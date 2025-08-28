横浜ＦＭは２８日、ＦＷヤンマテウスがカタールＳＣに完全移籍することが決まったと発表した。

２２年８月に加入した左利きアタッカーは、右サイドの攻撃的な位置でチームの中心を担い、３シーズンでリーグ戦９６試合で１７得点をマークしていた。クラブを通して「横浜Ｆ・マリノスのファン・サポーターの皆さんには感謝の気持ちしかありません。

僕が加入してからずっと熱い応援をしていただき、ピッチに立っていても、常に皆さんからの後押しを感じていました。本当に心強かったです。

大好きな横浜の街を離れる前に、ホームの日産スタジアムでファン・サポーターの皆さんのお顔を見ることができ、とてもうれしく思いました。

皆さんとお別れするのはさみしい気持ちですが、サッカーは何があるか分からないですし、またお会いできる日を楽しみにしています。３年間本当にありがとうございました」とコメントした。

これで２３、２４年に強力３トップを形成してきたアンデルソンロペス、エウベルに続き、ヤンマテウスも今夏で他クラブへ移籍することとなった。