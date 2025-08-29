JO1¡¢10th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖHandz In My Pocket¡×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¡õ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
JO1¤¬10·î22Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë10th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖHandz In My Pocket¡×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¡¢¿·¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÏºîÉÊ¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë
º£ºî¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤Ï¡¢¡ÖYou¡Æll never guess what¡Çs in my pocket. É½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¥²ー¥à¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡×¡£
±£¤·¤Æ¤¤¿´¶¾ð¡¢Ëá¤¤¤Æ¤¤¿¼ÂÎÏ¡¢¤Þ¤À½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À――¡£¥Ç¥Ó¥åー°ÊÍè¿ô¡¹¤ÎÄ©Àï¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿5¼þÇ¯¥¤¥äー¤ÎJO1¤Ï¡¢µÇ°¤¹¤Ù¤10ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ÖHandz In My Pocket¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«¤é¤ÎÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤ÈÊÑ²½¤Î½Ö´Ö¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÃæ¡×¤ÏÃ±¤Ê¤ë¶õ´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¼«¿®¤ä¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ø¿Ê¤à¤¿¤á¤ÎÉð´ï¤Þ¤Ç±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇJO1¤¬¡È¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÃæ¡É¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥á¥ó¥Ðー¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Èë¤á¤Æ¤¤¤ë¡ÈÉð´ï¡É¤ä¡È²ÄÇ½À¡É¤òÄ©ÀïÅª¤ËÉ½¸½¤¹¤ëºîÉÊ¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶¯¤¤¸ÄÀ¤È¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬½¸·ë¤·¡¢JO1¤È¤¤¤¦¥°¥ëー¥×¤¬¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤µ¤»¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤À¡£
¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë³Ú¶Ê¤Ï¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²»³ÚÀ¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¡¢¤½¤·¤Æ¥ê¥¹¥Êー¤¬Í½ÁÛ¤Ç¤¤Ê¤¤¿·¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò²£ÃÇ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢JO1¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ïº£¤â¿Ê²½Ãæ¡×¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤òº£²ó¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤òÄÌ¤·¤ÆÎÏ¶¯¤¯¾ÚÌÀ¤¹¤ë¡£
(C)LAPONE ENTERTAINMENT
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.10.22 ON SALE
SINGLE¡ÖHandz In My Pocket¡×
