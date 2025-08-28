MBS／TBS系「スーパーアニメイズムTURBO」枠にて9月25日より放送される、TVアニメ『永久のユウグレ』の第1弾PVとキービジュアルが公開された。

参考：P.A.WORKSオリジナルアニメ『永久のユウグレ』10月より放送 ヒロイン役に石川由依

本作は、P.A.WORKSによるオリジナル本格ラブストーリー。舞台となるのは、AIの技術が発展した未来の世界。物語は、最愛の恋人・王真樹トワサと愛を誓い合った主人公・姫神アキラが長年に渡るコールドスリープから目覚めたことで動き始める。眠りから目覚めたアキラの眼前に広がるのは、戦争によって荒廃した街。国は廃れ、OWELと呼ばれる統一機構によって管理される人々。結婚とはまた違う新しい“エルシー”と呼ばれる制度。かつて自身が生きていた世界から様変わりしてしまった未来に置き去りにされ、愕然とするアキラ。そんな彼の前に追い打ちをかけるようにトワサと酷似したアンドロイド・ユウグレが現れ、結婚を迫られる。アンドロイドからの突然の求婚に困惑するアキラだったが、世界のどこかで生きているはずのトワサと再会できると信じて、ユウグレと共に旅をすることに。道中、2人は新時代の愛の形を目の当たりにして、自分たちの愛の有り方を考えていくことに。

9月25日から放送される第0話は、200年前の世界を描いた本作のプロローグとなるアキラとトワサの物語となっている。

公開された第1弾PVは、作品の世界観やメインキャラクターたちにスポットを当てられたもの。映像では、コールドスリープから目覚めたアキラがユウグレから結婚を迫られる様子や、2人がトワサを探して未来の世界を旅する姿、両親が描いた絵本を探す少女・アモルとの出会いが、Uruのオープニングテーマ「プラットフォーム」と共に描かれていく。さらに国という地域管理形態の消滅や結婚とは異なる“エルシー”という制度によって、未来の世界では人々の生活様式や価値観が変化したことが垣間見られるカットも。アキラとユウグレがOWELと呼ばれる統一機構と戦いを繰り広げる場面もあり、2人の旅路に数々の試練と困難が立ちはだかることが伺える映像となっている。さらに物語の中には多くの謎も……。

キービジュアルでは、夕焼け空やこちら向きに視線を送るアキラやユウグレ、新キャラクター・アモルの姿が確認できる。

あわせて、かつて両親が描くも、未来の世界では禁書扱いとなった絵本を探している少女・アモル役に富田美憂が決定。本作の魅力や出演するにあたって富田は、「アモルは年相応に可愛くて、一生懸命で、両親のことが大好きで、とてもピュアで真っ直ぐな子です。収録をしていると、いつも心をとてつもなく動かされる作品で、アモルを演じるにあたり愛情というものについてたくさんたくさん考えました。きっと毎話皆さんを驚かせてくれる作品だと思います」と意気込みを語っている。

オープニングテーマ「プラットフォーム」を手掛けたUruは、「私たちの現実の日常生活の中に存在しているAI技術についても、この先の想像を膨らますことを楽しみながら脚本を読ませていただきました。そして、どんな形でも愛は愛、人を想う気持ちは変わらないんだなという確信も得られましたし、その何も飾らないまっすぐな気持ちをストレートに曲や歌詞に落とし込みました」と楽曲の制作秘話を明かしている。

■コメント・富田美憂（アモル役）アモルを演じさせていただきます、富田美憂です。アモルは年相応に可愛くて、一生懸命で、両親のことが大好きで、とてもピュアで真っ直ぐな子です。収録をしていると、いつも心をとてつもなく動かされる作品で、アモルを演じるにあたり愛情というものについてたくさんたくさん考えました。きっと毎話皆さんを驚かせてくれる作品だと思います。是非最後まで見届けていただけますと幸いです！

・Uru（オープニングテーマ）多様性が問われている時代に、新しい形について考える機会を与えてくれるような作品にオープニング曲として携わることができて嬉しく思っています。私たちの現実の日常生活の中に存在しているAI技術についても、この先の想像を膨らますことを楽しみながら脚本を読ませていただきました。そして、どんな形でも愛は愛、人を想う気持ちは変わらないんだなという確信も得られましたし、その何も飾らないまっすぐな気持ちをストレートに曲や歌詞に落とし込みました。この「プラットフォーム」が『永久のユウグレ』の登場人物たちや観てくれた方、聴いてくれた方の背中を押す事ができるような、楽しくて勢いのある曲になってくれますように

