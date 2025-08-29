JO1¡¢10th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖHandzIn My Pocket¡×¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«¡Öº£¤â¿Ê²½Ãæ¡×¡¡¤Þ¤ë¤Ç¡È¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÃæ¡É
¡¡¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦JO1¤¬¡¢10th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖHandzIn My Pocket¡×¡ÊÆÉ¤ß¡§¥Ï¥ó¥º¥¤¥ó¥Þ¥¤¥Ý¥±¥Ã¥È¡Ë¤ò10·î22Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¡ÛÁÛÁü°Ê¾å¤Î²ÄÇ½À¤òÈë¤á¡Ä¸ÄÀ¤È¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿JO1
¡¡º£ºî¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ï¡ÖYou¡Çll never guess what¡Çs in my pocket.É½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¥²¡¼¥à¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡×¡£±£¤·¤Æ¤¤¿´¶¾ð¡¢Ëá¤¤¤Æ¤¤¿¼ÂÎÏ¡¢¤Þ¤À½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤Ê¤É¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Î²ÄÇ½À¤¬ÌÜ³Ð¤á¤ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢¿ô¡¹¤ÎÄ©Àï¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿5¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ÎJO1¤Ï¡¢µÇ°¤¹¤Ù¤10ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤òÄÌ¤¸¡¢¼«¤é¤ÎÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤ÈÊÑ²½¤Î½Ö´Ö¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÃæ¡×¤ÏÃ±¤Ê¤ë¶õ´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¼«¿®¤ä¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¿Ê¤à¤¿¤á¤ÎÉð´ï¤Þ¤Ç±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇJO1¤¬¡È¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÃæ¡É¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Èë¤á¤Æ¤¤¤ë¡ÈÉð´ï¡É¤ä¡È²ÄÇ½À¡É¤òÄ©ÀïÅª¤ËÉ½¸½¤¹¤ëºîÉÊ¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶¯¤¤¸ÄÀ¤È¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬½¸·ë¤·¡¢JO1¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤µ¤»¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë³Ú¶Ê¤Ï¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²»³ÚÀ¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢¤½¤·¤Æ¥ê¥¹¥Ê¡¼¤¬Í½ÁÛ¤Ç¤¤Ê¤¤¿·¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò²£ÃÇ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢JO1¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ïº£¤â¿Ê²½Ãæ¡×¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤òÎÏ¶¯¤¯¾ÚÌÀ¤¹¤ë¡£
