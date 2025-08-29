JO1¡¢¿·¥¢¡¼¼Ì¡õ¥¸¥ã¥±¼Ì¸ø³« 11¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡È¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÃæ¡É¤Ë¡ÚHandz In My Pocket¡Û
【モデルプレス=2025/08/29】グローバルボーイズグループ・JO1(ジェーオーワン)が、10月22日にリリースする10TH SINGLE『Handz In My Pocket』(読み:ハンズインマイポケット)のジャケット写真、新アーティスト写真が公開された。
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛJO1¡¢11¿Í¤¬¹õ¤º¤¯¤á¤Ë ¿·¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿
º£ºî¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ï¡¢¡ÈYou¡Æll never guess what¡Çs in my pocket. É½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¥²¡¼¥à¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡É¡£±£¤·¤Æ¤¤¿´¶¾ð¡¢Ëá¤¤¤Æ¤¤¿¼ÂÎÏ¡¢¤Þ¤À½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤Þ¤Ç¡£ÁÛÁü°Ê¾å¤Î²ÄÇ½À¤«゙ÌÜ³Ð¤á¤ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¿ô¡¹¤ÎÄ©Àï¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿5¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ÎJO1¤Ï¡¢µÇ°¤¹¤Ù¤10ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥¯゙¥ë¡ØHandz In My Pocket¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«¤é¤ÎÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤ÈÊÑ²½¤Î½Ö´Ö¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÃæ¡×¤ÏÃ±¤Ê¤ë¶õ´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¼«¿®¤ä¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¿Ê¤à¤¿¤á¤ÎÉð´ï¤Þ¤Ç±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤«゙¹þ¤á¤é¤ì¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇJO1¤«゙¡È¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÃæ¡É¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥á¥ó¥Ï゙¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤«゙Èë¤á¤Æ¤¤¤ë¡ÈÉð´ï¡É¤ä¡È²ÄÇ½À¡É¤òÄ©ÀïÅª¤ËÉ½¸½¤¹¤ëºîÉÊ¥³¥ó¥»¥Õ゚¥È¤«゙½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶¯¤¤¸ÄÀ¤È¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤«゙½¸·ë¤·¡¢JO1¤È¤¤¤¦¥¯゙¥ë¡¼¥Õ゚¤«゙¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤µ¤»¤ë»Å¾å¤«゙¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë³Ú¶Ê¤Ï¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²»³ÚÀ¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢¤½¤·¤Æ¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«゙Í½ÁÛ¤Ç¤¤Ê¤¤¿·¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤«゙À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò²£ÃÇ¤·¤Ê¤«゙¤é¡¢JO1¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ïº£¤â¿Ê²½Ãæ¡×¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤òº£²ó¤Î¥·¥ó¥¯゙¥ë¤òÄÌ¤·¤ÆÎÏ¶¯¤¯¾ÚÌÀ¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡JO1¡¢¿·¥¢¡¼¼Ì¡õ¥¸¥ã¥±¼Ì¸ø³«
