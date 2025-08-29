¡ÚAmazon¥»ー¥ë¡ÛBeats¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¡ÖBeats Solo 4¡×¤ä¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ê¤É¤¬³ä°ú²Á³Ê¤ÇÅÐ¾ì
¡ÚAmazon¡§Beats¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤Û¤«¡Û ¥»ー¥ë´ü´Ö¡§8·î29Æü0»þ～9·î11Æü23»þ59Ê¬
¡¡Beats¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤ä¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤¬Amazon¤Ë¤Æ¥»ー¥ë²Á³ÊÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´ü´Ö¤Ï9·î11Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡¥»ー¥ëÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹Bluetooth¥ª¥ó¥¤¥äー¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¡ÖBeats Solo 4¡×¤ä¡¢¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°µ¡Ç½ÉÕ¤¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖBeats Studio Buds¡×¤Ê¤É¡£
¡¡¾ÜºÙ¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ï³Æ¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤è¤ê³ÎÇ§²ÄÇ½¡£¤Ê¤ª¡¢¥»ー¥ë¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¦½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤Ï¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¥»ー¥ë²Á³Ê¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ÖBeats Solo 4¡×
¡ÖBeats Studio Buds¡×