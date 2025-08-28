香港ディズニーランド・リゾートでは、開園20周年を記念した「最高にマジカルなパーティー（The Most Magical Party of All）」を開催中！

新しいエンターテイメントや期間限定のオファーが盛りだくさんな、ディズニーの愛される仲間たちがパーティーを開催する特別なイベントが1年間にわたり開催中です。

パーティースタイルの衣装に身を包んだキャラクターたちが、「最高にマジカルなパーティー」で出迎えてくれます。

香港ディズニーランド「最高にマジカルなパーティー」で、パーティーホストたちとグリーティング！

香港ディズニーランドでは、開園20周年を記念した「最高にマジカルなパーティー（The Most Magical Party of All!）」を開催中！

この特別なイベントでは、ディズニーの仲間たちが20周年限定の華やかなコスチュームで登場し、ゲストをお祝いムードに包み込みます。

香港ディズニーランドの最大の魅力はキャラクターと身近に会えるという点で、「グリーティング天国」とも言えるところです。

グリーティングでは、キャラクターと自分たちだけの時間を楽しめます!

一緒の写真はもちろん、セルフィーやワンショット(ポージー)など、写真を何枚も撮影してもらえるのも、香港ディズニーランドならではの魅力です☆

今回は、このアニバーサリー期間中に会える、特別衣装のミッキー＆フレンズとダッフィー＆フレンズと、香港ディズニーランドならではのキャラクターグリーティングの魅力を詳しく紹介します☆

ミッキー＆フレンズ

グリーティング場所：

ファンタジーランド「ファンタジー・ガーデン」メインストリートUSA「タウン・スクエア」「ガゼボ」

ミッキー＆フレンズの仲間たちは、20周年を祝う華やかでオーロラのようにまばゆく輝くコスチュームで登場！

光沢感があり、見る角度によって幻想的に色合いが変化する生地やフェザー、リボンなど、細部にまでこだわったデザインは必見です☆

メインストリートUSAやファンタジー・ガーデンで、特別な衣装を身につけたキャラクターたちとのグリーティングを楽しめます。

ミッキーマウス

白のパンツに、ライトブルー、パープル、ピンク、オレンジのオーロラのようにまばゆく輝くジャケットを着用しています。

ライトブルーのシューズと、ジャケットに合わせた色合いのバンドとトップハットを合わせています。

ミニーマウス

ピンク、パープル、ライトブルー、オレンジのオーロラのようにまばゆく輝くフリルスカートのドレスを着用しています。

シルバーにピンクのリボンがついたシューズと、ドレスに合わせた色合いの大きなリボンを合わせています。

グーフィー

ティールカラーのパンツに、ライトブルー、パープル、ピンク、オレンジのオーロラのようにまばゆく輝くジャケットを着用しています。

シルバーのシューズと、ジャケットに合わせた色合いのリボンが付いたトップハットを合わせています。

ドナルド

ライトブルー、パープル、ピンク、オレンジのオーロラのようにまばゆく輝くジャケットを着用しています。

ジャケットに合わせた色合いのリボンが付いたトップハットを合わせています。

デイジー

ピンク、パープル、ライトブルー、オレンジのオーロラのようにまばゆく輝くフリルスカートのドレスを着用しています。

シルバートリムが施され、シルバーのシューズと、ドレスに合わせた色合いの大きなリボンが付いたヘアアクセサリーを合わせています。

チップ＆デールとクラリス

ミッキーやミニーと同様のオーロラのようにまばゆく輝くキュートな衣装を身につけています。

ふたりの個性的なアレンジが施されています。

20周年のお祝いテーマに合わせ、魅惑的な歌声を披露するクラリスにぴったりの、華やかでオーロラのように輝くドレスを着用しています。

フリルやリボンなど、細やかな装飾が施され、パーティーのムードを盛り上げる姿で登場！

チップとデール、クラリスと一緒に写真が撮れる、夢のようなキャラクターグリーティング体験です☆

ダッフィー＆フレンズ

グリーティング場所：ダッフィー＆フレンズ プレイ・ハウス

ダッフィー＆フレンズも、20周年に合わせた特別仕様のコスチュームでゲストをお迎え！

各キャラクターの個性を活かしたカラフルでフリルが可愛らしい衣装は、見ているだけで幸せな気持ちになります☆

ダッフィー＆フレンズ プレイ・ハウスで、お気に入りのキャラクターとのグリーティングを通じて、忘れられない思い出を作れます。

ダッフィー

ライトブルー、パープル、ピンク、オレンジのオーロラのようにまばゆく輝くパーティー衣装を青いシャツの上に着用しています。

バンドが付いたパープルの帽子を合わせています。

シェリーメイ

ピンク、パープル、ライトブルー、オレンジのオーロラのようにまばゆく輝くフリルスカートのドレスを着用しています。

ピンクのリボンとドレスに合わせた色合いのヘアアクセサリーを飾っています。

ジェラトーニ

ライトブルー、パープル、ピンクのオーロラのようにまばゆく輝くパーティー衣装を着用しています。

衣装に合わせた色合いのリボンが付いたライトブルーのベレー帽を合わせています。

ステラ・ルー

ピンク、パープル、グリーンのオーロラのようにまばゆく輝くフリルスカートのドレスを着用しています。

ドレスに合わせた色合いのヘアアクセサリー、そしてバレエシューズを合わせています。

クッキー・アン

イエロー、オレンジ、ピンク、パープルのオーロラのようにまばゆく輝くドレスを着用しています。

ドレスに合わせた色合いのリボンを合わせています。

オル・メル

20周年のお祝いテーマに合わせ、オル・メルの音楽とパーティーらしさを融合させた特別な衣装を身につけています。

鮮やかな衣装に合わせた色合いのアクセントの装飾が施されています。

リーナ・ベル

ピンク、パープル、ライトブルー、オレンジのオーロラのようにまばゆく輝くトップスとフリルスカートを着用しています。

ピンクのリボンと衣装に合わせた色合いのヘアアクセサリーを飾っています。

アニバーサリーコスチュームのキャラクターたちと気軽に会えるのも香港ディズニーランド・パークの魅力の一つ。

他にも、キャラクターグリーティング天国とも言われる香港ディズニーランドでは、ここでしか会えないキャラクターたちが盛りだくさん！

ペアグリーティングが多いのも魅力の一つです☆

たくさんのプリンセスたちとも会うことができます。

20周年を祝う香港ディズニーランド・リゾートで、お気に入りのキャラクターたちと最高にマジカルなひとときを過ごしてください！

［PR］提供元：香港ディズニーランド・リゾート

ホテル: お得な2連泊30%offレート

https://www.hongkongdisneyland.com/ja/offers-discounts/two-nights-plus-offer/

パークチケット: ノンストップ・2デー・ファン・チケット

https://www.hongkongdisneyland.com/ja/offers-discounts/non-stop-2-day-fun-ticket/

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 香港ディズニーランド「最高にマジカルなパーティー」に参加して、特別アニバーサリー衣装のミッキー＆フレンズ、ダッフィー＆フレンズ等パーティーホストに会おう！ appeared first on Dtimes.