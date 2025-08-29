¡ÚAmazon¥»ー¥ë¡Û¡ÖMac mini M2 Pro¡×¡Ê2023Ç¯¥â¥Ç¥ë¡Ë¤¬³ä°ú²Á³Ê¤ÇÅÐ¾ì
¡ÚAmazon¡§Mac mini M2 Pro¡Û ¥»ー¥ë´ü´Ö¡§8·î29Æü0»þ～9·î11Æü23»þ59Ê¬
¡¡Apple¤Î¡ÖMac mini M2 Pro¡×¤¬Amazon¤Ë¤Æ¥»ー¥ë²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´ü´Ö¤Ï9·î11Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡M2 Pro¥Á¥Ã¥×ÅëºÜ¤ÎMac mini¡Ê2023Ç¯¥â¥Ç¥ë¡Ë¤¬³ä°ú²Á³Ê¤ÇÅÐ¾ì¡£4¤Ä¤ÎThunderbolt¡¢4¥Û゚ー¥È¡¢2¤Ä¤ÎUSB-A¥Û゚ー¥È¡¢HDMI¥Û゚ー¥È¡¢¥Ø¥Ã¥È゙¥Õ¥©¥ó¥·゙¥ã¥Ã¥¯¤òÁõÈ÷¤·¡¢Wi-Fi 6E¡¢Bluetooth 5.3¡¢¥゙¥«゙¥Ò゙¥Ã¥È Ethernet¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¡¡¾ÜºÙ¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ï³Æ¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤è¤ê³ÎÇ§²ÄÇ½¡£¤Ê¤ª¡¢¥»ー¥ë¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¦½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤Ï¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¥»ー¥ë²Á³Ê¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£