¡Ö¥Ù¥ë¥»¥ë¥¯¡×43´¬¤¬ËÜÆüÈ¯Çä¡ª ºÆ²ñ¤·¤¿¥°¥ê¥Õ¥£¥¹¤Ë¥¬¥Ã¥Ä¤ÏÂç·õ¤ò¿¶¤ë¤¦¤¬¡Ä¡ÄÁ´À¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï7,000ËüÉô¤òÆÍÇË
²èÁü¤ÏÇòÀô¼Ò¤ÎºîÉÊ¥Úー¥¸¡Êhttps://www.hakusensha.co.jp/comicslist/75529/¡Ë¤è¤ê¡Ú¡Ö¥Ù¥ë¥»¥ë¥¯¡×43´¬¡Û 8·î29Æü È¯Çä ²Á³Ê¡§880±ß
¡¡ÇòÀô¼Ò¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬¡Ö¥Ù¥ë¥»¥ë¥¯¡×¤Î43´¬¤ò8·î29Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï880±ß¡£
¡¡ËÜºî¤ÏÁ´À¤³¦Îß·×7,000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¥Àー¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡£¸¶ºî¼Ô¡¦»°±º·úÂÀÏº»á¤¬2021Ç¯5·î¤ËÀÂµî¤·¤¿¤Î¤Á¡¢ÌÁÍ§¤ÎÌ¡²è²È¡¦¿¹¹±Æó»á¤¬´Æ½¤¤òÌ³¤á¤ë·Á¤ÇÏ¢ºÜ¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡43´¬¤Ç¤Ï¥¬¥Ã¥Ä¤¬ÍÅÀºÅç¤Ç¥°¥ê¥Õ¥£¥¹¤ÈºÆ²ñ¤·¡¢·ã¾ð¤Ë¿È¤òÇ¤¤»Âç·õ¤ò¿¶¤ë¤¦¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¿Ï¤ÏÆÏ¤«¤º¡¢¥¥ã¥¹¥«¤òÏ¢¤ìµî¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤µ¤é¤ËÊø²õ¤¹¤ëÅç¤òÎ¥¤ì¤¿¥¬¥Ã¥Ä¤ÏÊá¤é¤ï¤ì¤Î¿È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ú¡Ö¥Ù¥ë¥»¥ë¥¯¡×43´¬¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
Á´À¤³¦Îß·×7000ËüÉôÆÍÇË¡ª ºÇ¿·43´¬¤¬¡¢8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ËÈ¯Çä¡£- ¥Ù¥ë¥»¥ë¥¯¸ø¼° (@berserk_project) August 25, 2025
ÆÉ¤ßÊÖ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢43´¬¤¬°ìÁØ³Ú¤·¤á¤ë²áµî¤ÎÎ®¤ì¤ò¥ê¥×¥é¥¤Íó¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£(1/8)
ÍÅÀºÅç¤ÇºÆ²ñ¤·¤¿¥°¥ê¥Õ¥£¥¹¤Ë¡¢¥¬¥Ã¥Ä¤Ï·ã¾ð¤Ë¿È¤òÇ¤¤»Âç·õ¤ò¿¶¤ë¤¦¡£
¤·¤«¤·¤½¤Î¿Ï¤Ï°ìÂÀÅá¤âÆÏ¤«¤º¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¥ã¥¹¥«¤ò¤âÏ¢¤ìµî¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
ÀäË¾¤ÎÃæ¡¢Êø²õ¤¹¤ëÅç¤òÎ¥¤ì¡¢Á¥¤Ø¤È¾è¤ê¹þ¤ó¤À¥¬¥Ã¥Ä°ì¹Ô¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ï¥¯¥·¥ãー¥ó¤ÎÎÎ³¤¤Ç¡Ä¡Ä!?
Êá¤é¤ï¤ì¤Î¿È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¬¥Ã¥Ä¡£¤½¤·¤Æ°ì¹Ô¤Ï¿·¤¿¤ÊÂçÎ¦¤Ø――¡£