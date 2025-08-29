Æü·Ð225ÀèÊª¡§29Æü0»þ¡á20±ß¹â¡¢4Ëü2950±ß
¡¡29Æü0»þ00Ê¬¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2025Ç¯9·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ20±ß¹â¤Î4Ëü2950±ß¤È¾®Éý¹â¤Ç¿ä°Ü¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ4Ëü2828.79±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï121.21±ß¹â¡£½ÐÍè¹â¤Ï5299Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3090.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ7.5¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï0.72¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦0»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 42950¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +20¡¡¡¡¡¡¡¡5299
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 42945¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +15¡¡¡¡¡¡112986
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3090.5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-7.5¡¡¡¡¡¡¡¡8453
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 27720¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -65¡¡¡¡¡¡¡¡ 790
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 778¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+2¡¡¡¡¡¡¡¡ 187
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3090.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ7.5¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï0.72¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦0»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 42950¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +20¡¡¡¡¡¡¡¡5299
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 42945¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +15¡¡¡¡¡¡112986
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3090.5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-7.5¡¡¡¡¡¡¡¡8453
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 27720¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -65¡¡¡¡¡¡¡¡ 790
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 778¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+2¡¡¡¡¡¡¡¡ 187
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹