¡ÖÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿À±5¤Ä¤ÎÉ½¼¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Æ¥Þ¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡×

¥è¥¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡ÖLAVA¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡×¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¨¥¹¥Æ¥µ¥í¥ó¤Ç¡¢Í½Ìó¥µ¥¤¥È¤Ë½¾¶È°÷¤¬¼«¤é¹âÉ¾²Á¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤ê¡¢¹âÉ¾²Á¤ÎÅê¹Æ¤ò¤¹¤ì¤ÐÃÍ°ú¤­¤¹¤ë¤ÈµÒ¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

LAVA¤Ï¡Ö»ØÅ¦¤ò¸·½Í¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£