüÁ÷¡Ë
ËÌ¤Î²Ì¤Æ¤Ë½»¤à¥¨¥ß¥·°ìÂ²¤ÎÀÄÇ¯¡¦¥¢¥·¥¿¥«¡Ê¾¾ÅÄÍÎ¼£¡Ë¤Ï¡¢¡È¥¿¥¿¥ê¿À¡É¤Ë»Ñ¤òÊÑ¤¨¤¿¥¤¥Î¥·¥·¤«¤éÂ¼¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¥¿¥¿¥ê¿À¤ËÌð¤òÊü¤Á¡¢»à¤Î¼ö¤¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Â¼¤ÎÖà½÷¡¦¥Ò¥¤¤µ¤Þ¡Ê¿¹¸÷»Ò¡Ë¤Ï¡¢À¾¤Ë¼ö¤¤¤òÀä¤ÄÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤ÈÍÂ¸À¡£Î¹¤Ë½Ð¤¿¥¢¥·¥¿¥«¤Ï¡¢Æ»Ãæ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Ææ¤ÎÃË¡¦¥¸¥³Ë·¡Ê¾®ÎÓ·°¡Ë¤«¤éÀºÏ£½ê¡È¥¿¥¿¥é¾ì¡É¤È¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¸Ì¿¤ò»Ê¤ë¡È¥·¥·¿À¤Î¿¹¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¯¡£¥¿¥¿¥ê¿À¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥Î¥·¥·¤ÎÂÎ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿Å´¤Î¶Ì¤¬¥¿¥¿¥é¾ì¤Çºî¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤¿¥¢¥·¥¿¥«¤Ï¡¢¥¿¥¿¥é¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀ¾¤ØµÞ¤°¤³¤È¤Ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¸¤¿À¤Ë½±¤ï¤ìÀî´ß¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¹ÃÏ»¡ÊÀ¾Â¼¤Þ¤µÉ§¡Ë¤òµß½Ð¤·¤¿¥¢¥·¥¿¥«¤Ï¡¢¸¤¿À¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿¾¯½÷¡¦¥µ¥ó¡ÊÀÐÅÄ¤æ¤ê»Ò¡Ë¤È½Ð²ñ¤¦¡£¿Í´Ö¤ò·ù¤¦Èà½÷¤«¤é¿¹¤òµî¤ë¤è¤¦¹ð¤²¤é¤ì¡¢¹ÃÏ»¤òÏ¢¤ì¤ÆÈà¤¬Æ¯¤¯¥¿¥¿¥é¾ì¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¡£¥¿¥¿¥é¾ì¤òÎ¨¤¤¤ë¥¨¥Ü¥·¸æÁ°¡ÊÅÄÃæÍµ»Ò¡Ë¤Ï¥¢¥·¥¿¥«¤ò´¿·Þ¡£Èà½÷¤Ï¡¢½÷À¤äÉÂ¿Í¤Ê¤ÉÀ¤´Ö¤«¤éÊÎ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿Í´Ö¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ËÆÈ¼«¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÌÜÅª¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë¿¹¤òÀÚ¤êÅÝ¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥µ¥ó¤ÈÈà½÷¤ò°é¤Æ¤¿¸¤¿À¡¦¥â¥í¤Î·¯¡ÊÈþÎØÌÀ¹¨¡Ë¤ÎÅÜ¤ê¤ò¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÌë¤â¡¢¥¨¥Ü¥·¤Ø¤ÎÉü½²¿´¤ËÇ³¤¨¤¿¥µ¥ó¤¬¥¿¥¿¥é¾ì¤ò½±·â¡£2¿Í¤ÎÀï¤¤¤ò»ß¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¥¢¥·¥¿¥«¤Ï¡¢Ë½È¯¤·¤¿ÀÐ²ÐÌð¤Î½ÆÃÆ¤ò¼õ¤±¤ë¤¬¡¢½ý¤Ä¤¤¤¿¥µ¥ó¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¥·¥·¿À¤Î¿¹¤ØÁ÷¤êÆÏ¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡Ä¡£¤À¤¬¤½¤Î¸å¡¢ÎÏ¿Ô¤¤Æ°Õ¼±¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¡£
¡ÚÀ¼¤Î½Ð±é¡Û
¥¢¥·¥¿¥«¡§¾¾ÅÄÍÎ¼£
¥µ¥ó¡§ÀÐÅÄ¤æ¤ê»Ò
¥¨¥Ü¥·¸æÁ°¡§ÅÄÃæÍµ»Ò
¥¸¥³Ë·¡§¾®ÎÓ·°
¹ÃÏ»¡§À¾Â¼¤Þ¤µÉ§
¥´¥ó¥¶¡§¾åÛê¹±É§
¥È¥¡§ÅçËÜ¿ÜÈþ
»³¸¤¡§ÅÏÊÕÅ¯
¥¿¥¿¥ê¿À¡§º´Æ£°ô
µí»ô¤¤¡§Ì¾¸Å²°¾Ï
¥â¥í¤Î·¯¡§ÈþÎØÌÀ¹¨
¥Ò¥¤¤µ¤Þ¡§¿¹¸÷»Ò
²µ»ö¼ç¡§¿¹ÈËµ××½
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
¸¶ºî¡¦µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¡§µÜ粼½Ù
¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§ÎëÌÚÉÒÉ×
²»³Ú¡§µ×ÀÐ¾ù¡ÊÆÁ´Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¡Ë
¡ã¼çÂê²Î¡ä¡¡¡Ö¤â¤Î¤Î¤±É±¡×
ºî»ì¡§µÜ粼½Ù
ºî¶Ê¡§µ×ÀÐ¾ù
ÊÔ¶Ê¡§µ×ÀÐ¾ù
±´¡§ÊÆÎÉÈþ°ì
¡ÊÆÁ´Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¡Ë
(C) 1997 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, ND