¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¥µ¥ó¥Àー¥Ü¥ë¥È¡×26´¬¤¬ËÜÆüÈ¯Çä¡ª ¥¤¥ª¤È¥À¥ê¥ë¤ÎºÇ½ª·èÀïÊª¸ì¤Î´°·ë¤Þ¤Ç¤¢¤È2´¬¡ª
²èÁü¤Ï¾®³Ø´Û¤ÎºîÉÊ¥Úー¥¸¡Êhttps://shogakukan-comic.jp/book?isbn=9784098636037¡Ë¤è¤ê¡Ú¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¥µ¥ó¥Àー¥Ü¥ë¥È¡×26´¬¡Û 8·î29Æü È¯Çä ²Á³Ê¡§1,210±ß ¡Ú¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¥µ¥ó¥Àー¥Ü¥ë¥È¡×26´¬ ¸ÂÄêÈÇ ÉÁ¤¤ª¤í¤·BOOKÉÕ¤¡Û 8·î29Æü È¯Çä ²Á³Ê¡§1,760±ß
¡¡¾®³Ø´Û¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¥µ¥ó¥Àー¥Ü¥ë¥È¡×¤Î26´¬¤ò8·î29Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1,210±ß¡£¤Þ¤¿Æ±Æü¤Ë¤Ï¡¢ÉÁ¤¤ª¤í¤·BOOKÉÕ¤¤Î¸ÂÄêÈÇ¤¬1,760±ß¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤ÏÂÀÅÄ³À¹¯ÃË»á¤¬¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ú¥ê¥ªー¥ë¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¡£¤¢¤È2´¬¤Ç´°·ë¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬Í½¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡26´¬¤Ç¤ÏÏ¢Ë®·³¤ò¸«ÀÚ¤Ã¤¿¥¢¥Ê¥Ï¥¤¥à¡¦¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤¬¥Ó¥°¡¦¥¶¥àÎÌ»ºµ¡¤ÇÈ¿·â¤·¡¢¿·¹ñ²È¥¿¥¤¥¿¥ó¥º¤ÎÀßÎ©¤òÀë¸À¡£¥¤¥ª¤¬¥«ー¥é¤ÎÁà¤ë¥Ó¥°¡¦¥¶¥à¤ËÃ©¤êÃå¤¯°ìÊý¡¢¥À¥ê¥ë¤â°¦¤¹¤ë¥«ー¥é¤ÎË½Áö¤òÁË»ß¤·¤è¤¦¤ÈµÞ¤°¡£
¡¡¤Þ¤¿¸ÂÄêÈÇ¤ÎÉÕÏ¿¤È¤Ê¤ë¥ß¥ËBOOK¡ÖSWEET MEMORIES¡×¤Ç¤Ï¡¢¥À¥ê¥ë¤Î¾¯Ç¯»þÂå¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¥µ¥ó¥Àー¥Ü¥ë¥È¡×26´¬¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë°ìÂÁá¤¯¥µ¥ó¥Àー¥Ü¥ë¥È26½¸ÆÃÁõÈÇ¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÉÕÏ¿¤ÏÉÁ¤²¼¤í¤·Ã»ÊÔÌ¡²è¡£ÀïÁè¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤¿¥À¥ê¥ë¤Î¿ÍÀ¸¤ËÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¡¢ÄÃº²¤Î°Ù¤ËÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£8·î29Æüº¢È¯Çä¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¡£½ñÅ¹¤Ç¸«¤«¤±¤¿¤éÀ§Èó¤ªÇã¤¤µá¤á¤ò¡ª pic.twitter.com/WSAzH5AlPs- ÂÀÅÄ³À¹¯ÃË (@ohtagakiyasuo) August 22, 2025
´°·ë¤Þ¤Ç¤¢¤È£²½¸¡ª¥¤¥ª¤È¥À¥ê¥ëºÇ½ª·èÀï¡ª
²×Îõ¤ò¶Ë¤á¤ëÃÏµåÏ¢Ë®·³¤ÈÆîÍÎÆ±ÌÁ¤Î·èÀï¤ÏÂ³¤¯¡Ä¡Ä¡ª
¥½ー¥é¡¦¥ì¥¤¤Î¾È½à¤ò·î¤Ø¤È¸þ¤±¤ë¥«ー¥é¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢
Ï¢Ë®·³¤ò¸«ÀÚ¤Ã¤¿¥¢¥Ê¥Ï¥¤¥à¡¦¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤Ï¥Ó¥°¡¦¥¶¥àÎÌ»ºµ¡¤ÇÈ¿·â¤·¡¢
¿·¹ñ²È¥¿¥¤¥¿¥ó¥º¤ÎÀßÎ©¤òÀë¸À¡£
Àï¶·¤Îº®ÌÂ¤¬²ÃÂ®¤¹¤ëÃæ¡¢
¥½ー¥é¡¦¥ì¥¤¤Î¥³¥¢ÇË²õ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¥¤¥ª¤Ï¶å»à¤Ë°ìÀ¸¤òÆÀ¤Æ¡¢
¥«ー¥é¤¬Áà¤ë¥Ó¥°¡¦¥¶¥à¤ËÃ©¤êÃå¤¯¡£
°ìÊý¡¢¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¡¦¥¬¥ó¥À¥à¤ò·âÄÆ¤µ¤ì¤Æ
Ëþ¿ÈÁÏáØ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥À¥ê¥ë¤â¡¢°¦¤¹¤ë¥«ー¥é¤ÎË½Áö¤òÁË»ß¤·¤è¤¦¤È
Èà½÷¤Î¤â¤È¤ËÉ¬»à¤ÇµÞ¤°¤¬¡Ä¡Ä!?
¿ë¤Ë·Þ¤¨¤ë¡¢°µ´¬¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ª
¥¤¥ª¤È¥À¥ê¥ë¡¢Æó¿Í¤Î·èÃå¤ò¸«ÆÏ¤±¤è¡ª¡ª