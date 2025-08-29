¡Ú¥°¥é¥Ó¥¢¡Û¤È¤¤Á¤ã¤ó2nd¼Ì¿¿½¸¡Ö¤È¤¤Á¤ã¤ó¥Í¥¤¥¥Ã¥É¡ª¡×ËÜÆüÈ¯Çä
¡Ö¤È¤¤Á¤ã¤ó¥Í¥¤¥¥Ã¥É¡×½ñ±Æ¡Ú¤È¤¤Á¤ã¤ó¥Í¥¤¥¥Ã¥É¡Û 8·î29ÆüÈ¯Çä ²Á³Ê¡§3,500±ß
¡¡ÉÞ·¬¼Ò¤Ï¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤È¤¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¤Î2nd¼Ì¿¿½¸¡Ö¤È¤¤Á¤ã¤ó¥Í¥¤¥¥Ã¥É¡ª¡×¤ò8·î29Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï3,500±ß¡£
¡¡ÂæÆî¤Ç½é¤Î³¤³°¥í¥±¤ò´º¹Ô¡£Æî¹ñ¤ÎÂç¼«Á³¤ä¥ê¥¾ー¥ÈÃÏ¤ÇÌ¥¤»¤ëÁÇ¤Î»Ñ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¼Ì¿¿½¸È¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿¥Í¥Ã¥È¥µ¥¤¥ó²ñ¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£9·î5Æü19»þ30Ê¬¤«¤é¤Î³«»ÏÍ½Äê¡£²¼µ¤Î¥Úー¥¸¤ÇÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Äù¤áÀÚ¤ê¤Ï9·î5Æü20»þ¤Þ¤Ç¡£
¢¢¥Í¥Ã¥È¥µ¥¤¥ó²ñ¾ÜºÙ¡¦Í½Ìó¥Úー¥¸¡Ú¡Ö¤È¤¤Á¤ã¤ó¥Í¥¤¥¥Ã¥É¡×³µÍ×¡Û
¡¡¡ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤ë¥Ð¥ËーÆ°²è¡É¤Îµ´¥Ð¥º¤ê¤«¤é¤Þ¤â¤Ê¤¯£³Ç¯¡£µÙ¤ß¤Ê¤¯¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤òÊ¨¤«¤»Â³¤±¤ëÂç¿Íµ¤TikToker¡¢¤È¤¤Á¤ã¤ó¤Î2nd¼Ì¿¿½¸¤¬Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÈ¯Çä¡ª
¡¡¤È¤¤Á¤ã¤ó½é¤Î³¤³°¥í¥±¤Ç¡¢»Ë¾åºÇÂ®¤Î¤¹¤Ã¤Ý¤ó¤Ý¤ó!?¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤ËÄ¶ÀäÃ¦¤®¤Ã¤×¤ê¤Î°ÕÍßºî¤¬ÇúÃÂ¡£
¡¡¥í¥±ÃÏ¤ÏÂæÆî¡£Âç¼«Á³¤ÎÃæ¤ÇÁ´Íç¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÍÕ¤Ã¤Ñ¤À¤±¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢¥»¥¯¥·ー¥é¥ó¥¸¥§¥êー¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥Ü¥ê¥åー¥ßー¤Ê¤ª¿¬¤ËµÞÀÜ¶á¡Ä¡Ä¤È»×¤¨¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥¸¥ãー¥¸¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç°û¤ß¤Þ¤¯¤ê¡£
¡¡¤È¤¤Á¤ã¤ó¤Î¡ÈÁÇ¡É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢¾Ð´é¤È¥¨¥í¥¹¤Î¸ò¸ßÍá¤Ç¤È¤È¤Î¤¤¤Þ¤¯¤ê´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
»£±Æ¡§±ö¸¶ÍÎ