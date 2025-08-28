²£ÉÍFM¡¢FW¥ä¥ó¡¦¥Þ¥Æ¥¦¥¹¤Î¥«¥¿¡¼¥ë1Éô°ÜÀÒ¤òÀµ¼°È¯É½¡Ö¤Þ¤¿¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ï28Æü¡¢FW¥ä¥ó¡¦¥Þ¥Æ¥¦¥¹¤¬¥«¥¿¡¼¥ë¡¦¥¹¥¿¡¼¥º¥ê¡¼¥°¡ÊÆ±¹ñ1Éô¥ê¡¼¥°¡Ë¤Î¥«¥¿¡¼¥ëSC¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥ä¥ó¡¦¥Þ¥Æ¥¦¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢22ÆüÉÕ¤Ç°ÜÀÒ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¼êÂ³¤¤È½àÈ÷¤Î¤¿¤á¤Ë¥Á¡¼¥à¤òÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£²ó¤Ï¿·Å·ÃÏ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿·Á¤È¤Ê¤ë¡£´°Á´°ÜÀÒ¤ËºÝ¤·¡¢¥ä¥ó¡¦¥Þ¥Æ¥¦¥¹¤Ï²£ÉÍFM¤òÄÌ¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¡¢Ìó3Ç¯´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¡È¥È¥ê¥³¥í¡¼¥ë¡É¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿¡£
¡Ö²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÍ¤¬²ÃÆþ¤·¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÇ®¤¤±þ±ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¾ï¤Ë³§¤µ¤ó¤«¤é¤Î¸å²¡¤·¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Âç¹¥¤¤Ê²£ÉÍ¤Î³¹¤òÎ¥¤ì¤ëÁ°¤Ë¡¢¥Û¡¼¥à¤ÎÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª´é¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤È¤ªÊÌ¤ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï²¿¤¬¤¢¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤Þ¤¿¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£3Ç¯´ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥ä¥ó¡¦¥Þ¥Æ¥¦¥¹¤Ï1998Ç¯9·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¸½ºß26ºÐ¡£Êì¹ñ¤ÎÌ¾Ìç¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ñ¥ë¥á¥¤¥é¥¹¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼°é¤Á¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î¥¨¥¹¥È¥ê¥ë¡¦¥×¥é¥¤¥¢¤ä¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥¹¥Ý¥ë¥Á¡¦¥ì¥·¥Õ¥§¤Ç¥×¥ì¡¼¡£2020¡Ý21¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é2Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î¥â¥ì¥¤¥ì¥ó¥»¤Ç¤Ï¡¢¸ø¼°ÀïÄÌ»»66»î¹ç½Ð¾ì13¥´¡¼¥ë¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢2022Ç¯²Æ¤Ë²£ÉÍFM¤Ø´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¤·¤¿¡£
¡¡²£ÉÍFM²ÃÆþ½éÇ¯ÅÙ¤Ï¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Î¹çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ËÜÎÎÈ¯´ø¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ìÀï¤Ç¤Ï¥´¡¼¥ë¤âµÏ¿¡£²£ÉÍFM¤ÎJ1Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Íâ2023¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Ï±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤Î¼çÎÏ¤ËÄêÃå¤·¡¢2023¡Ý24¥·¡¼¥º¥ó¤ÎAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°·è¾¡¿Ê½Ð¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²£ÉÍFM¹¶·â¿Ø¤Ë¤ª¤±¤ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤·¤Æ³èÌö¤òÂ³¤±¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤Êµ»½Ñ¤ËËþ¤Á¤¿¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¤È¡¢Àµ³ÎÌµÈæ¤Êº¸Â¤«¤é·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¥·¥å¡¼¥È¤ÏJ1¶þ»Ø¤Î¥ì¥Ù¥ë¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢²£ÉÍFM¤Ç¤Ï¸ø¼°ÀïÄÌ»»132»î¹ç½Ð¾ì29¥´¡¼¥ë34¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥ä¥ó¡¦¥Þ¥Æ¥¦¥¹¤Ï2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤Î5ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£FW¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¡Ê¸½¡§¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¡¦¥»¡¼¥é¡¼¥º¡¿¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡Ë¡¢FW¥¨¥¦¥Ù¥ë¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë¤ËÂ³¤¤¤Æ¹¶·â¿Ø¤¬ÂàÃÄ¤·¡¢¶áÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²£ÉÍFM¤Î3¥È¥Ã¥×¤ò¹½À®¤·¤Æ¤¤¿¡È¥Ö¥é¥¸¥ë¥È¥ê¥ª¡É¤¬²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²£ÉÍFM¤Ï20Æü¡¢¸å³ø¤È¤·¤Æ¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤«¤éMF¥¸¥ç¥ë¥Ç¥£¡¦¥¯¥ë¡¼¥¯¥¹¤È¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤«¤éMF¥ª¥Ê¥¤¥¦¾ð¼¢¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤Ç·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ä¥ó¡¦¥Þ¥Æ¥¦¥¹¤Î¿·Å·ÃÏ¤È¤Ê¤ë¥«¥¿¡¼¥ëSC¤Ï¡¢²áµî6ÅÙ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò¸Ø¤ë¸Å¹ë¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£2013¡Ý14¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¥«¥¿¡¼¥ë¡¦¥¹¥¿¡¼¥º¥«¥Ã¥×¤òÀ©¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°Ê¹ß¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2024¡Ý25¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥«¥¿¡¼¥ë¡¦¥¹¥¿¡¼¥º¥ê¡¼¥°¤Ï12¥Á¡¼¥àÃæ10°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¡£´¬¤ÊÖ¤·¤òÁÀ¤¦º£µ¨¤Ï¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¡¦¥¹¥¿¡¼¥º¥ê¡¼¥°³«Ëë2Ï¢¾¡¤È¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
