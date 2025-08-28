¡È¥Á¥ã¥Ã¥ÈGPT¤¬¼êÃÊ¤ò¾ÜºÙ¤Ë½õ¸À¤·¤¿¡É ¼«»¦¤·¤¿16ºÐ¾¯Ç¯¤ÎÎ¾¿Æ¤¬¥ª¡¼¥×¥óAI¤È¥µ¥à¡¦¥¢¥ë¥È¥Þ¥óCEO¤òÄóÁÊ¡¡¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Ç¥Á¥ã¥Ã¥ÈGPT¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¸¶°ø¤Ç16ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤¬¼«»¦¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Î¾¿Æ¤¬³«È¯¸µ¤Î¥ª¡¼¥×¥óAI¤È¥µ¥à¡¦¥¢¥ë¥È¥Þ¥óCEO¤òÁê¼ê¼è¤ê¡¢½£¤ÎºÛÈ½½ê¤ËÄóÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â»³²Çå½þ¤ÈºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Î¾¿Æ¤Ï¥Á¥ã¥Ã¥ÈGPT¤¬¼«»¦´êË¾¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¾¯Ç¯¤ËÂÐ¤·¡¢¼«»¦¤Î¼êÃÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤Ë½õ¸À¤·¤¿¤Û¤«¡¢°ä½ñ¤ÎÁð°Æ¤âÄó¶¡¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¡¼¥×¥óAI¤Ï°ÂÁ´ÂÐºö¤Î¶¯²½¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£