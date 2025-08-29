TBS NEWS DIG Powered by JNN

ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸Áí½ñµ­¤¬Íè·î¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤ËÃæ¹ñË¬Ìä¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¹³ÆüÀïÁè¾¡Íø80Ç¯¤òµ­Ç°¤·¡¢Íè·î3Æü¤ËËÌµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ËËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸Áí½ñµ­¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶âÁí½ñµ­¤ÎÃæ¹ñË¬Ìä¤Ï2019Ç¯°ÊÍè¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¡¢5²óÌÜ¤Ç¤¹¡£

·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ï¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤â½ÐÀÊ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¶âÁí½ñµ­¤ÏËÌµþÂÚºßÃæ¡¢½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤ä¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£