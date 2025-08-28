SHIROのフレグランス「和紅茶」再登場♡新作ラインナップも登場

昨年人気を博したSHIROのフレグランス「和紅茶」が、数量限定で再び登場します。今年はレモングラスの蒸留水*1を加えることで、茶葉とムスクのまろやかな甘みに爽やかな華やぎが添えられました。さらに、オードパルファンに加えて、手肌を潤すハンド美容液や髪を艶やかに整えるヘアマスクもラインナップ。秋の訪れを感じる季節にぴったりの香りで、上質なリラックスタイムをお楽しみください。

茶葉とムスクが織りなす「和紅茶」の香り

ベルガモットやレモンの爽やかなトップノートから始まり、ジャスミンやローズが重なるまろやかなミドルノート、最後はシダーウッドやパチョリ、ムスクが深みのある余韻を残す「和紅茶」。

レモングラスの蒸留水*1を加えた今年の香りは、まるでレモンを浮かべた紅茶のようなフレッシュさもプラス。穏やかで華やかな香りを楽しみながら、リラックスタイムを演出してくれます。

クナイプから新発売♡ピースフルモーメント香るハンドクリーム登場

新登場アイテムを含むラインナップ

和紅茶 オードパルファン

価格：40mL・4,400円（税込）

持続時間は約5～6時間。爽やかな柑橘とまろやかな甘みが上品に香ります。

和紅茶 ハンド美容液

価格：55g・3,520円（税込）

がごめ昆布*2配合でしっとり保湿。外出先でも使いやすいチューブタイプ。

和紅茶 ヘアマスク

価格：150g・4,950円（税込）

アロエ3やシアバター4を配合し、濃密な潤いとツヤを与えます。

今年は香りを纏うオードパルファンに加え、手肌をケアするハンド美容液、髪を艶やかに整えるヘアマスクが揃いました。

日常を優しく包む香りを、肌や髪でも楽しめるラインナップとなっています。

*1 レモングラス葉水/芳香成分、*2 ガゴメエキス/保湿成分、*3 アロエベラ液汁/保湿成分、*4 シア脂/保湿成分

穏やかな香りで日常を豊かに

SHIROのフレグランス「和紅茶」は、昨年に続き今年も数量限定で登場。

まろやかな茶葉とムスクの甘みに、レモングラスの爽やかさが加わった深みのある香りは、心をほどくようなひとときを演出します。

オードパルファン、ハンド美容液、ヘアマスクという充実のラインナップで、自分へのご褒美はもちろん大切な人へのギフトにもぴったり。秋の始まりに、香りとともにやすらぎを纏ってみませんか♪