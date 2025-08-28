浙江省湖州市安吉県の九州昌碩広場で開かれた夜市の屋台。（６月１９日撮影、湖州＝新華社記者／劉茢）

【新華社杭州8月28日】中国浙江省湖州市安吉県では夜になると、溶かした鉄を空に向けて振りまく演目「打鉄花」が空を彩る。千年以上の歴史を持つ技は国家級無形文化遺産に指定されている。

浙江省湖州市安吉県で披露された「打鉄花」。（６月１９日撮影、湖州＝新華社記者／劉茢）

県内にある奇幻嘉楽比風景区の担当者、夏文超（か・ぶんちょう）さんによると、同風景区は不夜城プロジェクトと実演を軸とした観光地づくりのため、今年から野外大型実景劇や打鉄花、多彩な案内キャラクターなどを取り入れ、観光客に豊かな体験を提供して文化的な雰囲気を高めている。また九州昌碩広場では、夜市運営の規範化と低炭素化を実現した。昌碩社区（コミュニティー）居民委員会の曹訳穀（そう・えきいん）委員は「油煙による周辺店舗への影響と大気汚染を防ぐため、軽食エリアと油調理エリアを分け、油調理エリアの屋台に浄化装置を設置した」と話した。整備後、屋台は2022年の数十店舗から約200店舗に増え、週末は1日平均3万人が訪れるという。

浙江省湖州市安吉県で行われた夜のショー。（６月１９日撮影、湖州＝新華社記者／劉茢）

湖州市は地域の自然を生かし、豊富な観光資源と商品販売などを組み合わせたナイトタイムエコノミー（夜間経済）を創出している。市内のテーマパーク、太湖竜之夢楽園の柳九邦（りゅう・きゅうほう）総裁は、夜間経済は重要分野であるとした上で「夏休みに大規模な打ち上げ花火や太湖古鎮での連続公演を行ったことで、観光客の滞在時間と消費額が大幅に増えた」と説明した。夏休みは消費が最も活発な時期で、収益の約4割を占めるという。打鉄花のほか、火のついた炭を入れた鉄の籠を揺すって火花を散らす「火壺」、1本の竹に乗って川面を進む技芸「独竹漂」などの演目を取り入れ、関連品の販売や体験企画と組み合わせたり、大サーカスの異国情緒ある舞台で中国と西洋文化の融合を表したりしている。柳氏は「文化と観光が一体化し、公演の質も上がって観光客に多様な体験と魅力を提供している」と手応えを語った。（記者/紀航、劉茢、劉梓漪）

浙江省湖州市安吉県の九州昌碩広場で開かれた夜市。（６月１９日撮影、湖州＝新華社記者／劉茢）

浙江省湖州市安吉県で披露された「火壺」。（６月１９日撮影、湖州＝新華社記者／劉茢）