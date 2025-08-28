「シャッフルアイランド」シーズン6 美人ダンサー、チョコを口移しで濃厚キス「衝撃度1位」
【モデルプレス＝2025/08/28】ABEMAで放送されるオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド」シリーズの最新作「シャッフルアイランド Season6」（毎週木曜よる10時〜）の最終話が28日に放送された。＜※結末のネタバレなし＞
【写真】「シャッフルアイランド」新シーズン出演の美男美女
本番組は、鎧を脱ぎ捨て“常夏の楽園”・フィジーの2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替え）”していかなければならない」というルールのもと、島間を“シャッフル”しながら本能のままに恋愛していくオリジナル恋愛リアリティーショー。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころで、シリーズ累計視聴数は2.5億にのぼる。
女性メンバーは、雑誌『nuts』専属モデルのAN（あん／26）、立ち技格闘技イベント「K-1」のラウンドガール「K-1 GIRLS 2025」のキャプテンを務める波北かほ（21）、シンガーソングライターのsae（さえ／26）、フラダンサーの平瀬フィーナ（フィーナ／24）、「バーレスク総選挙2024」でグランプリを獲得した注目株でグラビアアイドルとしても活動する神山みれい（24）、雑誌『小悪魔ageha』専属モデルの伊藤桃々（もも／24）、自身でメイクスタジオも経営するモデルの藤川らるむ（21）。ダンサーまいか（26）が追加メンバーとして参加している。
一方の男性メンバーは、オーディション『timelesz project』にも参加した川村歩士（あゆと／21）、インフルエンサーのしん（28）、恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット』シーズン2にも出演経験を持つパーソナルトレーナーの板山世界（せかい／28）、大学生でモデルの早川大輔（だいすけ／24）、パーソナルトレーナーの坂川裕大（ゆうた／29）、美容師の長島吏紅（りく／23）、今シーズンより開催された“本番組史上初”の一般公募オーディションによってプロサッカー選手の君島克佳（かつよし／26）。Season3に参加したプロボディビルダーの真子心太朗（しんたろう／29）がリベンジ枠として参加している。
最終話では、同じ島にいる男子が女子に告白することができるというルールのもと希望者のみ運命を決めるラストシャッフルを実施。2つの箱から1つを選び赤い貝を引くことができたら成功となり、ブルーからはりく、ピンクからはみれいが移動することに成功したが、あんが待つブルーに行きたかったセカイは白い貝を引いてしまい号泣した。
告白前最後の時間となり、「だいくんを取り返しに来ました」とブルーに降り立ったみれいは、だいすけを早速2ショットに誘い、最後に怒涛のアピール。一途にだいすけを思っていたが、島が離れている間にももがだいすけと急接近し、だいすけは2人とキスをするなど三角関係が燃え上がっていた。ラストチャンスとなったみれいは、だいすけに以前プレゼントしたチョコを“あーん”しようとすると、そのままチョコを口移ししてキス。濃厚なシーンに「嘘でしょ？」「1位じゃない、衝撃度」とスタジオも興奮の声をあげた。
ライバルのももも負けず、「来てほしい」と告白前に最後のお願い。手を重ねると「最後に決めるのはだいすけくんだけど、私はだいすけくんのこと大好き。待ってる」と伝え、「あっち向いて」と声をかけるとほっぺにキス。帰り際に口にもキスをして去った。
迷い続けていただいすけは、果たしてどちらを選んだのか。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「シャッフルアイランド」新シーズン出演の美男美女
◆「シャッフルアイランド Season6」
本番組は、鎧を脱ぎ捨て“常夏の楽園”・フィジーの2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替え）”していかなければならない」というルールのもと、島間を“シャッフル”しながら本能のままに恋愛していくオリジナル恋愛リアリティーショー。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころで、シリーズ累計視聴数は2.5億にのぼる。
一方の男性メンバーは、オーディション『timelesz project』にも参加した川村歩士（あゆと／21）、インフルエンサーのしん（28）、恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット』シーズン2にも出演経験を持つパーソナルトレーナーの板山世界（せかい／28）、大学生でモデルの早川大輔（だいすけ／24）、パーソナルトレーナーの坂川裕大（ゆうた／29）、美容師の長島吏紅（りく／23）、今シーズンより開催された“本番組史上初”の一般公募オーディションによってプロサッカー選手の君島克佳（かつよし／26）。Season3に参加したプロボディビルダーの真子心太朗（しんたろう／29）がリベンジ枠として参加している。
◆「シャッフルアイランド Season6」チョコを口移しで濃厚キス
最終話では、同じ島にいる男子が女子に告白することができるというルールのもと希望者のみ運命を決めるラストシャッフルを実施。2つの箱から1つを選び赤い貝を引くことができたら成功となり、ブルーからはりく、ピンクからはみれいが移動することに成功したが、あんが待つブルーに行きたかったセカイは白い貝を引いてしまい号泣した。
告白前最後の時間となり、「だいくんを取り返しに来ました」とブルーに降り立ったみれいは、だいすけを早速2ショットに誘い、最後に怒涛のアピール。一途にだいすけを思っていたが、島が離れている間にももがだいすけと急接近し、だいすけは2人とキスをするなど三角関係が燃え上がっていた。ラストチャンスとなったみれいは、だいすけに以前プレゼントしたチョコを“あーん”しようとすると、そのままチョコを口移ししてキス。濃厚なシーンに「嘘でしょ？」「1位じゃない、衝撃度」とスタジオも興奮の声をあげた。
ライバルのももも負けず、「来てほしい」と告白前に最後のお願い。手を重ねると「最後に決めるのはだいすけくんだけど、私はだいすけくんのこと大好き。待ってる」と伝え、「あっち向いて」と声をかけるとほっぺにキス。帰り際に口にもキスをして去った。
迷い続けていただいすけは、果たしてどちらを選んだのか。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】