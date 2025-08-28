TBS NEWS DIG Powered by JNN

¿ÀÆàÀî¸©°¦ÀîÄ®¤ÎÌ±²È¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ç¡¢ËãÂÞ¤ÎÃæ¤«¤é4¿ÍÊ¬¤ÎÆ¬³¸¹ü¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ËãÂÞ¤Ë¤Ï¤Û¤«¤Ë¤âÊ£¿ô¤ÎÂÎ¤Î¹ü¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¹ü¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â10Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÅÚ¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ï¡¢ÊÌ¤Î¾ì½ê¤ËËäÁò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤Ç·¡¤êµ¯¤³¤µ¤ì¡¢¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢»àÂÎ°ä´þ»ö·ï¤È¤·¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£